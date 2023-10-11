新竹馬路邊邊串串香全台首間店！原汁原味重現四川成都街景和道地食材！(熱冒菜酸梅湯.菜單營業時間地址電話)

馬路邊邊串串香全台首間店插旗新竹！

原汁原味重現四川成都街景和道地食材！

(熱冒菜酸梅湯.菜單營業時間地址電話)

馬路邊邊串串香是來自四川成都的品牌，首間位於台灣的店就開在新竹

在台灣風行了一陣子的擼串串火鍋大家一定不陌生~

不過馬路邊邊串串香重現成都店復古懷舊的氛圍，包含道地川味鍋底、食材，完美復刻了老成都的原汁原味

這裡不只有豐富食材可以挑選，還有多道特色菜品，像是冒菜、甜品，搭配復古懷舊的氛圍，不用特地飛到四川成都就可以豪邁地擼串串吃個過癮

快跟著小米一起去看看吧。

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👉馬路邊邊串串香-新竹站前店位置及停車方式

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馬路邊邊串串香-新竹站前店位於補給站美食廣場二樓。

開車的朋友可以把車停在晶品城停車場或站前地下停車場再走過來，挺方便的

👉馬路邊邊串串香-新竹站前店環境介紹

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從門口就可以感受到復古懷舊的氛圍，讓人有穿越到80、90年代的錯覺

店內裝潢以成都店為範本複製呈現，牆上的壁畫、復古招牌、木製桌椅等等，讓人就像來到老成都的街頭

小米忍不住要豪邁大口地擼串串吃個過癮了 XD

一開幕就深受年輕人歡迎，這天平日中午前來還有不少用餐人潮呢~

店內有2-8人的座位，所以人多人少來聚餐都不是問題

這裡是單身友善餐廳，單身者也可以享受撸串樂趣~

結帳的櫃台就像是小賣部，小米不得不佩服店家的用心

門口有兩台懷舊遊戲機，店家會給來消費的客人幾枚代幣，孩子們吃飽了可以過去打電動，家長們可以安心擼串串喔

牆上還有帥氣的華仔和女神祖賢的海報耶！

看得出來熊寶在模仿誰嗎

復古懷舊的氛圍很適合拍IG照、打卡喔

小米也要來學一下鄭伊健 (謎之聲:小米你跟伊麵差很多好嗎XD)

櫃上有許多食材可以擼串串，雖然人潮眾多，不過店家補貨的速度挺快的，大家不用擔心拿不到食材

👉馬路邊邊串串香-新竹站前店菜單目錄搶先看

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掃描桌上的QR code點餐，可選擇單鍋或鴛鴦鍋。

鍋底有微辣偏香的經典鍋、火爆香辣的傳統鍋，不吃辣的朋友可以選擇酸白菜和番茄鍋，可以滿足大家的需求

這裡的冒菜種類也很豐富，有豬腦花、嫩牛、肥腸、牛肚絲、鴨血等等，是小米看過種類最多的了

還有四川特色炸物、甜品~

食材採自助取用，結帳時店員會來桌邊數竹籤。

食材每串12元，菜碟以顏色區分價位，最低20元起。

食材有各種肉品、內臟、海鮮、豆干及蔬菜等各種選擇，想吃什麼拿什麼，大家來這邊都可以享受擼串的樂趣喔

我和小彤準備要擼串串了

店家還貼心提供圍兜兜，愛美的女士們穿美美的衣服來吃飯，也不用擔心弄髒啦！

調味料可以自行取用~

蘸碟的神仙吃法有三種，搭配串串一起吃有1+1大於2的效果喔！

原湯碟搭配經典鍋底，絕配完美組合，香氣十足~

👉馬路邊邊串串香-新竹站前店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群、又醬和熊寶一起來擼串串，滿滿的食材擺上一桌，紅通通的醒神又開胃

愛吃辣的朋友小米很推薦傳統鍋(單鍋388元/份)，用鋁湯鍋作為容器，讓小米回想起小時候跟家人吃火鍋的回憶

牛油傳統鍋火爆香辣，師傅用牛油和四川辣椒、花椒等十多種香料精心熬製而成。

等待煮滾的過程中，濃郁的牛油香氣撲鼻而來，讓小米口水直流

辣度屬於中辣的程度，想要更辣的話點餐時可以請店家幫忙調整。

鮮香麻辣的滋味，單吃不用沾醬就很夠味，愛吃辣的朋友絕對不能錯過

如果是一群人聚餐，有不愛吃辣的朋友，可以點經典酸白鴛鴦鍋(388元/份)。

酸白菜湯底酸V回甘，加上有脆度的五花肉，不吃辣的朋友或小朋友都很適合享用~

經典鍋沒有加牛油，不吃牛的朋友可以嚐看看，辣度屬於小辣，想要更辣的朋友點餐的時候可以請店家調整喔。

來擼串串了！

想吃什麼拿什麼，小彤和阿群都拿得很開心喔

擼串串就是要拿一整盤才豪邁

豆製品和蔬菜有多種選擇，像是腐竹、豆皮結、炸豆干、豆皮香菜、綠花椰、香菇等等，不吃肉的朋友也可以吃得很滿足

冒椒火辣腦花(150元)是必點的，火紅的湯底麻香帶辣，屬於中小辣的辣度~

豬腦花燉煮得很剛好，有綿密的口感，不會有腥味也不會乾，加上麻辣的風味，小米很推薦喔

滋味冒寬粉(120元)有Q帶嚼勁的口感，加上帶辣的醬汁和爽脆豆芽菜，這道菜也不容錯過

路邊冒嫩牛(180元/份)，即使小米拍完照都涼了，嫩牛一樣有軟嫩帶嚼勁的口感，加上帶辣的醬汁、花椰菜、木耳和馬鈴薯片等配料，小米推薦給愛吃牛的朋友

路邊牛肚絲(180元/份)牛肚燉煮得很嫩，不會難咬~

順便一提小米第一次來的時候，有吃到路邊冒肥腸，又肥又嫩的肥腸吸附醬汁，讓人吃不停，愛吃肥腸的朋友一定要嚐嚐看

四川小酥肉(150元)裹粉油炸至金黃的五花肉加上香辣蘸碟，一口咬下酥酥脆脆，是很棒的下酒菜

紅糖糍粑(99元/份)金黃色的糍粑很Q軟，即使冷掉也不會硬，加上甜蜜蜜的紅糖，大小朋友都會很喜歡喔

小彤拿著我是酸梅湯(90元)，不知道的人還以為她要喝茅台酒呢 XD

酸梅湯濃郁的酸甜滋味，有解辣解膩的效果，不會太稀也不會太濃，濃稠程度剛剛好，喝完瓶子還可以帶回家喔

來這裡就是要像這樣豪邁地擼串串才過癮

食材的選擇很豐富，小米推薦一些給大家參考~

從左到右是豬小腸、豬肚、毛肚、肥腸香菜、毛肚和牛筋，這些都是很不錯的選擇

擼完的色澤看到都餓了XD

小米提醒冒菜剩下的醬汁要留著，香辣的風味很完美，當作串串的蘸醬也很棒喔！

肉品和海鮮由左至右是麻辣雞腿，醃製入味口感軟嫩

接下來是芹菜松阪豬、黃喉、魷魚花等食材，小米都很推薦。

另外小干貝、蝦子、小花枝、醃製入味的麻辣牛、內臟類等，也是不錯的選擇

尤其是蝦子搭配川味湯底，香辣滋味加上有脆度的口感很涮嘴~

不吃肉、海鮮的朋友，豆製品的選擇也很多，大家都可以嚐看看。

最左邊的豆皮結建議大家可以煮15分鐘以上，口感會較好喔

川味湯底可以一開始就加入鴨血一起熬煮，待30分鐘以上，自製麻辣鴨血很入味

吃香喝辣後，最後來杯特色的老冰棍酸梅湯(60元)消消火吧

上面有梗的標語挺好玩的，意思是叫大家邊吃邊抬杠嗎XD

酸梅湯加上微甜的冰棒，是大小朋友都會喜歡的飲品喔。

米苔目(49元/份)是夏天降火消暑的首選，熊寶哥大口大口吃得很滿足喔 XD

最後看看我們五個人的戰績

以上是我們的心得分享，馬路邊邊串串香復古懷舊的氛圍，原汁原味呈現老成都的街景，深受年輕人喜愛

加上豐富的食材和多種冒菜可以選擇，來這邊擼串串一點也不單調

新竹的朋友們趕緊去嚐鮮吧！

👉馬路邊邊串串香-新竹站前店營業時間地址

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🌟店家資訊：馬路邊邊串串香-新竹站前店

🏠地址：新竹市東區林森路2巷9號2F

☎電話：03 526 9719

⏰營業時間：

周一至周四

►11:30~14:30 /17:30~21:30

週五至週日

►11:30~23:00

粉絲團：馬路邊邊串串香-新竹站前店

➡️現金交易/１成服務費



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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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