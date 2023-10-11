Proq 196｜浪漫盛筵。來自大地的祝福饗宴｜日月潭法式料理｜歸璞泊旅餐廳推薦

Proq 196｜浪漫盛筵。來自大地的祝福饗宴

Proq 196｜餐廳介紹

日嚐煙火味，最撫凡人心；歸璞泊旅除了能與自然舒心同眠同醒，還能品嚐到Proq 196米其林餐飲團隊精心打造的法式創意晚宴與精緻早點，

一泊二食的珍味饗宴也是值得期盼的一環，

是2023年日月潭唯一入選國際精品酒店認證(SLH)。

Proq為邵族語，即大地，意謂向明潭這塊寶地致敬，而196則為旅店前身門牌，象徵著傳承與重生之意。

Proq 196 餐廳採預約制，米其林餐飲團隊獨立經營品牌，料理以近年大盛的無菜單方式來呈現，

透過融入創新思維的西餐美學，連結日月潭在地好食材，以最真誠的料理饗宴，款待短暫停留的旅人，成為日月潭唯一無二的存在。

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

盼短暫停留的旅人們，可以安放心靈和回歸原本，靜享被山林擁抱，好好品嚐來自大地的祝福饗宴。

Proq 196｜交通資訊

⧐ 開車：→臺中→中投快速公路→中投交流道下接（國道3號）南下→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

⧐ 搭車：可以搭乘台灣好行日月潭線客運

→台中出發｜搭乘台灣好行日月潭線客運→於日月潭站下車，步行5分即可抵達

⧐ 票價：各站上車皆為$169｜持悠遊卡享優惠

⧐ 車程：道路順暢約 90 分鐘抵達

⧐ 班次：約25-60 分鐘一班，乘車前請閱查詢公車動態

Proq 196｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 Proq 196 官方)

Proq 196｜餐點介紹

✿ 無菜單晚餐｜Proq 196餐廳

= Proq 196 創意法式料理｜價值1800元+10% =

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

➤ Breads｜Salad｜Hot Starters｜Hot Starters｜Soup

➤ Main Courses

➤ Hand Dessert ｜Coffee or Tea

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

料理從麵包、前菜至主餐，到最後的甜點等共有七道和一杯茶飲，已迫不及待展開今日的浪漫盛筵摟

☛ Breads｜Balsamic vinegar ｜Olive oil

餐前麵包是由旅店自製的佛卡夏搭配小圓法，

佐以橄欖油與巴薩米克醋膏，簡單而美好。

☛ Salad｜伊比利火腿｜布拉塔起司｜焦糖蘋果｜醋膏

擔任前鋒的開胃沙拉，盛盤十分抓人眼球，

以埔里在地茭白筍裹上帕瑪森起司後做香煎，搭配擁有兩種口感的布拉塔起司，奶香醇滑與獨特的凝固感交織其中，佐以鹹潤伊比利火腿、自製焦糖蘋果丁與小農有機生菜，添入醋膏巧添一味酸爽，這條鮮嫩美人腿令胃口悄悄地被打開了呢。

☛ Hot Starters｜烤鰻魚｜花生米餅｜醬燒豆皮

接棒上陣的熱前菜，由剔除魚刺的烤鰻魚為主角，以脆響花生米餅做巧思點綴，醬燒豆皮舖底令魚料理增添幾度甘美和圓潤。

出生雲林的主廚，兒時的吃食回憶幾乎被醬燒豆皮給填滿了，這道柔顯溫度情的熱前菜，將主廚將的思鄉情懷復刻重現。

☛ Hot Starters｜北海道干貝｜檸檬發酵奶油

以優美蚌殼作為料理輪廓，還未品嚐即先心饞，

將肥美飽滿且香煎至色呈金黃的干貝佈入其中，還誠意十足給了兩顆，佐以自製酥炸珍珠餅，最後點綴上閃閃動人的鮭魚卵，兼具視覺與味蕾的極致海味

生食級干貝簡單香煎，就能呈現本身的純粹鮮美。滑嫩貝肉搭配鮭魚卵逼啵聲響與卵汁，咀嚼時充滿無窮魅力；檸檬發酵奶油的柔滑酸甘，除了豐富層次之外，還能加乘鮮美爽度，這道來自大海的恩典，一直是米的最愛。

☛ Soup｜牛肝菌奶油野菇湯｜黑松露炒什錦菇

湯品，是法餐裡不可或缺的存在，以黑松露和白松露煸炒埔里在地椴木香菇，添入牛肝菌菇慢火煨煮而成，

吊出菌菇獨特的鮮美與木質雅香，每口皆能感受到時間換取的醇濃稠滑。

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

☛ Main Courses｜香煎美國肋眼牛排佐紅酒肉汁

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

敲響手中的紅酒杯，來迎接主餐的到來，遊歷人間的老饕就愛吃美牛，尤其嬌鮮紅潤且美切成片的肋眼，看著就醉心不已，

油花均勻且帶有十足濃郁的牛味，一旁的紅酒醬汁襯托出肋眼的迷人香氣，如果有偏愛熟度，記得提前告知主廚喲。

☛ Hand Dessert ｜手工焦糖冰淇淋｜薄餅

味蕾總會有個空間留給療癒甜甜，盛盤上桌美如畫的手工甜點，令人不由得多壓了幾下快門。

以薄餅舖底，添入一匙濃香冰淇淋，最後美淋焦糖醬，吃法不限任君發揮；

米個人偏愛薄餅捲入冰淇淋，享受大口咬下的過癮食感；

嫩Q餅皮與奶香冰爽融合極好，焦糖的魅力甜香時時探頭招手，還有魅力草莓乾巧增一絲果漾酸甜，以這甜甜時光來為今日珍宴收尾，彎月嘴角已上鉤。

☛ Coffee or Tea

尤愛日月潭出品的茶，淡然有味且漫著甘美花果香，喝著冰涼入心，品幾杯都不嫌多~

Proq 196｜餐廳資訊

📮 南投縣魚池鄉中山路196號

📞 049-2856528

🕙 午餐｜12:00 to 14:00｜最後進場時間 13:30

🕙 晚餐｜18:00 to 21:00｜最後進場時間 19:30

➤ 週二公休

🔍 官方：歸璞泊旅Proq 196餐廳

🔍 Facebook｜Instagram

➤ 採預約訂位制

➤ 餐廳僅接待8歲以上貴賓

🅿️ 設有專屬停車場

Proq 196｜旅店地圖