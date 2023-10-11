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★新北●林口三井＊酋雷姆杯挑戰賽，巨大的精靈球對戰場，最後兩場10/14、10/15寶可夢迷快來挑戰！！（附交通資訊）

2023-10-11 01:00:48 Mumu 人氣：103
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窩客好文

Mumu

發表篇數：25篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 林口區

★新北●林口三井＊酋雷姆杯挑戰賽，巨大的精靈球對戰場，最後兩 寶可夢迷快來～超夯的『 酋雷姆杯挑戰賽

★新北●林口三井＊酋雷姆杯挑戰賽，巨大的精靈球對戰場，最後兩

熱愛寶可夢的兄妹，第一次帶他們來玩挑戰賽，超吸睛的巨大精靈球超級酷也超好拍！！場場爆滿的挑戰賽活動，一定要提早報名喔💛
今年最後一場酋雷姆杯挑戰賽，在林口三井Outlet舉辦，交通位置很方便，自行開車或搭車都能抵達喔～
★新北●林口三井＊酋雷姆杯挑戰賽，巨大的精靈球對戰場，最後兩 Mitsui Outlet Park 林口
📍 新北市林口區文化三路一段356號
🕐 週一～五11:00-21:30｜週六、日10:30～22:00
🚗 中山高速公路林口交流道下
🅿️ 收費地下停車場、周邊停車場（館內停車場消費滿一千可折抵停車一小時）
🚇 搭乘機捷A9林口站下車，步行約五分鐘（也有免費接駁車可搭）

★新北●林口三井＊酋雷姆杯挑戰賽，巨大的精靈球對戰場，最後兩

活動名稱：酋雷姆杯

活動日期：2023/10/14~2023/10/15

活動時間：AM:11:00~PM:20:00

活動地點：林口三井outlet 六角廣場

活動當天9:00發放號碼牌，限額800名，報名免費用，玩遊戲需自付30元～

🎁參加就可獲得Ga-Olé活動卡匣『酋雷姆』擊倒對戰隊長還可以獲得1張特製合格證書～

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發放號碼牌的地方是在林口三井的噴水池這裡，停好車直奔這裡就對了～

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活動當天早上9:00就開始發放號碼牌，一人限領一張不能代領，領號碼牌時會告知是哪個場次及場次報到時間。號碼牌記得要收好，到時候要比賽後要憑號碼券領取證書跟卡匣。

我們11點領號碼牌已經是晚上6~7點的場次，真的超級熱門！記得一定要早點來才不會領不到號碼牌喔～聽說最早有人早上7點就來排隊了😂

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領取號碼牌時也會順便蓋上手章，入場時也會檢查喔！之後就可以先去吃飯、逛街拉～等號碼牌的時間快到時再記得回現場報到就可以了（像我們是6~7點的場次，報到時間是5:30~6:30，錯過時間就喪失機會入場，所以一定要記好時間）

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動線蠻順暢的，報到後等待的時間也不會太久！覺得參加挑戰賽的ＣＰ質很高，花30元就能得到特別卡匣和證書一張，超划算啊！
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當天對戰爸爸跟妹妹還獲得了一張五星卡，實在超幸運啊～
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特別卡匣入手啦！這些特別卡一定要參加挑戰賽才能獲得，所以挑戰賽幾乎都是場場爆滿喔！家有大小寶可夢迷一定要收藏起來～
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二樓能拍到完整的精靈球挑戰場，記得一定要上二樓合照一張🫶今年度最後兩場挑戰賽，趕緊帶著孩子來參加吧！
 
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