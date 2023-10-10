

桃園中壢忠貞市場來自滇緬的美食米干在這裡延續美味符號，多年前跟朋友專程到市場內吃他推薦的好吃米干跟小菜，嚐過的滋味都仍有些許印象，不過現場都有點忘記是那間了。



這次則是看到國旗的新聞的討論，雖然知道國慶連假這段時間一定會人潮爆滿，雖然天氣不好但就趁著有時間，就來探訪有著國旗達人張老旺的國旗屋米干店，除了再次回溫一下米干的香味外，更在雙十國慶期間感受飄揚在天空下的旗海身影。





國旗屋米干店靠近忠貞市場、雲南文化公園和忠貞新村文化園區，交通上很便利不過假日開車來附近停車場就是會塞到不行，如果可以就搭乘大眾運輸公車抵達會好一點。





一來就是看到滿滿的排隊人潮，國慶日當天也肯定人很多，可以看到國旗屋老闆張老旺來回招待與秩序的維護，不過店內採用單一排隊不分內用外帶都只有一個排隊路徑，所以如果人數多可以請其他人先找位子，留一位排隊點餐就好。





國旗屋的價格也是有調漲，跟之前網上看到的價位有所不同，所以還是以現場實際點餐為主，主要想吃當然是米干和大薄片，其他就看個人口味跟喜好選擇。





排隊後再跟現場服務人員點餐，是內用或外帶想要的餐點和告知坐那邊位置上。





架上也有不少的小菜可以挑選，就看個人想吃的那幾樣端起來跟服務人員告知再付款就可以了。





直接就在國旗屋這一邊入座了，內部用餐坐位也不多，所以另外也有一邊的座位區可以用，內外都一樣有著滿滿的國旗，還有很多政治人物與老闆張老旺的合影以及一些徽章、背心等紀念物件等展示著。

















餐點部份就點上了米干，直接選擇綜合版本，把豬肝、肉片、蛋都加在一起，另外大薄片也必點，後來有看到有大薄片進階版本火燒就看下次有沒有機會再來點了，再來就個皮蛋小黃瓜。





純米手工製成的米干吃起很很滑順，吸溜就吃著滿口滿香，厚薄度比板條薄些，長度比麵條寬一點吃起來的口感很潤滑，湯底還有酸菜蔥花對個人來說是醇厚鹹香的滋味，配上的豬肝、肉片、蛋攪拌起來一口吃到諸多滋味多層次豐富度也增加。





也是必點之一的豬頭皮作成的大薄片，咀嚼起來有肉有皮帶的脆爽度的口感很滿足，再加上提點的糖醋酸辣味和蒜酥、香菜、白芝麻的香氣讓人更有食欲多吃好幾片。





小菜就想吃個小黃瓜，還有看到一整顆的皮蛋這樣搭配也很有趣，以往都吃皮蛋豆腐，結果吃個皮蛋黃瓜，塊狀的小黃瓜咬起來有脆度跟口感，皮蛋沒有切一整顆就用筷子來切開拌著小黃瓜一起吃就很特別。





另一邊的用餐區域也很大，同樣佈置有合照跟滿滿的國旗在內。











店名：國旗屋米干店

地址：320桃園市中壢區龍平路215號





沿著忠貞市場出來就可以看到國旗屋，一旁的建物都也都是多家米干店家，也有中壢朋友推薦的米干真是滿滿的米干，後來去逛忠貞文化園區買了米干脆。





國旗屋老闆張老旺每年都會自主舉辦的升旗典禮，今年2023年也將邁入第29年，因應眾多人潮這次移師到了前面步行約5~10分鐘的龍江市民活動中心舉辦也可以讓參與的民眾多一點，升旗時間是2023/10/10 上午10點30分。









現場白板書寫著國歌、升旗歌，也是從小聽到大耳熟能詳的國家歌曲，音樂一響人人都能哼唱。





另外白板寫著國旗屋老闆張老旺與國旗的淵源故事，此外也有不少海內外同胞捐獻的國旗。





數千面懸掛在場地一片飄揚的國旗海洋，也有提供大面的國旗可供拍照，不過怕10月10日雙十國慶日當天人潮太多擠不進來，所以也就提前到國旗屋跟升旗地點造訪，當天有去的朋友也可以分享心得或照片吧。





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