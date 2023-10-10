如果天氣太熱或沒胃口吃不下飯，
身為甜食控的我，
總會來碗消暑又甜蜜的豆花
一間手作豆花專賣店新開幕初芯豆花
販售豆花、關西仙草、豆漿、紅茶等，
主打純手工製作豆花與各種配料，
一碗香甜冰涼的豆花，滑順且散發豆香，
特製熬煮糖水冰沙不甜膩，豆花滿滿豆香，
加上Q彈的芋圓飽滿有顆粒感、
花生煮的不軟爛，豆花控絕對一吃就愛上
任選配料，只要銅板價
不但爽口解渴，更是老少咸宜的國民點心
很推薦當成下午茶點心，
午後吃碗豆花讓人感覺很療癒
喜愛豆花的甜點控一定要收藏起來
////最新活動////雙十國慶限定優惠‼️
不餓但是嘴饞不知道吃點什麽好？🥺
就來初芯吃豆花尬仙草！
還有限時好康呦~
✔️活動時間10/9(一)~10/14(六)
✔️活動內容凡購買豆花/仙草，
即可以10元優惠加購豆漿一杯(每人限購兩杯)
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位於中壢區中山東路段上，
鄰近中壢家樂福，初芯豆花
外觀純白簡約文青風裝潢
邊間三角窗位置、擁有明亮白色招牌的
店面不大，小清新的純白木質風
我們接近下午時段來的，
店裡生意還不錯，只僅外帶
真材實料加上甜甜銅板價
天氣熱，總是想吃冰，吃點涼的
初芯豆花，目前店內只有提供外帶
將傳統古早味的豆花，多點創意，
初芯，改造成自己的風格豆花店
在店面牆上可見豆花的製作過程，
從黃豆洗淨、磨碎成漿到冷藏定型
初芯豆花，價目表品項不多價格也很划算，
20-60元的價位非常平價，
配料有9種配料有紅豆、綠豆、大豆、花生、
薏仁、仙草、芋圓、粉圓和湯圓，供客人自行選擇
綜合豆花M$50/L$55/碗
可自選三樣配料，一整碗完全都是料相當有誠意
一勺搖起，豆花入口粉滑、嫩順，
滿滿豆香，綿密的讓人很喜歡，真的很濃郁誒
一碗看似普通的豆花，其實充滿功夫呀
另外值得一提的是芋圓、地瓜圓
每一顆都超級大顆，吃起來非常緊實
有咬勁，慢慢咀嚼的話可以
吃到芋頭跟地瓜的香氣
充滿香氣，口感也挺好的，
配料綠豆熬煮至綿密，
粉圓超級Q彈，吃起來口感超有咬勁，
不會過硬或粉粉的，非常誘人的好滋味
綜合嫩仙草M$50/L$55/碗
自行挑選三種配料，
內有大花豆、薏仁、湯圓，給料豪不手軟
他們家的仙草凍，選用關西仙草手工熬煮
嫩仙草幾乎快裝滿整杯，光看就心情大好
嫩仙草凍，仙草吃起來非常滑順
口感帶有濃濃仙草香氣，在嘴裡綻放
每一口都能享受到意想不到的絕佳滋味
仙草凍滑嫩滑嫩的口感 ，嫩的實在迷人
是清爽不甜膩的好吃甜品～
碗內配料大花豆、薏仁、湯圓
與特調糖水冰沙，
湯圓很Q彈，薏仁軟綿，
有吸足了糖水冰沙甜味及香氣，
大花豆也不錯吃
搭配著糖冰沙也很合拍，
細緻的冰沙在嘴裡融化很香甜
甜度剛剛好不會讓人感到很膩口，
整體來說真的好吃
豆漿$30，可選擇微糖/無糖
獨家工法細磨，口感濃郁滑順、
豆香迷人，香全包括
相當濃郁好喝，透出清新豆香氣息
炎熱夏天喝一杯豆漿簡直太爽了～
初芯豆花，傳統豆花全都是手工製作的，
許多配料也是店家親自熬煮製作的
棉棉密密的豆花，有點淡淡的豆香味，
滑嫩的口感，配上份量都給很多的配料
簡單的美味，讓人一吃就念念不忘
是不是看得你口水直流，
想要立馬來一碗綿密又帶有豆香味的美味豆花！
初芯豆花 FB
地址：桃園市中壢區中山東路三段20號
電話：0906-801-539
營業時間：11:00-21:00
公休日：每週日
個人純粹喜愛分享美食給大家,
以上Emily的食記口感分享，
僅供參考，每個人的口感口味不同嘿!
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