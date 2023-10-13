位於南寮榮濱路上的「左林又舍團購趣事」是小米好友開的團購店，小米來串門子發現時下流行的食品和生活用品在這邊都找得到

價格跟一般超商或超市零售上比起來還便宜一些，南寮的朋友可以來好好手滑一下

小米建議加入他們的社團，可以即時收到最新商品上架，喜歡的話直接喊聲，就不會撲空買不到喔！

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👉左林又舍團購趣位置及停車方式

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左林又舍團購趣事位於榮濱路與榮濱路18巷交叉口，開車的朋友可以在附近找停車位停車

👉左林又舍團購趣環境介紹

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店內的冷氣很強，炎熱的夏天來店裡取貨或選購都很舒適

店家主打零食、冷凍食品和生活用品，架上有琳琅滿目台灣、日韓進口的零食，零食控一定會手滑不少喔

小米建議加入他們的社團，先喊單預購喜歡的商品，再取貨比較方便喔！

小結巴說這是現在最流行、女生都愛吃的零食野村小圓餅

小米說好吧，那就買來吃看看 XD

小米推薦Siip 起司風味的金磚玉米棒，這可是追劇好物喔

還有蟹黃味瓜子仁、蠶豆只要58元及49元，幾乎一個銅板價就可以解決，買來當零食或下酒菜都很棒

其他台灣、日韓進口零食在這邊都找得到~

商品標價一目了然，喜歡的話不妨手滑帶回家吧

椒鹽老油條小米以前有吃過，很脆的口感，鹹香涮嘴沒有油耗味，很適合當下酒菜，加在粥裡一起吃也很不錯喔~

小結巴很推薦用十勝牛乳做的燒鬆餅，奶香濃郁，小朋友會很喜歡

超紅的直播主丟丟妹的品牌，小米吃過好幾種，覺得品質很不錯

麻辣鴨血和麻辣臭豆腐常溫保存很方便，不用擔心冰箱沒有空間可以擺了~

小米很推薦麻辣鴨血，滷得軟嫩又入味

從剖面看起來沒有氣孔，代表是選用品質較好的鴨血

剩下的醬汁不要浪費，留下來拌麵或當沾醬很夠味。

麻辣臭豆腐真的有臭喔！

在家煮的時候要確定家人都是愛吃臭豆腐的，不然可能會被揍喔

臭香又入味，一口咬下有爆汁的口感！

大家平常工作繁忙，下班後沒有時間也沒有心力煮湯的話，可以直接購買常溫保存的雞湯~

買回家簡單加熱，就可以享用美味的雞湯，補補身體喔

Hello kitty控必買的蜜芋和紫米紅豆湯，輕鬆就可以享用甜湯，超方便的啦。

冷凍食品也挺多的，像是肉品、海鮮、蔥油餅、蝦餅等冷凍調理食品

大部分以牛肉為主，像是帶骨牛小排一份只要100多元，價格不貴喔，尤其現在牛肉漲得很兇

比臉大的牛排400g只要200多元就可以帶回家喔

牛五花的油花相當漂亮，南寮的朋友想煮火鍋或煎牛排的朋友直接殺來就可以了，店內都會有現貨。

還有蔥油餅和月亮花枝蝦餅可以選擇

月亮花枝蝦餅是店家的品牌，回家用平底鍋或氣炸鍋烹調就很好吃了，小米還很專業準備泰式酸辣醬 XD

外酥內軟的口感，內餡真的有花枝和鮮蝦，彈牙的魚漿口感和鮮蝦甜味，小朋友絕對會很喜歡

宜蘭蔥仔餅挺不錯吃的，平底鍋加少許油，放入蔥仔餅，將適量的水倒入鍋中，蓋悶至水分蒸發~

兩面煎至金黃就可以上桌囉，大家是不是覺得小米很賢慧呢

一口咬下有濃郁的蔥肉香，還有肉汁流出，大小朋友都會很喜歡喔

丟丟妹鹹酥雞讓小米意外驚艷呢！

用平底鍋簡單地煎炸至金黃就可以了。

鹹酥雞醃製很入味，加上酥酥的口感，是很棒的下酒菜喔

丟丟妹居然還有出水餃耶！

丟丟妹鮮蝦水餃讓小米意外驚喜，一顆的Size挺大的~

接著沾上小米最愛的紅醋。

內餡有整隻蝦子加上鹹甜豬肉餡，真的很滿足

玉米鮮肉水餃是小朋友最愛

Size一樣不小，有飽滿豬肉和玉米內餡，沒時間自己煮的時候，燙水餃真的超方便的啦。

👉左林又舍團購趣營業時間地址

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🌟店家資訊：左林又舍團購趣

🏠地址：新竹市北區榮濱路19巷20號

☎電話：0903220666

⏰營業時間：13:00–20:00 (週日、一公休)

Facebook社團：左林又舍團購趣

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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