高雄巨蛋商圈 日本和牛、帝王蟹吃到飽，隱藏於巷弄鄰近捷運站的 梨花 A5和牛放題

店家堅持使用日本北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼等頂級食材

打造出頂級鍋物吃到飽，用更平價的方式可以無限暢飲

大口吃和牛、痛快吃帝王蟹、松葉蟹海鮮，省去飛機費用直接來這裡痛快吃

巷弄火鍋吃到飽，很適合約會、聚餐痛快吃頂級鍋物無限放題

梨花 A5和牛放題 分有三種套餐：近江之宴、松坂之宴、神戶之宴

梨花 A5和牛放題、和牛吃到飽、北海道帝王蟹吃到飽

位置：高雄市左營區安吉街468號,（用餐免費停車）

營業時間：11:00-24:00(最後進場22:30) 週一至週日

訂位專線：075506811

用餐時間90分鐘，加收一成服務費

線上菜單：menu

線上訂位:https://inline.app/

IG:https://www.instagram.com/rinkawagyu/

粉絲團：Facebook

高雄巨蛋吃美食，巨蛋捷運只要5分鐘即可抵達

開車來用餐還可以免費停車，A5和牛放題、帝王蟹放題都在梨花

約會慶生、商務聚餐、宴客推薦巨蛋美食 梨花A5和牛放題

有1.2樓用餐空間，隱身於巨蛋商圈巷弄的鍋物吃到飽

南洋風格的用餐環境，很多老饕持續追隨

還會提早預約活體頂級海鮮唷！

最高價格的神戶之宴，可以享用

北海道帝王蟹、北海道松葉蟹腳（季節限定）、日本A5和牛肋眼、特上日本國產和牛、宜蘭胭脂蝦、

極上澳洲和牛、日本A5和牛雪花、美國特選無骨牛小排

採用線上點餐， 隔五分鐘可以繼續追加餐點

點完餐點就能免費享用自助吧，沾醬調味自取

海尼根無限暢飲、康寧花草茶、咖啡、飲品

還有供應和牛肉燥，加入白飯、麵食都很夠味好吃

使用有身分證履歷的雞蛋，吃起來更加安心

北高雄左營推薦A5和牛放題，帝王蟹、松葉蟹都能痛快吃

還挑選宜蘭胭脂蝦，蝦膏有夠飽滿香甜

鮑魚、生蠔、淡菜等頂級海鮮通通有，不怕你吃~

不僅有和牛，還有美國特選無骨牛小排、濕式熟成牛、西班牙伊比利豬、十八養場紅玉雞腿等頂級食材

肉品都是精心挑選，嚴格把關挑選的

海鮮不僅要吃帝王蟹、松葉蟹，還有宜蘭胭脂蝦、天使紅蝦、鑽石蝦、鮑魚、淡菜、生蠔等等

都可以無限放題吃到飽

鍋物料也都是精選過的，超過數十種～～吃喜歡再追加！

和牛肉燥可以加上生蛋黃、蔥花，均勻攪拌來吃好滿足

壹O參蝦皇、 水炊昆布

六款湯頭可以挑選，推薦招牌 壹O參蝦皇

秘制蝦皇湯經典獨家口味，很豐富層次重口味

可以在搭配一款比較爽口，適合涮帝王蟹的 水炊昆布

都會先上基本海鮮盤、鍋底、菜盤，其他就自行掃描CRCODE點餐

壹O參蝦皇我個人無敵推薦，只有在這裡才能享用到的風味

熬煮海鮮、肉品都很適合，整個南洋獨特香氣讓湯頭帶有蝦的鮮味，讓肉品、海鮮不用沾醬就好吃

海鮮拼盤，高單價吃到飽，食材用料都不隨便～～

鑽石蝦、紐西蘭淡菜、蛤蠣、紅條石斑、帝王蟹、軟絲、北海道帆立貝一次滿足

北海道帆立貝很肥美大顆新鮮

季節性蔬菜盤

A5和牛雪花、特選無骨牛小排

每隔五分鐘就可以繼續加點餐點，喜歡吃帝王蟹、松葉蟹（限量）記得先追起來

好狂的A5和牛、帝王蟹吃到飽，光是和牛就有很多部位可挑選唷！

特選濕式熟成牛、特選無骨牛小排

A5和牛肋眼、A5和牛雪花

伊比利腹松板豬肉

北海道松葉蟹腳，季節限量供應

非常新鮮，熬煮後只要扳開肉質就能輕鬆抽出，大口享用

A5和牛肋眼油花很多，可以涮8分熟度才不會太油膩

肉質很軟嫩，入口即化帶出湯頭的濃郁香氣堆疊

A5和牛雪花油花很多，7～8分熟度剛剛好，軟嫩肉質油脂好香

特上國產和牛

整個入口很軟帶一點Q，和牛香氣瀰漫口腔

日本A5 和牛雪花，這款油花也超多

雪花的油脂很細膩，整個讓肉咀嚼口感更軟嫩、清香優雅

特選濕式熟成牛的味道格外渾厚，喜歡牛肉味道很濃厚的推薦必點

澎派海鮮都是我的愛，吃喜歡都可以無限續加!

帝王蟹肉也很香甜，喜歡的一定要多點唷!

精選宜蘭胭脂蝦，不僅肉很香甜，蝦頭還有飽滿蝦膏

海鮮記得熬煮熟再吃唷~~~吃完和牛吃海鮮!

自助吧抬都有剪刀可以取用，可以從旁邊剪開來

就可以輕鬆取出蟹肉，肥美細嫩好吃

滿嘴的鮮甜，無需沾醬唷~~~吃原味最美味!

宜蘭胭脂蝦跟手掌依樣大，每一尾都很厚實肉質、飽滿蝦膏

海尼根啤酒吧，無限暢飲～～（大口配和牛肉、帝王蟹鮮味美食）

還是使用海尼根專屬杯子唷！更暢快冰涼順口

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

還有玻璃瓶裝汽水可無限取用，搭配肉肉、海鮮暢快喝

莫凡彼冰淇淋

哈根達斯冰淇淋

不僅可以單吃冰淇淋，還有甜筒唷!

環境優雅舒服，巨蛋商圈巷弄的鍋物美食

不僅可以個人吃到飽，多人聚餐、商務聚會，還有十人套餐可選 （預約制）

記得先打電話預約，都是活體海鮮要提早做備料準備

梨花 A5和牛放題、和牛吃到飽、北海道帝王蟹吃到飽

位置：高雄市左營區安吉街468號,（用餐免費停車）

營業時間：11:00-24:00(最後進場22:30) 週一至週日

訂位專線：075506811

用餐時間90分鐘，加收一成服務費

線上菜單：menu

線上訂位:https://inline.app/

IG:https://www.instagram.com/rinkawagyu/

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