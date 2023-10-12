博多車站總共有5個寄放行李的區域，置物空間有小、中、大、特大4種尺寸，最大的尺寸是47.0cm X113.5cm X 70.0cm，基本上一般拿到30吋的行李箱都沒有問題，置物櫃也是以一格為單位做計算，不過福岡的地鐵裡，大跟特大尺寸的寄物櫃幾乎都集中在博多車站中，因為這裡是人流量最大的地鐵站，也是機場來往必經的一站。

JR博多站資訊

詳細的置物櫃位置資訊可以參考此網站的資訊 : JR博多站投幣式儲物櫃位置

寄放行李

看到櫃子旁邊亮綠燈就是空櫃可以直接打開來放行李，放進去後把燈下面的按鈕往下搬就會暫時鎖住

這時候再到中間的付款機進行操作，一開始的畫面是點選左邊「寄放行李」，右邊則是「取回行李」，接著就是點選行李所屬置物櫃的編號，再來就是付款，這時候可以選擇用「投幣式」或「IC卡」來付款。

這邊採用投幣式的方式來進行付款

付款完成後會給一張收據，上面有QR-Code，之後回來取行李時要掃描這張收據，IC卡付款只會給一張明細，取行李時就是用卡片在感應一次即可

取回行李

要取行李是就點選最一開始畫面右邊的「取回行李」的按鈕，把先前拿到的QR-Code收據放在螢幕旁邊的掃描處掃描，完成後畫面就會跳出該置物櫃已解鎖

解鎖完後就可以直接取回行李，整個操作過程非常簡單，即便看不懂中文依照圖示操作也沒有太大的問題

注意事項

取回行李一定要有收據或是IC卡才能取回，不然機器是不會無條件解鎖置物櫃，如果真的不幸把QR-Code收據遺失或是悠遊卡不見可以請旁邊的服務台幫忙聯絡置物櫃的公司，他們會派人來協助處理，一次開鎖費用是1000日圓，還要提供護照的所有資訊，避免行李有爭議事後找不到人。

詳細的經過可以參考底下的福岡自由行的影片，裡面有提到相關的過程，大約在6分30秒有講述置物櫃解鎖的經過。