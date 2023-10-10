鴨箱寶手作

前身是創立於1963年的雙峰木鴨工廠，幾經市場變化周折，2002年起經營方針朝體驗經濟重新整頓，將佔地約2,000坪的寬敞廠房予以重新規畫，更新為體驗動物彩繪的工作坊。歷年來訪遊客漸增、拜訪記者絡繹不絕，轉型相當成功。

門口的鴨子，真的好可愛!! 國慶連續假期約上一家老小，出門手作旅行去!

一進門，可以先選你要的原色動物木雕；選定之後再找位置坐下來、會有工作人員、與老師們教學怎麼把你的木雕變得很美麗!

只要會拿筆，就可以報名了! 氣氛很像是以前國中工藝課的教室，鬧哄哄、超有趣的!! 一堆小畫家穿著圍裙畫畫，超級可愛!!

我畫了一隻鳥，用漸層的方式慢慢上色；鴨箱寶教室旁邊有很多吹風機；簡單薄薄上一層就可以吹風至乾。不要太貪心一次上很厚，這樣表面會有泡泡；上色的材質是木雕，和過往經驗的紙材略有不同；需要花點心思孰悉木頭材質和顏色的傳達表現。

上色、風乾之後；現場師傅會噴透明漆、再進行烘乾；之後，可以於櫃檯領你的作品!!

壓箱寶有另一區是布滿了木雕成品展示，黑熊、青蛙、等一系列可愛到爆表的木雕；都可以隨手採購帶回家。



♦三義鴨箱寶

♦門票資訊：免門票

♦官方粉絲團：⇒三義丫箱寶

♦電話：(03)787-2076

♦營業時間：週一至週五9:00-17:00、週六週日9:00-18:00

♦地址：苗栗縣三義鄉重河路176號

♦停車：設有免費停車場

♦地址：苗栗縣三義鄉重河路176號

客家美食饗宴 午餐

三叉河餐館

客家菜3500元8菜1湯(美味土雞、梅干扣肉、客家小炒、清蒸海上鮮、薑絲大腸、炒桂竹筍、白灼鮮蝦、清炒時蔬、客式例湯)

來到苗栗三義，人多真的可以來一桌合菜；享受苗栗在地山林的青蔬與魚蝦土雞。美味、健康、在地新鮮好手藝!! 且餐廳地點座落在山義木雕博物館附近，走路可達；方便、美味、經濟。



三叉河餐館

♦電話：037-877252

♦手機：0919-631073

♦地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城2巷30號

♦官網：037877252.mmmtravel.com.tw/

三義木雕博物館

♦三義木雕博物館

♦門票資訊：依官網說明

♦官方粉絲團：⇒三義木雕博物館

♦電話：037-876009

♦營業時間：星期二到星期日上午9點至下午5點

♦地址：367004苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號

前往木雕博物館的老街上，有著冰雕達人蔡仁福老師現場進行雕刻；神乎其技的手藝、在場的名眾嘖嘖稱奇!!

希巨蘇飛老師，對於原生木頭藝術相當有著墨、彰顯生活藝術；縣府針對木藝展邀請各路木雕老師，現場雕刻，親眼所見真的很親切、也讓民眾更貼近木雕藝術；

大型彈珠檯；可以讓小朋友進行玩樂、與木藝更近距離接觸；現場更有陶土切消體驗、手鋸鑰匙圈、雙人鋸木體驗、手作刮痧板等；超多新鮮好玩又有趣的木頭藝術動手做!!

陶土切削

各種木藝市集，很推薦高檔木頭杯墊。放熱茶、熱咖啡會有木頭的香氣，超棒!!

還有很多木頭藝術的文創市集

這次行程由古鎮清老師帶隊，帶我們走訪廢棄鐵路支線、穿過山洞；徒步走訪拜訪舊山線鐵道自行車「Railbike軌道自行車」。說真的，這樣的秘境行程真的需要在地資深老師領軍，不然一般遊客自行走訪，還真的些許怕怕的!! 徒步走在廢棄鐵道的感覺真的很有意思。

勝興車站是當時西部鐵道最高的火車站，放眼望去為苗栗客家山林之美；縣府參考挪威、德國、韓國等國模式，提出符合世界閒置鐵道；於2018年竣工「Railbike軌道自行車計畫」。讓我們再訪苗栗得以低碳、環保、體驗舊山線的美好。

舊山線鐵道自行車





A、B、C路線，所見特色均不同；可至舊山線鐵道自行車 www.oml-railbike.com/index.php詳閱與購買!



圖片來源：舊山線鐵道自行車 www.oml-railbike.com/index.php



我們參加的是可以看到燈光投影百年鐵道-2號時光隧道還有震撼的縣定古蹟-魚藤坪鐵橋及龍騰斷橋遺址，沿路驚喜不斷；先經過時光隧道、有七彩燈光秀；閱覽完畢，更有沿途苗栗山景可以一飽眼福；隨著自然天氣轉換、每次行車欣賞均有不同。

A路線：勝興站南斷橋秘境(經魚藤坪鐵橋)總時程70-80分鐘(含解說時間，導覽自由參加)

圖片來源：舊山線鐵道自行車 www.oml-railbike.com/index.php

拿到車票之後，要先至舊山線鐵道自行車前庭聽解乘坐自行車的規則；旅途除了享受、也要注意安全；

前庭這邊有三部液晶電視，站在這邊前後左右都可以聽到、看到前導影片；快速取得行車資訊、設計相當便利!!

一台鐵道自行車可以乘坐四個人，駕駛司機是不可以拍攝影片；每個座位均有安全帶、前座有飲料架、自行車設有GPS裝置可回傳位置、也有導覽語音；車速建議為12公里/1小時，行駛起來蠻像在開摩托車；很有趣!!

舊山線鐵道自行車的終點，南段橋秘境；這邊下車之後可以徒步慢慢往下逛、沿路有苗栗鄉親的花生、特土產等；鄉親會一直請你試吃，很熱情；吃畢、逛畢再回到終點發車回勝興車站。

三義慢城幸福巴士-丁路線

苗栗縣三義慢城幸福巴士共有4條路線，其中僅在假日行駛的丁 路線為主要觀光路線，起訖點在三義火車站，停靠的旅遊景點多， 包括火炎山生態館、三義木雕館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香 草植物工廠、西湖渡村假村、水美雕刻街等站，票價25元，假日 一天有5個班次，自上午9時發車至下午5時開末班車，約2小時 一班車，方便遊客低碳暢遊多處景點。

更多詳細資訊， 三義慢城幸福巴士

2023/10/9(一)我們當天的行程

08:30-08:35 苗栗高鐵接 (2號出口外)

08:50-08:55 苗栗火車站接 (後站-英才路接)

09:30-11:30 鴨箱寶手作體驗(2H)

11:50-12:30 客家美食饗宴 午餐

12:30-14:40 三義木雕博物館參觀&木雕藝術節會場活動(木藝體驗/市集)

15:00-15:30 勝興車站巡禮

15:50-17:00 (勝興站)

17:00-18:00 送返苗栗火車站/苗栗高鐵站

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