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新竹食記｜湖口老街餐廳推薦！卡拉義式餐館（親子友善）義大利麵、舒芙蕾 湖口老街一日遊規劃，盡情享受客家文化、傳統小吃美食 - 奇奇一起玩樂趣

2023-10-10 21:01:04 奇奇一起玩樂趣 人氣：103
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奇奇一起玩樂趣

發表篇數：1005篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：湖口老街
place新竹縣湖口鄉湖口老街
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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新竹親子遊景點推薦｜湖口老街一日遊

我們家超熱愛逛老街跟夜市，每個周末都會去不同的老街走走逛逛，
新竹的湖口老街被我放在口袋名單中好久，
總算安排了一日遊玩透透，盡情享受客家文化美食，
午餐可以選擇客家小吃或是卡拉義式餐館，
湖口老街百年古厝，紅磚建築懷舊氛圍裡享用好吃的義大利麵跟舒芙蕾，
再來一碗豆之味豆腐坊的豆花，
臨走前也別忘了帶上一盒花語烘焙工坊的起司重乳酪條當伴手禮唷～

 

免費停車場

真的很少有老街還提供這麼棒的免費停車空間的，
不過人也超多，才十點半就快要滿了，
假日務必要提早出門來卡位。

 

湖口三元宮

從停車場進入老街，第一個到的景點就是湖口三元宮。

湖口三元宮建於臺灣日治時期的大正年間，
修建時保留了百年前的各種建築技法特色，為縣定古蹟，
供奉當地信仰中心的三元宮主祀三官大帝，
還有觀音菩薩、媽祖、註生娘娘、文昌帝君、武財神與土地公等神。

 

廟前有個小小的市集攤販，緊鄰著湖口老街。

 

孩子都無法抵抗彈珠機台、射擊遊戲的誘惑，
每次來老街或夜市，會讓她選一個玩，
再多也沒有，請好好做選擇XD.

 

滿地可愛的多肉植物，請孩子把手手管好，就看到可愛的畫面哈哈。

 

湖口老街的房舍全部以紅磚為建材，
老街的建築非常有特色，
牌樓立面屬於羅馬巴洛克建築，架構採閩南式，
街道上除了當地居住的人家，
還有餐廳、咖啡廳、工作室、商店等…
好吃、好玩、又好逛~

 

 

老街藝品柑仔店

老街藝品柑仔店很適合尋寶，
超懷舊的竹編小椅子，小孩餐椅超可愛，
各式傳統手工編織藝品、童玩、玉石 應有盡有。

 

我很喜歡逛老街，就是能夠看到很多傳統小吃食、新奇玩意兒。

 

腳踏車芋泥

這間腳踏車芋泥，店如其名，真的就是腳踏車攤，
超復古的～～

生意很好，是湖口老街必吃攤位之一，
但我們家愛吃芋泥的人沒來，
下回有機會再來嚐嚐。

 

意外在這看到了大溪老街的月光餅，
這我個人很愛，每次去大溪老街都會買，
軟軟QQ的非常好吃！！

 

卡拉義式餐館

這間卡拉義式餐館在湖口老街也很有名，
餐點用料實在，現點現做，假日生意非常好，
還好我們來的早，才11點店裡就已經不少組客人，且大多是有訂位的客人，
晚來可就吃不到的湖口老街餐廳推薦首選啊！

 

女兒跟我一樣都非常喜歡義大利麵，
她還超愛蛤蜊，看到滿滿蛤蜊的義大利麵就指定要吃這間。

 

餐廳在整修時完整保留了老宅的泥土磚，還特地做了玻璃窗讓客人欣賞。

 

番茄蛤蜊義大利麵 $249

屬於番茄奶油醬汁，柔和美味，
義大利麵條的硬度掌握的剛好，
鋪滿滿的蛤蜊讓孩子樂開懷，
我自己是覺得卡拉義式餐館的義大利麵蠻值得推薦！

 

卡拉義式餐館是一間親子友善餐廳，
有兒童桌椅、餐具，食材新鮮，很適合家庭聚餐。

 

蛤蜊巧達濃湯 $89

濃湯裡也是滿滿的蛤蜊，非常濃郁，
這頓完全是孩子的蛤蜊大餐，吃得很過癮～

 

紅酒燉牛肉燴飯 $389

不喜歡義大利麵或燉飯的話，也有中式口味的燴飯。

食材用料澎湃，牛肉燉煮的入味且軟。

 

紅茶鮮奶 $65／焦糖拿鐵 $80

飲品的甜度冰塊可做調整，
點熱的咖啡會有漂亮的拉花唷～

 

香草舒芙蕾 $129

除了義大利麵外，餐後推薦一定要來份香草舒芙蕾，
柔軟綿密，充滿蛋香的滋味，
細緻的雲朵泡泡奶油，每吃一口都覺得眼冒愛心❤

不太會坍陷，即便稍微放了一下也依舊美味～

 

湖口老街有非常多的客家美食小吃、餐廳，
每間都好想嘗試看看，無奈一次一間已是極限，
只能先看好下一回要吃哪間～

 

炎熱的天氣，沿路的檸檬愛玉、冰淇淋、綿綿冰都讓人心動，
但我心有所屬，熱愛豆花，其他的都留待下回～

 

豆之味豆腐坊

覺得很有趣，豆花店是老街必定會出現的，
湖口老街的豆花店叫豆之味豆腐坊，
來之前有稍作功課，是有名的店家，
午餐吃飽散步完，第一間就來吃這個。

豆花本身非常綿密細緻又清爽，
搭上濃郁充滿豆香的豆漿，
它的芋園讓我很驚喜，是有很多種口味的，
每一種的口感味道都不錯，不輸九份甚至更優，
珍珠也是黑糖煮過的，味道特別好，
真的是來湖口老街必吃店家之一。

 

花語烘焙工坊-起司重乳酪條專賣店

花語烘焙工坊是位在湖口老街上的起司重乳酪條專賣店，
品牌已有15年的歷史，周末假日限定營業，
以乳酪天然的風味， 呈現香醇濃郁的口感，
試吃後覺得蠻驚豔的，可以外帶當伴手禮唷～

 

剛好遇到憶起湖口老街電影節的活動，
有一些佈景跟活動可以參加，
打卡就能玩大型彈珠檯，
安慰獎有購物袋，我們還中了客家美食九層糕兌換券。

 

湖口老街邱記碳烤臭豆腐

湖口老街有兩間碳烤臭豆腐，邱記是正港湖口老街創始老店，
除了這種碳烤臭豆腐，也有賣炸的臭豆腐，
低頭看了看圓滾滾的肚肚，下次吧下次吧～

 

邱媽媽傳統美食

客家美食非常有特色，芋粿巧、草仔粿、麻糬、黑糖糕等等…
來湖口老街一定要買一些當點心試試。

 

阿忠客家美食

緊連著邱媽媽傳統美食的是另一間阿忠客家美食，
活動抽到的九層糕非常好吃！！

我家一大一小吃得好滿足，超愛這種客家小點心的。

 

湖口風情

這間湖口風情客家菜，是以前「復興戲院」所改裝的，
特別保留當年售票亭、放映室，
是湖口老街的特色餐廳，
沿路走來，想吃的名單越來越多，
留點遺憾，下回再來～

 

懷舊風古董扭蛋機，讓這孩子扭了一個，
不僅機台是古董，連內容物也很令人懷舊XD.

獲得寶可夢的走路草，第一代的神奇寶貝名字我都認得呢！

 

詹志良．陶玩

在尾端找到了一間老闆很熱情的陶藝商品店，
手工陶杯、陶壺的溫度，每一款都值得細細品味。

也可以現場體驗手拉坏，製作自己獨一無二的杯子或碗，
等孩子大一點，再來體驗吧！

 

老湖口天主堂文化館

老湖口天主堂文化館也是湖口老街地標性建物，
目前為提供社區活動、藝文展演使用，
展示湖口老街文物與新竹地區主教的傳教史。

 

新竹湖口老街是近期我逛過覺得最有特色的老街，
帶著小小孩可以輕鬆散步，邊吃邊玩邊逛，
覺得是很棒的親子一日遊景點推薦唷～

 

卡拉義式餐館

粉絲團：https://www.facebook.com/Hukou199/
地址：303新竹縣湖口老街199號
電話：0960-707-897
營業時間：一-五11:00-14:00 六日11:00-19:00（三四公休）

 

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