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【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O型縱走《4位小隊友同行 • 差點迷路驚險之旅 • 杉林溪繡球花季》

2023-10-11 12:35:00 chaoerh小昭 人氣：104
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：8篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 阿里山鄉

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水漾森林的美深受登山客的喜愛

宛如夢幻仙境並成為台灣熱門登山景點

從5月下旬因天候延至7月終於成行

⇩⇩《 水漾森林》⇩⇩

🔸海拔1680~2100公尺

🔸高度落差420公尺

🔸 單程11.9k,單趟6~7小時

🔸921大地震後於石鼓盤溪上游左岸邊坡崩塌形成堰塞湖

杉林長期泡水頹圮枯死,在水中倒映出凋亡之美

因此有水漾森林之名

⇩⇩《 鹿屈山 鹿屈山前峰》⇩⇩

🔸鹿屈山前鋒2213公尺 

🔸鹿屈山2288公尺 ,三等三角點,No. 4201號

 【2天路線

DAY1 杉林溪園區主題會館搭遊園車仁亭 (登山口 )

鹿屈山岔口處,繼續走林道有水工寮

好漢坡 水漾森林

DAY2 水漾森林鹿屈山鹿屈前鋒鹿屈山岔口處仁亭

步行至花卉中心搭遊園車

 

💪 此次成員:7大4小 

 

 

🌿杉林溪門票:

  • 成人300元，優惠票:250元(高中.國中.國小)
  • 敬老票:150元 
  • 6歲以下兒童免費

🌿停車費:每部100元

一早很多遊客來賞繡球花

前面停車場已滿,我們停在過龍珠橋的停車格,

停車位很多,現場工作人員都會指揮指引

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

園區四處可賞繡球花~美不勝收

繡花.jpg

 

步行到 主題會館 搭遊園車

🌿遊園車:全票40元/人,半票 20元/人

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大約8~10分就抵達仁亭

需提前跟司機大哥說要在仁亭下車喔!

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繡花球花季盛開期,四處可瞧見迷人的嬌豔繡球

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連楓葉也有,一次飽覽各種植物之美

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仁亭至水漾森林前段,可走平緩林道或陡峭捷徑

我們有帶小朋友,也再決定先取鹿屈山或後取

第一天當作評估小朋友體力,安全起見先選擇走林道

約10點左右起登出發,從鐵柵門旁通過

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

 

捷徑標示,拍給大家看一下

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10:40 抵達水漾林道與鹿屈山岔路

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地圖

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3位小朋友先抵達,1位小朋友落後

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林道目前都很好走,其實也不用浪費體力走捷徑,好像也差10來分而已

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對平時有登山健行的人來說都是小case

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前一天下雨,車子輪胎壓痕緣故

林道有幾段會有水窪

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林道會有很多芒草及後面段開始比較多咬人貓,要多注意

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咬人貓比眠月線還大量喔~

老公有被刺到,起小小水泡,過一會漸漸消失

下圖為咬人貓的焮毛,像針一般

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沿途都在森林裡,沒有陽光直曬所以不會太熱

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接著芒草群數量開始多

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13:25 抵達有水工寮

走了近2小時45分,沿途平緩好走,只是時間比較長而已

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部分上上下下路段,建議沿路都戴手套比較安全

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下雨後泥濘狀況比較多

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14:25 抵達好漢坡 (有水工寮好漢坡 1小時)

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前方林道封閉,需爬好漢坡上去

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遇到80人團,先讓大團體先走

小提醒:趕時間的人建議先超前大團體,否則待會下坡路段會塞車!!

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我家迪迪超愛攀岩,開心到不行

好漢坡其實很簡單,沒有很長小小一段而已

但對老人家或步伐小的小朋友來說可能比較吃力

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4位小朋友都很棒,完成

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一上好漢坡開始打雷飄雨,山友幾乎都穿上雨衣

水漾森林午後陣雨是常發生的,

所以防水防風外套及雨衣都是必備喔!!

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小昭當天來測試一下Mt.JADE登山防水外套

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下午3點已經飄細雨起大霧

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接下來還有一大段下坡的路

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出現人籠塞車狀況

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15:40困在人群中(塞車),5分鐘只有一小小段

前面80人團都是長輩級,所以下坡拉繩他們都放慢速度

我們只好乖乖等待,大家平安最重要

(我們分3隊,另外一隊已經抵達水漾森林營地,很幸運他們躲過下雨)

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雨天踩樹根比較溼滑,大家要小心

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16:58 抵達最後下切路段  (再10分鐘可抵達水漾森林營地)

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沿路都是泥濘,增加行走難度

小昭很怕踩到爛泥巴,小心緩慢行走

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黃牌116才抵達水漾森林,最後一個卻漏拍

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17:08 終於抵達水漾森林入口

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入口是一大考驗,需涉水踩過泥濘

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期待已久的水漾森林就在眼前

雨勢也停了

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沿途保護鞋子避免濕透及怕踩到爛泥巴,

抵達後還要穿越獨木橋,一個不小心鞋子一定泡水

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第一隊平安先抵達營地的照片,

我姐他們在營地很擔心我們帶孩子遇到大雨

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放晴時的景色

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我們後2隊因為塞車多花1小時在陡下路段

接著先去我們落腳的營地報到-布農卡里布灣

到了大營地我們還需涉水到我們住宿的帳篷區

這時我們更換拖鞋涉水而過,水真得太冰了❄❄❄

感謝我們的協作幫我們背迪迪👍

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秘境住宿區

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當天只接待我們這團 11人,包場了

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趁天色還亮,趕緊用餐

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19:00的景色

吃飽後趕緊戴上頭燈再涉水而過去景點拍照,

要不然天一黑就伸手不見五指

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不同時間有不同的美

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天黑只好撤退,

經過這家協作,大火快炒香氣四溢,宛如辦桌般熱鬧

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晚上只能靠頭燈才能行動,燈頭很重要務必要帶

我們晚上9點入睡,一覺到天亮

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早上5點起床整裝，氣溫只有14度,

果然是避暑勝地,當天台灣氣溫各地呈現燒番薯狀態

冷到我們還穿羽絨外套

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用餐後,大家整裝出發

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整裝後還需再涉水

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姊姊夫妻倆最聰明,帶了雨鞋套

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很幸運一早就好天氣,協作說我們的前一晚一整天都在下雨

我們預留半小時拍照時間

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水非常清澈

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好朋友及家人同行一定要來大合照

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7大4小~成功💪

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孩子們開心玩水,還能看到小魚及蝌蚪,體驗大自然的美妙

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好姊妹拍照記錄一下

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大家整裝穿鞋,準備離開水漾森林

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

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08:30起登,分2隊分開行進,

一隊原路林道回程,另一隊往鹿屈山前進

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

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乾枯的樹幹像極大象,彷彿還有眼睛

不愧是大自然之鬼斧神工

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09:48 左切往鹿屈山

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

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💥意外插曲來了~

我們竟然跟不會碰面的另一隊(林道)相遇

代表我們又走回水漾森林的路徑上😱

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我們繞回好漢坡下切路口岔路

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

 

發現走錯遇到另一隊時已經10:30,

怕時間不夠,原本想放棄鹿屈山,最後決定再試一次

原來要往廢棄工寮後面走,

之後認真看路標數字遞減才是正確

工寮直走後又走錯路,離線地圖也已經偏離

當時我們找不到正確道路,這是第一次小昭開始有點緊張

決定撤回走林道原路返回時,

發現上頭的樹枝上有綁登山帶子

才發現正確路徑是要往上攀爬才能接到鹿屈山

一般都是由鹿屈山往水漾森林,而我們卻是逆向而行

跟之前看別人順向路線視角有所不同

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

大晴天

出發時有看氣象報告說14:00起100%下雨

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

 

我們從紅路標73號開始遞減，沿路看綁路條跟著走最安全

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11:15 廢棄房子(土地公廟)

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沿路上都沒人,走起來怕怕的

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11:43 終於有看到其他登山客,頓時安心了許多

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

在這吃個午餐補充體力,順便跟山友聊聊天

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鹿屈山三角點是這棵大樹往後走約5分鐘抵達

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11:51抵達三角點

(從好漢坡下切點處至三角點共花1小時20分)

我們這隊只剩 4 人 ,

11位隊友中只有我們4位拿下鹿屈山💪

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大家來一張特寫,要好好紀錄這光輝的時刻

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12:18 出發往鹿屈山前鋒

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接下來都是一大片芒草隧道,比林道的芒草低很多

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

我們都稱芒草洗臉,

手部要擋住臉部,否則容易刮傷皮膚

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

第一次讓迪迪說想回車上,不想走了

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

樹都相當巨大,天然渾成的造型外觀

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差點再次迷路,

好再我發現路標指一旁的斜坡,

要不然傻傻往前方道路走,此時也漸漸起霧

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

樹枝好像一個環

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很感謝綁登山條的山友讓我找到方向(超感激🙏🙏🙏)

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紅路標34

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天色若很晚,走起來令人膽戰心驚

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13:48 終於抵達鹿屈山前鋒,跟另一隊姐姐跟小芯芯會合

(從鹿屈山至鹿屈山前鋒 共花 1小時30分)

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大合照

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怕待會午後大雷雨,趕緊下山

14:00出發,之後都是下切路段

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15分鐘後,還是下起大雨

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再次測試一下Mt.JADE登山防水外套防水超棒👍

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14:50抵達林道與鹿屈山岔路口木梯處 (下切路段共花50分鐘)

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回到林道,雨越來越大

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

沿路黃土泥水一直往下流

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約30分後回到仁亭

小昭穿的登山防水外套裡面衣物都沒濕,

褲子無防水卻已濕透,登山防水外套真的很重要唷~

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

 

15:25準備步行至花卉中心搭遊園車

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

 

回到主題會館,大家幾乎濕透一身狼狽,

在對面洗手間更換乾淨衣物

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱

 

想目睹水漾森林之美,需跋山涉水花近6~7小時才能抵達

這次2天1夜體驗全家一起夜宿帳篷,是很難得的體驗

帳篷只有簡易睡袋,不是輕鬆豪華露營喔~

沿途經歷晴天、雨天、大雷雨...短短幾小時內天氣變化無常

能跟親愛的家人、好友們一起挑戰水漾森林成功真的很幸福💕

很幸運老天爺給了我們好天氣讓水漾森林出大景

也讓我們能留下美好的回憶~

再次感謝山友的綁路條離線地圖讓我們免於迷路發生事故🙏

最後提醒必帶: 充足水分、頭燈、保暖防風衣物、手套!!

 

【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O形縱小小提醒~要評估自己及小孩體力再決定攀登喔!

 

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【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O行縱Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

 

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