十月某假日到雲林斗六一日遊，在火車後站、莊敬市場附近遇見一家攤車「喵銅鑼燒」

身為貓奴，馬上被logo和有烙印貓掌的銅鑼燒吸引到了

除了經典紅豆、鮮奶卡士達以外，還有花生、微苦巧克力和日式抹茶卡士達口味

自製餡料微甜不膩、當日現烤的餅皮鬆軟Q彈，可愛又好吃!

雲林縣旅遊資訊可參考

KLOOK客路 雲林縣旅遊活動

kkday 雲林縣自由行推薦

ezTravel易遊網 雲林縣住宿

餐廳名稱：喵銅鑼燒(雲林縣斗六市自強街63號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：週五六日14:30-18:00(售完即收)；週一至四休

餐點介紹：萬丹紅豆/鮮奶卡士達/花生卡士達/抹茶卡士達/巧克力卡士達/宇治金時

用餐日期：2023.10



檢視較大的地圖

銅鑼燒(どら焼き，讀音do-ra-ya-ki)，稱之為日本最知名的傳統點心準沒錯

(沒看過銅鑼...也知道銅鑼燒!)

兩片圓餅皮夾著豆沙或卡士達，就是個經典又美味的結合

看似簡單，要如何做得好吃，就是靠經驗真本事了!

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

銅鑼燒餅是老闆在 營業日當天中午就著手準備的

餅皮粉漿以日本進口麵粉、二號砂糖、鮮奶、雞蛋黃、打發蛋白 、蜂蜜等調配而成，再用分量器(這東西的名字可真多... 麵糊漏斗、定量器、粉漿壺、漏料器)將粉漿擠在煎台上

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

粉漿的配方經過老闆多次實驗測試，配出最合適的濃度，使粉漿不會太稠或太稀，能夠在煎台上緩慢擴散到差不多的圓面積和厚度

在煎檯面倒完第二十、也是最後一個餅皮粉漿後，也差不多能給第一個餅皮翻面囉

小火煎烤的銅鑼燒皮，整面細緻平滑且有均勻的金黃色澤，真的是太美了! NiNi看到當下不禁驚呼著

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

兩面都煎好的銅囉燒餅皮，片片皆美麗 ~

這可是非餐飲業出身的老闆，歷經好一段時間與奶油、麵粉等食材的磨合才有的成就啊!

煎了上千片銅鑼燒皮，攪了上百缸的卡士達醬

幾年來的邊做邊調整，老闆漸漸摸索出合適的配方和做法，讓自家銅鑼燒餅皮和餡料品質越來越穩定

▲喵銅鑼燒 餅皮製作過程

銅鑼燒餅皮兩片一組，其中一片壓上貓掌形狀的烙印，就完成了

之前也在車輪餅或雞蛋糕店看過現場烙印，烙得不夠深、上色不均的情況屢見不鮮

喵銅鑼燒老闆手藝嫻熟，速度既快又能印印完整一致，讓NiNi再度為之驚呼 (老闆應該有點無言了...)

▲喵銅鑼燒 店面

餅皮完成、餡料就緒、老闆也活力滿滿

燈泡串插上電， 喵銅鑼燒就可以正式開攤囉~

(客串演出: J哥、Na哥)

▲喵銅鑼燒 銅鑼燒製作過程

現場將餡料抹在一片銅鑼燒餅皮上...

▲喵銅鑼燒 銅鑼燒製作過程

再將另一片餅皮蓋上、稍微壓實，銅鑼燒就做好囉

▲喵銅鑼燒 做好的銅鑼燒

除非是現場就要吃，不然每個銅鑼燒都會獨立裝在密封袋中，避免內餡被壓到擠出來沾到外袋，也方便分送或保存

保存期限：冷藏3天，冷凍7天

▲ 喵銅鑼燒

貓掌的烙印真的超可愛的~而且這掌印大小也跟實際貓掌(平均值)差不多

▲ 喵銅鑼燒

喵銅鑼燒餅皮不同於常見的銅鑼燒，減糖配方使的表面沒有油亮亮、濕濕的感覺

比較能吃得到麵和蛋的味道，再點綴蜂蜜的清香，顯得淡雅合宜，而不會讓人感覺甜上加甜，不用配茶，單吃也OK!

摸起來細緻而乾爽，像很光滑的海綿蛋糕

但輕輕按壓還是能感受到明顯的彈性，口感也比蛋糕更密實、有Q勁

宇治金時

身為抹茶控，第一個想吃的口味當然是抹茶啦! 喵銅鑼燒 除了單純抹茶卡士達口味，也有紅豆配抹茶的宇治金時，一次雙享受

「紅豆」是使用台灣最知名的萬丹紅豆，跟日本代表北海道十勝紅豆不一樣，萬丹紅豆顆粒較大，甜度較低

搭配適量糖熬煮成的紅豆餡，幾乎滿滿的都是紅豆粒；豆粒皮薄、肉飽滿，相當細緻綿軟，不會皮肉分離；半糖甜度

「抹茶卡士達」則是奶香和茶味各半，細滑的口感，優雅又具層次風味

▲不過和紅豆搭配，抹茶風味相對不明顯，大概會是七成紅豆、三成抹茶味，我覺得還是點單純抹茶卡士達口味的，比較能嚐得到抹茶香





鮮奶卡士達

卡士達醬相當濕潤且絲滑，淡淡奶香，微量甜度，是舀一大匙直接吃也完全不怕膩的程度!

不過可能也就是鮮奶卡士達餡太清新、無威脅性了，整體吃起來感覺六七成是餅皮的蜂蜜和蛋香，鮮奶卡士達餡相對式微了

巧克力卡士達

在卡士達醬中加可可粉以外，還有加巧克力塊，質地比鮮奶卡士達再稠一點

口味很像「大人味」版IMEI巧克力冰淇淋銅鑼燒，因為不只有巧克力和奶香甜味，還有點可可的苦韻，層次更多，耐人尋味

花生卡士達

卡士達是個可以有多種變化的餡料，最常見的不外乎是鮮奶(原味)、巧克力、草莓等

花生則相對少見，而且我覺得花生醬是個很「不日式」的口味(比較像是歐美的甜點)

在原味卡士達中加入細滑的無顆粒花生醬，稠度比鮮奶、巧克力卡士達都更加濃郁厚實

加上花生的馥郁的堅果香氣，不論在香味或口感上都更有飽足感，而且又不會很甜或太燥熱

雖然抹茶是本命，但花生卡士達是最讓我印象深刻的口味

抹茶卡士達

當天有再打包一顆抹茶卡士達銅鑼燒回家，並且放在冷凍一整晚後再吃看看

凍過的銅鑼燒餅皮品質依舊，保有鬆軟和彈性、不會濕軟糊爛

冷凍的抹茶卡士達口感就像冰淇淋，淡淡奶香中有抹茶的清香和微苦，交織互融，相得益彰

比起宇治金時，我更推薦抹茶卡士達呢

雲林縣旅遊資訊可參考

KLOOK客路 雲林縣旅遊活動

kkday 雲林縣自由行推薦

ezTravel易遊網 雲林縣住宿

「喵銅鑼燒」位於斗六中山紀念公園旁，附近有成功夜市和莊敬黃昏市場

目前每週僅營業週五、六、日三天

從備料、製作、開攤，主要由老闆一人經營，因此在營業時間和準備份量上都沒做太多

建議可以提早預訂，避免想吃卻撲空囉

歡迎到美食版 NiNiGaGa臉書粉絲專頁

貓小孩J哥Na哥的生活版 這個與那個 This & That

去逛逛然後給一個Thumb UP 囉

以上。

文章標籤