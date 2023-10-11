【新竹食記】歐浮找餐(竹東榮樂店) - 藏在竹東巷弄老宅中的高CP值早午餐

之前吃過經國店的歐浮找餐，當時對他們的高CP值餐點印象很深刻，這次吃的是位在蕭如松藝術園區附近的竹東榮樂店，餐廳位在一棟很有歷史的老宅內，店內的半圓型落地木窗是最大特色，餐點走的是平價路線，200元以內就能吃到一份有主食和飲料的套餐，還能感受老宅的氛圍，CP值真的很高！

開車前往可停竹東信義立體停車場，步行約五分鐘。

▲餐廳外觀為半圓形灰色老宅，二樓的復古鐵花窗和一樓的木窗、木門很有特色。

▲店內只開放一樓用餐空間，用餐空間保留了許多老宅的元素，其中一個亮點就是牆邊掛著的鐵花窗。

▲中央有個中島吧台，旁邊有醬料餐具可自行取用。

▲這次被安排到靠窗的座位，採光非常好，也是我最愛的小角落。

▲點餐使用手機掃QR code，點完再至櫃檯結帳。

▲歐浮找餐竹東榮樂店菜單。(圖片轉自FB官網)

▲歐浮拿鐵 75元 &鮮奶茶：飲料整體中規中矩，鮮奶茶沒有太多亮點，但陳小兔說她的拿鐵意外的還不錯！

▲薯餅堡套餐 165元：套餐內有漢堡、歐姆蛋、鮮奶茶，歐姆蛋有些過熟外皮稍稍老了點，漢堡內有一大片厚實的薯餅、生菜和煎蛋，薯餅咬起來有酥酥的口感非常好，漢堡份量大吃完很有飽足感。

▲特調鮪魚起司堡(法法拉) 75元：陳小兔選的是法法拉麵包，麵包有烤過吃起來熱熱的，麵包內有鮪魚醬搭配起司和生菜，吃起來很清爽。

▲薯餅蛋餅(酥皮千層) 60元：薯餅蛋餅是網友推薦必點，蛋餅皮煎得酥酥的有層次，配上香濃的薯餅整體非常搭，讓我想到之前吃過的薯霸早餐，但薯霸早餐的蛋餅是另一個級別的無法比較。

▲這次兩個人用餐400元有找，CP值很高。

雞蛋糕短評：店內用餐氛圍很棒，保留了許多老宅的元素，餐點最多人推薦的蛋餅不錯吃，餅皮有層次，漢堡套餐有水準，假日用餐人潮非常多常客滿。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



歐浮找餐竹東榮樂店美食資訊：

地址：新竹縣竹東鎮榮樂街84號

電話：035962331

官網：歐浮找餐竹東榮樂店

營業時間：06:00–14:30(平日)、06:00–15:00(六、日)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤