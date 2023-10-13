喜愛海鮮的老饕們有福了，帝王蟹價格大崩盤，趕快凹老闆請客聚餐來爽爽吃蟹吧

小米的愛店竹北深紅汕頭鍋物推出讓人超心動的活帝王蟹+活波龍超值四人套餐，蝦兵蟹將全部出動了！

加上日本宮崎A5和牛、美國雪花牛等肉品及超厲害的新湯頭-港式雞慢慢粥底火鍋，來個澎湃的海陸雙享

活體帝王蟹及波士頓龍蝦以清蒸烹調，鎖住最原始的鮮美滋味，並保留最完整的蟹膏及蝦膏

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉深紅汕頭鍋物位置及停車方式

*******************

深紅汕頭鍋物-竹北店位於竹北文喜街上，在文化公園的對面，私嚐の吃飯-竹北店附近。

開車的朋友可以把車停在文化公園，非常方便

👉深紅汕頭鍋物環境介紹

*******************

用餐區分為兩個樓層，有2-4人的座位，也有適合多人聚餐的十人桌、大圓桌，不管是部門聚餐，或是家庭聚餐都很適合

春酒、部門聚餐的時候，大家不妨呼叫老闆請客吧 XD

每到假日都可以看到滿滿的用餐人潮

醬料有提供特製的沙茶醬、醬油，及常見的調料讓大家自行取用。

👉深紅汕頭鍋物菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

無肉不歡個人套餐是肉肉控的最愛

2-6人海陸套餐

隱藏版2-6人屠龍計畫

單點品項

👉深紅汕頭鍋物用餐心得分享

*******************

來開動吧！

老闆說最近帝王蟹價格崩盤，推出超值四人海陸套餐只要14,999元

海鮮有近2.5公斤的活體帝王蟹、活體波士頓龍蝦、阿根廷天使紅蝦、野生白蝦、台灣海鱸魚、台灣冠軍鯛、透抽、活凍鮑魚、日本生食級干貝、生鮮蛤蜊，肉品有日本宮崎A5和牛、美國雪花牛、臺灣信功濕式熟成豬、台灣培根豬。

加上主食、手工丸子、菜盤、飲品及甜點，來個澎湃的海陸雙享

基本湯底是精華炖骨煲白湯、北海道昆布鍋和大骨扁魚時蔬鍋，可加價299元更換黃金花膠雞湯、火燒麻辣鍋或雞慢慢粥底雞湯。

也可以加價50元升級鴛鴦鍋喔~

新推出的雞慢慢粥底雞湯（加價)，在陶鍋內將奶油與洋蔥爆香，加入高山放養雞腿肉爆炒後，加入紅藜米粥與濃郁黃金花膠雞湯熬煮而成

烹調時香氣四溢讓人口水直流~

湯底帶有紅藜米粥濃稠的口感，加上鮮甜濃郁不死鹹的滋味，讓愛喝湯的小彤，還沒開吃前就先喝了兩碗湯喔

超澎拜的海鮮盤登場啦！需要兩個人才搬得動，真的有夠浮誇

店家會將完整的活體帝王蟹和波士頓龍蝦讓客人拍照，再拿去處理，光拍照大家就拍個不停了

近2.5公斤的帝王蟹超大的，都快比小米半個身體還大了 XD

等客人拍好照後，店家就會去料理帝王蟹了。

帝王蟹以清蒸烹調，能鎖住最原始的鮮美滋味，並保留最完整的蟹膏

一上桌誘人的香氣撲鼻而來，加上肥美的蟹腳，讓人忍不住要大快朵頤了

蟹身都比阿群的臉還大了呢 XD

滿滿的蟹肉甜美又軟嫩，真的吃得好滿足喔

比手指都還粗的蟹腳，同樣鮮甜十足、口感軟嫩，輕輕一夾就能吃到完整蟹肉~

小彤說粗粗的蟹肉她最愛了

雪白的蟹膏加上蔥花簡單調味，不需要過度的調味，淋在白飯上就能享受樸實無華的美味拌飯

活波龍Size不小耶，每隻重量約450~500克，給得一點也不手軟~

裡頭還有滿滿鮮甜的蝦膏

蝦膏濃郁的甜味和鮮甜細緻的肉質，讓人一吃難忘~

輕輕一挖，就能將蝦殼和蝦肉漂亮分離，肉質鮮甜又彈牙，讓我們吃超爽的

海鮮盤真的超浮誇！

還有阿根廷天使紅蝦、野生白蝦、台灣海鱸魚、台灣冠軍鯛、透抽、活凍鮑魚、日本生食級干貝、生鮮蛤蜊。

阿根廷天使紅蝦肉質肥美鮮甜，經過小彤的手測量有超過15公分長喔

透抽、活凍鮑魚和日本生食級干貝很新鮮，涮白湯很適合`

台灣海鱸魚、台灣冠軍鯛一樣很鮮甜，真的讓我們吃的很過癮

肉品有日本宮崎A5和牛、美國雪花牛、臺灣信功濕式熟成豬、台灣培根豬，海陸雙享一次滿足

日本宮崎A5和牛油花非常漂亮，另附昆布鹽可以搭配著吃~

大概涮3-5分熟就有入口即化的口感了，一咬下去油脂就化開了，濃郁的油脂甘甜是頂級的享受

美國雪花牛富含油脂，是愛吃油花的小米最愛~

美國雪花牛涮雞湯，除了可以吃到肉質本身的甜味，還有雞湯的甜美，兩種不同甜味結合，小米很推薦喔

台灣培根豬小米也很推薦，搭配醬油辣椒風味更佳

臺灣信功濕式熟成豬可大有來頭！

信功豬肉有「豬肉品界台積電」的稱號，除了引進現代科技化養育觀念，在飼養過程中無添加抗生素、瘦肉精、抗菌劑等，每隻豬隻擁有完整的產銷履歷，從飼養、宰殺到出品都保持標準化流程。信功屠宰場區的規畫可比擬晶圓廠的規格

信功濕式熟成豬肉甜味濃郁，口感軟嫩一點也不柴

手工丸子有牛肉起司丸、塔香豬肉丸和手工花枝丸擇一。

主食有檸香壽司米飯、讚岐烏龍麵、科學麵等多種選擇。

最後來個五彩繽紛的蔬菜盤讓我們消除一些罪惡感，讓營養更均衡

飲品有窈窕莓人、梅香桂花釀或大苑子芭樂檸檬(+119元)可以選擇

以上是我們的心得分享，深紅汕頭鍋物推出讓人超心動的活帝王蟹+活波龍超值四人套餐，趕快凹老闆請客聚餐來爽爽吃吧

👉深紅汕頭鍋物-竹北店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：深紅汕頭鍋物-竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市文喜街13號

☎電話：03 558 3223

⏰營業時間：11:00–15:00,17:00–22:00

(1成服務費/有兒童椅/可刷卡)

粉絲團：深紅汕頭鍋物 竹北店 S.H Shantou Hotpot

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我