联亭泡菜鍋-逢甲店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

联亭跟偈亭有鬧了一陣子的雙胞，確實我們在菜單上可以看出兩者的經營模式相像。我是覺得各有千秋，联亭我是比較喜歡泡菜湯鍋

一樓空間也是簡單的日系

二樓也是木系風格搭配簡約

菜單：

联亭菜單一目了然，畫了單就可以到櫃檯結帳，等上桌

電子菜單請按我

菜色：

不過呀~上菜不算快。一方面是因為火鍋是先煮到熟才會上桌，一方面是真的人多~

會注意到上桌時間的原因真的是等有一點久。上桌我是覺得聞起來看起來都還跟以前一樣

联亭的鍋很大一個，我隔壁桌一邊嫌說天呀為什麼我的冬粉另外上桌，這樣吃得飽嗎？結果被對面的男友嘲笑還有半鍋

湯頭很濃的泡菜鍋，吃來吃去平價火鍋中我比較推這一家的口味比較濃！湯的濃郁令人眼睛為之一亮

豆腐是用很嫩豆腐的那種，外皮是傳統豆腐，內部很嫩的錦豆腐份量很多，CP值高！

搭配的是經典涮涮鍋都有的醬料。

联亭的火鍋我最喜歡的是泡菜跟麻辣口味。鍋子高度比較高不會容易噴濺，份量十足CP值還不錯

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 推薦經典泡菜鍋，湯頭濃郁而且搭上的是超嫩豆腐吃起來非常順口，微辣的口味帶有泡菜香，老少皆宜。生意很好建議先電話訂位！價格落在230-340 之間加上份量不少CP值也頗高

營業時間：週一~週日11:00～22:30（定休：無，不定休請關注店家FB)

官網： https://www.ljydining.com/

FB： https://www.facebook.com/ljydiningFengjia

電話：0424515167

地址：407台中市西屯區福星北路7號



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