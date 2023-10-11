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若洵｜台中不一樣的義大利麵，主打和風義大利麵，口味獨特讓你意想不到，還有隱藏版特色甜點～

2023-10-11 10:31:12 糖糖's 享食生活 人氣：96
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糖糖's 享食生活

發表篇數：1445篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：若洵パスタ。Wakashun Pasta。
place台中市北區五常街150號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這間位在北區的若洵パスタ Wakashun Pasta是近期新開的義大利麵店，特別的是若洵パスタ Wakashun Pasta跟一般義大利麵不一樣，不是常見的紅、白、青醬，而是主打日式和風口味的義大利麵，口味獨特讓你意想不到，還有隱藏版特色甜點也是必點招牌

若洵パスタ Wakashun Pasta位置

若洵パスタ Wakashun Pasta位在台中北區熱鬧的五常街上，距離中正公園、中國醫藥大學不遠，附近交通便利，公車、Ubike通通有，除了路邊停車格，也有多個收費停車場，不怕開車來找不著停車位

若洵パスタ Wakashun Pasta的裝潢非常文青，充滿日式風格，光是外觀就超好拍

若洵パスタ Wakashun Pasta環境

若洵パスタ Wakashun Pasta的內用環境寬敞舒適，燈光明亮，一樣以木作設計為主軸，給人一種溫馨自在的氛圍

除了一般座位區，若洵パスタ Wakashun Pasta也有靠窗的吧檯座位，非常適合一人來用餐呢

若洵パスタ Wakashun Pasta菜單

若洵パスタ Wakashun Pasta內用低消每人為一份主餐或240元，餐點僅供內用，無提供外帶服務，因餐點都是現點現做，需10-15分鐘，請大家耐心等候，營業時間從早上11點半至晚上8點半，中間不休息，無限制用餐時間

點主餐均可加價A、B、C升級套餐，糖糖加價140元升級C套餐，包含湯品、小農沙拉及60元飲料（飲料可以補差價升換其他飲品），湯品是蔬菜清湯，裡頭用料非常實在，有紅蘿蔔、馬鈴薯及高麗菜等，湯頭也相當清甜

小農沙拉採用水耕生菜入料，醬料有胡麻醬及和風醬汁，都是店家自己自製的醬料，和風醬汁帶微酸風味，不過尾韻稍微偏鹹了些，胡麻醬汁跟外面常吃到的味道不太一樣，裡頭添加了芝麻，帶有沙沙的口感

柚子胡椒海鮮義大利麵 350元

糖糖之前在燒肉店有吃過燒肉搭配柚子胡椒，倒是沒有吃過柚子胡椒製作而成的義大利麵，使用柚子皮、唐辛子、鹽巴發酵而成的日本柚子胡椒醬，裡頭添加了檸檬汁增添風味，搭配蛤蜊、花枝及鮮蝦

若洵パスタ Wakashun Pasta的鮮蝦店家已經貼心的剝好蝦殼了，蝦肉肥美彈牙，鮮味十足

義大利麵是採用義大利茉莉La Molisana，選用世界上最好的杜蘭小麥製作，麵條是採用生麵煮成熟麵，每一道餐點都是現點現做，所以製作時間會比較長一些，麵體Q彈，不會過軟或過硬，吸附著柚子胡椒的獨特香氣，吃起來偏清爽風味

青檸奶油鮮蝦義大利麵 330元

這道青檸奶油鮮蝦義大利麵跟剛剛的柚子胡椒海鮮義大利麵很像，不過口味可是截然不同呢，採用蔬菜與蝦殼熬煮而成的蝦高湯，加入法國鮮奶油及檸檬汁燉煮而成的醬汁，搭配鮮蝦及季節時蔬

將義大利麵條與醬汁拌均勻，麵體Q彈帶點咬勁，吸附著濃郁醬汁，多了奶香及檸檬清香，整體吃起來爽口不膩，裡頭的鮮蝦也非常肥美彈牙呢

現流鱸魚燉飯 340元

燉飯糖糖還蠻推薦這道現流鱸魚燉飯，使用市場直送新鮮鱸魚入料，一旁搭配新鮮蔬果點綴

上頭的鱸魚已經貼心去刺，肉質細緻又鮮嫩，底下的燉飯是採用魚骨下去熬煮，裡頭充滿滿滿的膠原蛋白，米粒燉煮入味，吃起來帶有鱸魚的鮮甜滋味，這道小朋友也好喜歡

巧克力蛋糕 90元／紅蘿蔔蛋糕 80元

不在菜單上的隱藏版甜點，巧克力蛋糕採用70%苦甜巧克力製作，搭配鮮奶油及可可粉，口感紮實，有點像生巧克力的口感，入口帶有濃郁的苦甜巧克力風味，好吃不甜膩；另一款紅蘿蔔蛋糕是採用肉桂、紅蘿蔔及核桃製作而成的磅蛋糕，上頭搭配奶油起司醬，雖然叫做紅蘿蔔蛋糕，不過吃起來沒有紅蘿蔔的生味，整體肉桂味偏重，蛋糕體濕潤不乾，搭配奶油起司醬，層次更豐富

綜合莓果蘇打 套餐補差額60元／清新鳳梨蘇打 套餐補差額60元

原本套餐附上的60元飲料是可爾必思及炭焙烏龍茶，糖糖補差價換成綜合莓果蘇打及清新鳳梨酥打，採用莓果製成的莓果果醬搭配氣泡飲，喝起來帶有莓果的酸甜，另一杯黃澄澄的清新鳳梨蘇打是採用新鮮鳳梨製成的鳳梨果醬，加入氣泡水，酸V呀酸V的滋味，清爽又開胃

 

吃膩了坊間的義大利麵，不妨來試試若洵パスタ Wakashun Pasta，主打和風義大利麵，醬汁獨特是外面少見的義大利麵口味，糖糖還蠻推薦柚子胡椒海鮮義大利麵，吃起來帶有胡椒柚子醬的獨特香氣，清爽不膩口，義大利麵的份量較精緻約七分飽，建議大家可以加套餐，湯品、沙拉也不錯，還有隱藏版手作甜點也好吃

 

《店家資訊》

店家：若洵パスタ。Wakashun Pasta。
電話：04-22071500
地址：台中市北區五常街150號
時間：11:30~20:30；週日店休
臉書：https://www.facebook.com/wakashunpasta

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