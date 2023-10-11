為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/苦甜巧克力/順滑花生 #粒粒有貓掌

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/苦甜巧克力/順滑花生 #粒粒有貓掌

2023-10-11 08:30:00 小狐尼 NiNi 人氣：103
share
窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：266篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 斗六市

造訪商家：喵銅鑼燒
place雲林縣斗六市自強街63號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

十月某假日到雲林斗六一日遊，在火車後站、莊敬市場附近遇見一家攤車「喵銅鑼燒」

身為貓奴，馬上被logo和有烙印貓掌的銅鑼燒吸引到了

除了經典紅豆、鮮奶卡士達以外，還有花生、微苦巧克力和日式抹茶卡士達口味

自製餡料微甜不膩、當日現烤的餅皮鬆軟Q彈，可愛又好吃!

 

 

雲林縣旅遊資訊可參考

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ KLOOK客路 雲林縣旅遊活動 

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ kkday 雲林縣自由行推薦 

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ ezTravel易遊網 雲林縣住宿

餐廳名稱：喵銅鑼燒(雲林縣斗六市自強街63號)

餐廳連結：FB粉絲專頁  Instagram 

營業資訊：週五六日14:30-18:00(售完即收)；週一至四休

餐點介紹：萬丹紅豆/鮮奶卡士達/花生卡士達/抹茶卡士達/巧克力卡士達/宇治金時

用餐日期：2023.10


檢視較大的地圖

 

銅鑼燒(どら焼き，讀音do-ra-ya-ki)，稱之為日本最知名的傳統點心準沒錯

(沒看過銅鑼...也知道銅鑼燒!)

兩片圓餅皮夾著豆沙或卡士達，就是個經典又美味的結合

看似簡單，要如何做得好吃，就是靠經驗真本事了!

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

銅鑼燒餅是老闆在營業日當天中午就著手準備的

餅皮粉漿以日本進口麵粉、二號砂糖、鮮奶、雞蛋黃、打發蛋白、蜂蜜等調配而成，再用分量器(這東西的名字可真多... 麵糊漏斗、定量器、粉漿壺、漏料器)將粉漿擠在煎台上

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

粉漿的配方經過老闆多次實驗測試，配出最合適的濃度，使粉漿不會太稠或太稀，能夠在煎台上緩慢擴散到差不多的圓面積和厚度

在煎檯面倒完第二十、也是最後一個餅皮粉漿後，也差不多能給第一個餅皮翻面囉

小火煎烤的銅鑼燒皮，整面細緻平滑且有均勻的金黃色澤，真的是太美了! NiNi看到當下不禁驚呼著

 202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

兩面都煎好的銅囉燒餅皮，片片皆美麗~

這可是非餐飲業出身的老闆，歷經好一段時間與奶油、麵粉等食材的磨合才有的成就啊!

煎了上千片銅鑼燒皮，攪了上百缸的卡士達醬

幾年來的邊做邊調整，老闆漸漸摸索出合適的配方和做法，讓自家銅鑼燒餅皮和餡料品質越來越穩定

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

銅鑼燒餅皮兩片一組，其中一片壓上貓掌形狀的烙印，就完成了

之前也在車輪餅或雞蛋糕店看過現場烙印，烙得不夠深、上色不均的情況屢見不鮮

喵銅鑼燒老闆手藝嫻熟，速度既快又能印印完整一致，讓NiNi再度為之驚呼 (老闆應該有點無言了...)

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 店面

餅皮完成、餡料就緒、老闆也活力滿滿

燈泡串插上電，喵銅鑼燒就可以正式開攤囉~

(客串演出: J哥、Na哥)

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 銅鑼燒製作過程

現場將餡料抹在一片銅鑼燒餅皮上...

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 銅鑼燒製作過程

再將另一片餅皮蓋上、稍微壓實，銅鑼燒就做好囉

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲喵銅鑼燒 做好的銅鑼燒

除非是現場就要吃，不然每個銅鑼燒都會獨立裝在密封袋中，避免內餡被壓到擠出來沾到外袋，也方便分送或保存

保存期限：冷藏3天，冷凍7天

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

喵銅鑼燒

貓掌的烙印真的超可愛的~而且這掌印大小也跟實際貓掌(平均值)差不多

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

喵銅鑼燒

喵銅鑼燒餅皮不同於常見的銅鑼燒，減糖配方使的表面沒有油亮亮、濕濕的感覺

比較能吃得到麵和蛋的味道，再點綴蜂蜜的清香，顯得淡雅合宜，而不會讓人感覺甜上加甜，不用配茶，單吃也OK!

摸起來細緻而乾爽，像很光滑的海綿蛋糕

但輕輕按壓還是能感受到明顯的彈性，口感也比蛋糕更密實、有Q勁

 

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

宇治金時

身為抹茶控，第一個想吃的口味當然是抹茶啦! 喵銅鑼燒除了單純抹茶卡士達口味，也有紅豆配抹茶的宇治金時，一次雙享受

「紅豆」是使用台灣最知名的萬丹紅豆，跟日本代表北海道十勝紅豆不一樣，萬丹紅豆顆粒較大，甜度較低

搭配適量糖熬煮成的紅豆餡，幾乎滿滿的都是紅豆粒；豆粒皮薄、肉飽滿，相當細緻綿軟，不會皮肉分離；半糖甜度

「抹茶卡士達」則是奶香和茶味各半，細滑的口感，優雅又具層次風味

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

▲不過和紅豆搭配，抹茶風味相對不明顯，大概會是七成紅豆、三成抹茶味，我覺得還是點單純抹茶卡士達口味的，比較能嚐得到抹茶香


202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

鮮奶卡士達

卡士達醬相當濕潤且絲滑，淡淡奶香，微量甜度，是舀一大匙直接吃也完全不怕膩的程度!

不過可能也就是鮮奶卡士達餡太清新、無威脅性了，整體吃起來感覺六七成是餅皮的蜂蜜和蛋香，鮮奶卡士達餡相對式微了

 

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

巧克力卡士達

在卡士達醬中加可可粉以外，還有加巧克力塊，質地比鮮奶卡士達再稠一點

口味很像「大人味」版IMEI巧克力冰淇淋銅鑼燒，因為不只有巧克力和奶香甜味，還有點可可的苦韻，層次更多，耐人尋味

 

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

花生卡士達

卡士達是個可以有多種變化的餡料，最常見的不外乎是鮮奶(原味)、巧克力、草莓等

花生則相對少見，而且我覺得花生醬是個很「不日式」的口味(比較像是歐美的甜點)

在原味卡士達中加入細滑的無顆粒花生醬，稠度比鮮奶、巧克力卡士達都更加濃郁厚實

加上花生的馥郁的堅果香氣，不論在香味或口感上都更有飽足感，而且又不會很甜或太燥熱

雖然抹茶是本命，但花生卡士達是最讓我印象深刻的口味

 

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

抹茶卡士達

當天有再打包一顆抹茶卡士達銅鑼燒回家，並且放在冷凍一整晚後再吃看看

凍過的銅鑼燒餅皮品質依舊，保有鬆軟和彈性、不會濕軟糊爛

冷凍的抹茶卡士達口感就像冰淇淋，淡淡奶香中有抹茶的清香和微苦，交織互融，相得益彰

比起宇治金時，我更推薦抹茶卡士達呢

 

雲林縣旅遊資訊可參考

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ KLOOK客路 雲林縣旅遊活動 

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ kkday 雲林縣自由行推薦 

[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ ezTravel易遊網 雲林縣住宿

202310 雲林斗六 喵銅鑼燒

「喵銅鑼燒」位於斗六中山紀念公園旁，附近有成功夜市和莊敬黃昏市場

目前每週僅營業週五、六、日三天

從備料、製作、開攤，主要由老闆一人經營，因此在營業時間和準備份量上都沒做太多

建議可以提早預訂，避免想吃卻撲空囉

歡迎到美食版[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ NiNiGaGa臉書粉絲專頁

貓小孩J哥Na哥的生活版[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/ 這個與那個 This & That

去逛逛然後給一個Thumb UP[食記。雲林斗六]喵銅鑼燒。萬丹紅豆/鮮奶卡士達/宇治金時/

以上。

文章標籤

喵銅鑼燒 銅鑼燒 斗六美食 雲林美食 斗六下午茶 斗六甜點 雲林甜點 斗六景點 斗六旅遊 抹茶甜點 紅豆銅鑼燒 卡士達 抹茶銅鑼燒 斗六銅鑼燒 抹茶 銅板美食 宇治金時 宇治抹茶 花生醬 萬丹紅豆
創作者介紹
創作者 小狐尼 的頭像
小狐尼

NiNiGaGa




#銅鑼燒
morechevron_right
文章關鍵字
銅鑼燒 雲林 雲林美食 雲林甜點 more
檢舉
share
chevron_left

[食記。嘉義東區]香吉士蔬食小站。最熱銷塔香菇
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：266篇

¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / udn 女子漾 / PotatoMedia / MOOD ——
作者的其它文章
同類據點
青麥芋圓嫩仙草 照片

青麥芋圓嫩仙草

3.50 (1人評鑑)

區域：雲林縣斗六市
請進，來吃甜 照片

請進，來吃甜

0.00 (0人評鑑)

區域：雲林縣虎尾鎮
幸福翔綺西螺麻糬大王 照片

幸福翔綺西螺麻糬大王

3.95 (1人評鑑)

區域：雲林縣斗南鎮
飛燕煉乳/飛燕生機 照片

飛燕煉乳/飛燕生機

5.00 (2人評鑑)

區域：雲林縣斗六市
商家標誌 另一個胃甜點工作室 照片

商家標誌 另一個胃甜點工作室

4.20 (2人評鑑)

區域：雲林縣斗六市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up