為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

2023-10-10 13:42:33 MARS 人氣：110
share
窩客好文

MARS

發表篇數：187篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：國旗屋米干店
place桃園市中壢區龍平路215號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
桃園中壢忠貞市場來自滇緬的美食米干在這裡延續美味符號，多年前跟朋友專程到市場內吃他推薦的好吃米干跟小菜，嚐過的滋味都仍有些許印象，不過現場都有點忘記是那間了。

這次則是看到國旗的新聞的討論，雖然知道國慶連假這段時間一定會人潮爆滿，雖然天氣不好但就趁著有時間，就來探訪有著國旗達人張老旺的國旗屋米干店，除了再次回溫一下米干的香味外，更在雙十國慶期間感受飄揚在天空下的旗海身影。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
國旗屋米干店靠近忠貞市場、雲南文化公園和忠貞新村文化園區，交通上很便利不過假日開車來附近停車場就是會塞到不行，如果可以就搭乘大眾運輸公車抵達會好一點。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
一來就是看到滿滿的排隊人潮，國慶日當天也肯定人很多，可以看到國旗屋老闆張老旺來回招待與秩序的維護，不過店內採用單一排隊不分內用外帶都只有一個排隊路徑，所以如果人數多可以請其他人先找位子，留一位排隊點餐就好。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
國旗屋的價格也是有調漲，跟之前網上看到的價位有所不同，所以還是以現場實際點餐為主，主要想吃當然是米干和大薄片，其他就看個人口味跟喜好選擇。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
排隊後再跟現場服務人員點餐，是內用或外帶想要的餐點和告知坐那邊位置上。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
架上也有不少的小菜可以挑選，就看個人想吃的那幾樣端起來跟服務人員告知再付款就可以了。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
直接就在國旗屋這一邊入座了，內部用餐坐位也不多，所以另外也有一邊的座位區可以用，內外都一樣有著滿滿的國旗，還有很多政治人物與老闆張老旺的合影以及一些徽章、背心等紀念物件等展示著。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
餐點部份就點上了米干，直接選擇綜合版本，把豬肝、肉片、蛋都加在一起，另外大薄片也必點，後來有看到有大薄片進階版本火燒就看下次有沒有機會再來點了，再來就個皮蛋小黃瓜。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
純米手工製成的米干吃起很很滑順，吸溜就吃著滿口滿香，厚薄度比板條薄些，長度比麵條寬一點吃起來的口感很潤滑，湯底還有酸菜蔥花對個人來說是醇厚鹹香的滋味，配上的豬肝、肉片、蛋攪拌起來一口吃到諸多滋味多層次豐富度也增加。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
也是必點之一的豬頭皮作成的大薄片，咀嚼起來有肉有皮帶的脆爽度的口感很滿足，再加上提點的糖醋酸辣味和蒜酥、香菜、白芝麻的香氣讓人更有食欲多吃好幾片。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
小菜就想吃個小黃瓜，還有看到一整顆的皮蛋這樣搭配也很有趣，以往都吃皮蛋豆腐，結果吃個皮蛋黃瓜，塊狀的小黃瓜咬起來有脆度跟口感，皮蛋沒有切一整顆就用筷子來切開拌著小黃瓜一起吃就很特別。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
另一邊的用餐區域也很大，同樣佈置有合照跟滿滿的國旗在內。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

店名：國旗屋米干店
地址：320桃園市中壢區龍平路215號

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
沿著忠貞市場出來就可以看到國旗屋，一旁的建物都也都是多家米干店家，也有中壢朋友推薦的米干真是滿滿的米干，後來去逛忠貞文化園區買了米干脆。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
國旗屋老闆張老旺每年都會自主舉辦的升旗典禮，今年2023年也將邁入第29年，因應眾多人潮這次移師到了前面步行約5~10分鐘的龍江市民活動中心舉辦也可以讓參與的民眾多一點，升旗時間是2023/10/10 上午10點30分。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
現場白板書寫著國歌、升旗歌，也是從小聽到大耳熟能詳的國家歌曲，音樂一響人人都能哼唱。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
另外白板寫著國旗屋老闆張老旺與國旗的淵源故事，此外也有不少海內外同胞捐獻的國旗。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗
數千面懸掛在場地一片飄揚的國旗海洋，也有提供大面的國旗可供拍照，不過怕10月10日雙十國慶日當天人潮太多擠不進來，所以也就提前到國旗屋跟升旗地點造訪，當天有去的朋友也可以分享心得或照片吧。

【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗【桃園中壢美食】國旗屋米干店 ∣ 飄香的米干、飄揚的國旗

文章標籤

國旗屋米干店 國旗屋 米干店 國旗屋米干店菜單 米干 國旗屋米干店相片 國旗屋米干店評論 桃園美食 桃園米干 國旗 雙十國慶 國慶日 國慶連假 忠貞市場 中壢美食 大薄片 國旗達人張老旺 國旗屋張老旺 雲南文化公園 忠貞新村文化園區
創作者介紹
創作者 MARS 的頭像
MARS

火星同學MARS：美食科技享生活




檢舉
share
chevron_left

【新竹美食】『揪好客燒烤-新竹店』全新大改造!
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

MARS

發表篇數：187篇

作者的其它文章
同類據點
法越French Viet家族秘製牛肉河粉 照片

法越French Viet家族秘製牛肉河粉

4.75 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
珍合味麵飯館 照片

珍合味麵飯館

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市楊梅區
小料理海米粉 照片

小料理海米粉

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
餛飩女王 照片

餛飩女王

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
滿大碗滷味專賣店-中壢新生店 照片

滿大碗滷味專賣店-中壢新生店

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up