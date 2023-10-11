水漾森林的美深受登山客的喜愛

宛如夢幻仙境並成為台灣熱門登山景點

從5月下旬因天候延至7月終於成行

⇩⇩《 水漾森林》⇩⇩

🔸海拔1680~2100公尺

🔸高度落差420公尺

🔸 單程11.9k,單趟6~7小時

🔸921大地震後於石鼓盤溪上游左岸邊坡崩塌形成堰塞湖

杉林長期泡水頹圮枯死,在水中倒映出凋亡之美

因此有水漾森林之名

⇩⇩《 鹿屈山 ㆍ鹿屈山前峰》⇩⇩

🔸鹿屈山前鋒2213公尺

🔸鹿屈山2288公尺 ,三等三角點,No. 4201號

【2天路線】

DAY1 杉林溪園區⇨主題會館搭遊園車⇨仁亭 (登山口 )

⇨鹿屈山岔口處,繼續走林道⇨有水工寮

⇨好漢坡⇨ 水漾森林

DAY2 水漾森林⇨鹿屈山⇨鹿屈前鋒⇨鹿屈山岔口處⇨仁亭

⇨步行至花卉中心搭遊園車

💪 此次成員:7大4小

🌿杉林溪門票:

成人300元，優惠票:250元(高中.國中.國小)

敬老票:150元

6歲以下兒童免費

🌿停車費:每部100元

一早很多遊客來賞繡球花

前面停車場已滿,我們停在過龍珠橋的停車格,

停車位很多,現場工作人員都會指揮指引

園區四處可賞繡球花~美不勝收

步行到 主題會館 搭遊園車

🌿遊園車:全票40元/人,半票 20元/人

大約8~10分就抵達仁亭

需提前跟司機大哥說要在仁亭下車喔!

繡花球花季盛開期,四處可瞧見迷人的嬌豔繡球

連楓葉也有,一次飽覽各種植物之美

仁亭至水漾森林前段,可走平緩林道或陡峭捷徑

我們有帶小朋友,也再決定先取鹿屈山或後取

第一天當作評估小朋友體力,安全起見先選擇走林道

約10點左右起登出發,從鐵柵門旁通過

捷徑標示,拍給大家看一下

10:40 抵達水漾林道與鹿屈山岔路

地圖

3位小朋友先抵達,1位小朋友落後

林道目前都很好走,其實也不用浪費體力走捷徑,好像也差10來分而已

對平時有登山健行的人來說都是小case

前一天下雨,車子輪胎壓痕緣故

林道有幾段會有水窪

林道會有很多芒草及後面段開始比較多咬人貓,要多注意

咬人貓比 眠月線 還大量喔~

老公有被刺到,起小小水泡,過一會漸漸消失

下圖為咬人貓的焮毛,像針一般

沿途都在森林裡,沒有陽光直曬所以不會太熱

接著芒草群數量開始多

13:25 抵達有水工寮

走了近2小時45分,沿途平緩好走,只是時間比較長而已

部分上上下下路段,建議沿路都戴手套比較安全

下雨後泥濘狀況比較多

14:25 抵達好漢坡 (有水工寮➨好漢坡 1小時)

前方林道封閉,需爬好漢坡上去

遇到80人團,先讓大團體先走

小提醒:趕時間的人建議先超前大團體,否則待會下坡路段會塞車!!

我家迪迪超愛攀岩,開心到不行

好漢坡其實很簡單,沒有很長小小一段而已

但對老人家或步伐小的小朋友來說可能比較吃力

4位小朋友都很棒,完成

一上好漢坡開始打雷飄雨,山友幾乎都穿上雨衣

水漾森林午後陣雨是常發生的,

所以防水防風外套及雨衣都是必備喔!!

小昭當天來測試一下 Mt.JADE登山防水外套

下午3點已經飄細雨起大霧

接下來還有一大段下坡的路

出現人籠塞車狀況

15:40困在人群中(塞車),5分鐘只有一小小段

前面80人團都是長輩級,所以下坡拉繩他們都放慢速度

我們只好乖乖等待,大家平安最重要

(我們分3隊,另外一隊已經抵達水漾森林營地,很幸運他們躲過下雨)

雨天踩樹根比較溼滑,大家要小心

16:58 抵達最後下切路段 (再10分鐘可抵達水漾森林營地)

沿路都是泥濘,增加行走難度

小昭很怕踩到爛泥巴,小心緩慢行走

黃牌116才抵達水漾森林,最後一個卻漏拍

17:08 終於抵達水漾森林入口

入口是一大考驗,需涉水踩過泥濘

期待已久的水漾森林就在眼前

雨勢也停了

沿途保護鞋子避免濕透及怕踩到爛泥巴,

抵達後還要穿越獨木橋,一個不小心鞋子一定泡水

第一隊平安先抵達營地的照片,

我姐他們在營地很擔心我們帶孩子遇到大雨

放晴時的景色

我們後2隊因為塞車多花1小時在陡下路段

接著先去我們落腳的營地報到-布農卡里布灣

到了大營地我們還需涉水到我們住宿的帳篷區

這時我們更換拖鞋涉水而過,水真得太冰了❄❄❄

感謝我們的協作幫我們背迪迪👍

秘境住宿區

當天只接待我們這團 11人,包場了

趁天色還亮,趕緊用餐

19:00的景色

吃飽後趕緊戴上頭燈再涉水而過去景點拍照,

要不然天一黑就伸手不見五指

不同時間有不同的美

天黑只好撤退,

經過這家協作,大火快炒香氣四溢,宛如辦桌般熱鬧

晚上只能靠頭燈才能行動,燈頭很重要務必要帶

我們晚上9點入睡,一覺到天亮

早上5點起床整裝，氣溫只有14度,

果然是避暑勝地,當天台灣氣溫各地呈現燒番薯狀態

冷到我們還穿羽絨外套

用餐後,大家整裝出發

整裝後還需再涉水

姊姊夫妻倆最聰明,帶了雨鞋套

很幸運一早就好天氣,協作說我們的前一晚一整天都在下雨

我們預留半小時拍照時間

水非常清澈

好朋友及家人同行一定要來大合照

7大4小~成功💪

孩子們開心玩水,還能看到小魚及蝌蚪,體驗大自然的美妙

好姊妹拍照記錄一下

大家整裝穿鞋,準備離開水漾森林

08:30起登,分2隊分開行進,

一隊原路林道回程,另一隊往鹿屈山前進

乾枯的樹幹像極大象,彷彿還有眼睛

不愧是大自然之鬼斧神工

09:48 左切往鹿屈山

💥意外插曲來了~

我們竟然跟不會碰面的另一隊(林道)相遇

代表我們又走回水漾森林的路徑上😱

我們繞回好漢坡下切路口岔路

發現走錯遇到另一隊時已經10:30,

怕時間不夠,原本想放棄鹿屈山,最後決定再試一次

原來要往廢棄工寮後面走,

之後認真看路標數字遞減才是正確

工寮直走後又走錯路,離線地圖也已經偏離

當時我們找不到正確道路,這是第一次小昭開始有點緊張

決定撤回走林道原路返回時,

發現上頭的樹枝上有綁登山帶子

才發現正確路徑是要往上攀爬才能接到鹿屈山

一般都是由鹿屈山往水漾森林,而我們卻是逆向而行，

跟之前看別人順向路線視角有所不同

大晴天

出發時有看氣象報告說14:00起100%下雨

我們從紅路標73號開始遞減，沿路看綁路條跟著走最安全

11:15 廢棄房子(土地公廟)

沿路上都沒人,走起來怕怕的

11:43 終於有看到其他登山客,頓時安心了許多

在這吃個午餐補充體力,順便跟山友聊聊天

鹿屈山三角點是這棵大樹往後走約5分鐘抵達

11:51抵達三角點

(從好漢坡下切點處至三角點共花1小時20分)

我們這隊只剩 4 人 ,

11位隊友中只有我們4位拿下鹿屈山💪

大家來一張特寫,要好好紀錄這光輝的時刻

12:18 出發往鹿屈山前鋒

接下來都是一大片芒草隧道,比林道的芒草低很多

我們都稱芒草洗臉,

手部要擋住臉部,否則容易刮傷皮膚

第一次讓迪迪說想回車上,不想走了

樹都相當巨大,天然渾成的造型外觀

差點再次迷路,

好再我發現路標指一旁的斜坡,

要不然傻傻往前方道路走,此時也漸漸起霧

樹枝好像一個環

很感謝綁登山條的山友讓我找到方向(超感激🙏🙏🙏)

紅路標34

天色若很晚,走起來令人膽戰心驚

13:48 終於抵達鹿屈山前鋒,跟另一隊姐姐跟小芯芯會合

(從鹿屈山至鹿屈山前鋒 共花 1小時30分)

大合照

怕待會午後大雷雨,趕緊下山

14:00出發,之後都是下切路段

15分鐘後,還是下起大雨

再次測試一下 Mt.JADE登山防水外套 防水超棒👍

14:50抵達林道與鹿屈山岔路口木梯處 (下切路段共花50分鐘)

回到林道,雨越來越大

沿路黃土泥水一直往下流

約30分後回到仁亭

小昭穿的 登山防水外套 裡面衣物都沒濕,

褲子無防水卻已濕透,登山防水外套真的很重要唷~

15:25準備步行至花卉中心搭遊園車

回到主題會館,大家幾乎濕透一身狼狽,

在對面洗手間更換乾淨衣物

想目睹水漾森林之美,需跋山涉水花近6~7小時才能抵達

這次2天1夜體驗全家一起夜宿帳篷,是很難得的體驗

帳篷只有簡易睡袋,不是輕鬆豪華露營喔~

沿途經歷晴天、雨天、大雷雨...短短幾小時內天氣變化無常

能跟親愛的家人、好友們一起挑戰水漾森林成功真的很幸福💕

很幸運老天爺給了我們好天氣讓水漾森林出大景

也讓我們能留下美好的回憶~

再次感謝山友的 綁路條 及 離線地圖 讓我們免於迷路發生事故🙏

最後提醒必帶: 充足水分、頭燈、保暖防風衣物、手套!!

小小提醒~要評估自己及小孩體力再決定攀登喔!

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