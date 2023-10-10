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【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相傳必吃餐廳

2023-10-10 21:06:15 Julia Hsu 人氣：106
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：373篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：聯亭泡菜鍋 (逢甲店)
place台中市西屯區福星北路29號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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联亭泡菜鍋-逢甲店
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

環境：

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

联亭跟偈亭有鬧了一陣子的雙胞，確實我們在菜單上可以看出兩者的經營模式相像。我是覺得各有千秋，联亭我是比較喜歡泡菜湯鍋

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

一樓空間也是簡單的日系

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

二樓也是木系風格搭配簡約

菜單：

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

联亭菜單一目了然，畫了單就可以到櫃檯結帳，等上桌

電子菜單請按我

菜色：

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

不過呀~上菜不算快。一方面是因為火鍋是先煮到熟才會上桌，一方面是真的人多~

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

會注意到上桌時間的原因真的是等有一點久。上桌我是覺得聞起來看起來都還跟以前一樣

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

联亭的鍋很大一個，我隔壁桌一邊嫌說天呀為什麼我的冬粉另外上桌，這樣吃得飽嗎？結果被對面的男友嘲笑還有半鍋

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

湯頭很濃的泡菜鍋，吃來吃去平價火鍋中我比較推這一家的口味比較濃！湯的濃郁令人眼睛為之一亮

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

豆腐是用很嫩豆腐的那種，外皮是傳統豆腐，內部很嫩的錦豆腐份量很多，CP值高！

【台中 火鍋】联亭泡菜鍋-逢甲店，逢甲平價小火鍋，學生口耳相

搭配的是經典涮涮鍋都有的醬料。

联亭的火鍋我最喜歡的是泡菜跟麻辣口味。鍋子高度比較高不會容易噴濺，份量十足CP值還不錯

联亭泡菜鍋-逢甲店

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 推薦經典泡菜鍋，湯頭濃郁而且搭上的是超嫩豆腐吃起來非常順口，微辣的口味帶有泡菜香，老少皆宜。生意很好建議先電話訂位！價格落在230-340 之間加上份量不少CP值也頗高

營業時間：週一~週日11:00～22:30（定休：無，不定休請關注店家FB)

官網：https://www.ljydining.com/

FB：https://www.facebook.com/ljydiningFengjia

電話：0424515167

地址：407台中市西屯區福星北路7號


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文章標籤

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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