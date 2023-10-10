如果天氣太熱或沒胃口吃不下飯，

身為甜食控的我，

總會來碗消暑又甜蜜的豆花

一間手作豆花專賣店新開幕初芯豆花

販售豆花、關西仙草、豆漿、紅茶等，

主打純手工製作豆花與各種配料，

一碗香甜冰涼的豆花，滑順且散發豆香，

特製熬煮糖水冰沙不甜膩，豆花滿滿豆香，

加上Q彈的芋圓飽滿有顆粒感、

花生煮的不軟爛，豆花控絕對一吃就愛上

任選配料，只要銅板價

不但爽口解渴，更是老少咸宜的國民點心

很推薦當成下午茶點心，

午後吃碗豆花讓人感覺很療癒

喜愛豆花的甜點控一定要收藏起來

////最新活動////雙十國慶限定優惠‼️

不餓但是嘴饞不知道吃點什麽好？🥺

就來初芯吃豆花尬仙草！

還有限時好康呦~

✔️活動時間10/9(一)~10/14(六)

✔️活動內容凡購買豆花/仙草，

即可以10元優惠加購豆漿一杯(每人限購兩杯)

在 Instagram 查看這則貼文 艾蜜莉~啾💋 新北市 桃園 中壢 美食|全台吃喝玩樂🌵（@emilyyu0223）分享的貼文

位於中壢區中山東路段上，

鄰近中壢家樂福，初芯豆花

外觀純白簡約文青風裝潢

邊間三角窗位置、擁有明亮白色招牌的

店面不大，小清新的純白木質風

我們接近下午時段來的，

店裡生意還不錯，只僅外帶

真材實料加上甜甜銅板價

天氣熱，總是想吃冰，吃點涼的

初芯豆花，目前店內只有提供外帶

將傳統古早味的豆花，多點創意，

初芯，改造成自己的風格豆花店

在店面牆上可見豆花的製作過程，

從黃豆洗淨、磨碎成漿到冷藏定型

初芯豆花，價目表品項不多價格也很划算，

20-60元的價位非常平價，

配料有9種配料有紅豆、綠豆、大豆、花生、

薏仁、仙草、芋圓、粉圓和湯圓，供客人自行選擇

綜合豆花M$50/L$55/碗

可自選三樣配料，一整碗完全都是料相當有誠意

一勺搖起，豆花入口粉滑、嫩順，

滿滿豆香，綿密的讓人很喜歡，真的很濃郁誒

一碗看似普通的豆花，其實充滿功夫呀

另外值得一提的是芋圓、地瓜圓

每一顆都超級大顆，吃起來非常緊實

有咬勁，慢慢咀嚼的話可以

吃到芋頭跟地瓜的香氣

充滿香氣，口感也挺好的，

配料綠豆熬煮至綿密，

粉圓超級Q彈，吃起來口感超有咬勁，

不會過硬或粉粉的，非常誘人的好滋味

綜合嫩仙草M$50/L$55/碗

自行挑選三種配料，

內有大花豆、薏仁、湯圓，給料豪不手軟

他們家的仙草凍，選用關西仙草手工熬煮

嫩仙草幾乎快裝滿整杯，光看就心情大好

嫩仙草凍，仙草吃起來非常滑順

口感帶有濃濃仙草香氣，在嘴裡綻放

每一口都能享受到意想不到的絕佳滋味

仙草凍滑嫩滑嫩的口感 ，嫩的實在迷人

是清爽不甜膩的好吃甜品～

碗內配料大花豆、薏仁、湯圓

與特調糖水冰沙，

湯圓很Q彈，薏仁軟綿，

有吸足了糖水冰沙甜味及香氣，

大花豆也不錯吃

搭配著糖冰沙也很合拍，

細緻的冰沙在嘴裡融化很香甜

甜度剛剛好不會讓人感到很膩口，

整體來說真的好吃

豆漿$30，可選擇微糖/無糖

獨家工法細磨，口感濃郁滑順、

豆香迷人，香全包括

相當濃郁好喝，透出清新豆香氣息

炎熱夏天喝一杯豆漿簡直太爽了～

初芯豆花，傳統豆花全都是手工製作的，

許多配料也是店家親自熬煮製作的

棉棉密密的豆花，有點淡淡的豆香味，

滑嫩的口感，配上份量都給很多的配料

簡單的美味，讓人一吃就念念不忘

是不是看得你口水直流，

想要立馬來一碗綿密又帶有豆香味的美味豆花！

初芯豆花 FB

地址：桃園市中壢區中山東路三段20號

電話：0906-801-539

營業時間：11:00-21:00

公休日：每週日



檢視較大的地圖

個人純粹喜愛分享美食給大家,

以上Emily的食記口感分享，

僅供參考，每個人的口感口味不同嘿!

喜愛此文章的朋友，

請給Emily一個推/讚給予鼓勵!

您的鼓勵支持就是給Emily

最大繼續努力寫文章的動力~

Emily瑜其他出沒的地方,歡迎追蹤看更多

窩客島 http://www.walkerland.com.tw/mine/

愛食記https://ifoodie.tw/user/551b80d52756dd299ccdbba8

FG http://blog.fashionguide.com.tw/5101/posts

ig https://www.instagram.com/emily_chiu710223/

MAMIBuy 媽咪拜 https://mamibuy.com.tw/home/150504/

合作聯絡信箱 milkpooh520@yahoo.com.tw (請洽Emily)

文章標籤