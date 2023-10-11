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【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的高CP值早午餐

2023-10-11 09:29:50 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：398
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發表篇數：575篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：歐浮找餐-榮樂店
phone03-596-2331
place新竹縣竹東鎮榮樂街84號
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

 

之前吃過經國店的歐浮找餐，當時對他們的高CP值餐點印象很深刻，這次吃的是位在蕭如松藝術園區附近的竹東榮樂店，餐廳位在一棟很有歷史的老宅內，店內的半圓型落地木窗是最大特色，餐點走的是平價路線，200元以內就能吃到一份有主食和飲料的套餐，還能感受老宅的氛圍，CP值真的很高！

開車前往可停竹東信義立體停車場，步行約五分鐘。

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲餐廳外觀為半圓形灰色老宅，二樓的復古鐵花窗和一樓的木窗、木門很有特色。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲店內只開放一樓用餐空間，用餐空間保留了許多老宅的元素，其中一個亮點就是牆邊掛著的鐵花窗。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲中央有個中島吧台，旁邊有醬料餐具可自行取用。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲這次被安排到靠窗的座位，採光非常好，也是我最愛的小角落。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲點餐使用手機掃QR code，點完再至櫃檯結帳。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲歐浮找餐竹東榮樂店菜單。(圖片轉自FB官網)

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

歐浮拿鐵 75元 &鮮奶茶：飲料整體中規中矩，鮮奶茶沒有太多亮點，但陳小兔說她的拿鐵意外的還不錯！

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

薯餅堡套餐 165元：套餐內有漢堡、歐姆蛋、鮮奶茶，歐姆蛋有些過熟外皮稍稍老了點，漢堡內有一大片厚實的薯餅、生菜和煎蛋，薯餅咬起來有酥酥的口感非常好，漢堡份量大吃完很有飽足感。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

特調鮪魚起司堡(法法拉) 75元：陳小兔選的是法法拉麵包，麵包有烤過吃起來熱熱的，麵包內有鮪魚醬搭配起司和生菜，吃起來很清爽。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

薯餅蛋餅(酥皮千層) 60元：薯餅蛋餅是網友推薦必點，蛋餅皮煎得酥酥的有層次，配上香濃的薯餅整體非常搭，讓我想到之前吃過的薯霸早餐，但薯霸早餐的蛋餅是另一個級別的無法比較。

 

【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的

▲這次兩個人用餐400元有找，CP值很高。

 

雞蛋糕短評：店內用餐氛圍很棒，保留了許多老宅的元素，餐點最多人推薦的蛋餅不錯吃，餅皮有層次，漢堡套餐有水準，假日用餐人潮非常多常客滿。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


歐浮找餐竹東榮樂店美食資訊：

地址：新竹縣竹東鎮榮樂街84號
電話：035962331
官網：歐浮找餐竹東榮樂店
營業時間：06:00–14:30(平日)、06:00–15:00(六、日)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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