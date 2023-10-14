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竹北煙燻滷味妃。網路爆紅的隱藏版人氣滷味！(菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-14 12:00:00 踢小米 人氣：103
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1061篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：煙燻滷味妃
phone09-8688-5395
place新竹縣竹北市國盛街351號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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最近小米在抖音上時常滑到這家煙燻滷味妃的影片，他們的滷味看起來很強

上次本來想跑來嚐看看，沒想到當天遇到禮拜天臨時店休，這一別就半個月過去囉。

這天小米吃完無名牛肉餡餅之後，接著跑來這裡買滷味回家當晚餐吃。

招牌煙燻滷味有土雞、鴨掌、鴨翅等各部位等多種選擇，連鹽水雞鴨、烤鴨都買得到耶

不過小米提醒要早點來選擇性比較多喔~ 或是打電話去預訂！

到底美味秘密是什麼呢？快跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉煙燻滷味妃位置及停車方式

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煙燻滷味妃位於國盛街往新社國小方向。

👉煙燻滷味妃環境介紹

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店內挺乾淨明亮的。

小米大概下午3-4點來，商品剩不多了，建議提前電話預訂喜歡的商品，才不會撲空喔

點煙醺鴨的時候可以跟老闆說屁股去騷XD  吃起來比較不會有味道，或是跟老闆說不要囉~

👉煙燻滷味妃菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

煙燻、鹽水的土雞和鴨有半隻或一隻可以選擇。

加上鴨掌、鴨翅、鴨舌、雞腳等各部位~

桌上有一盒100元、三盒250元的商品，很容易讓人手滑 XD

小米不小心手滑了一大袋，買了800多元回家當晚餐，吃個好幾餐都不是問題

吃不完的話可以冷藏三天、冷凍兩個禮拜，拿出來解凍後不需要加熱，冰冰涼涼的吃就可以了

👉煙燻滷味妃用餐心得分享

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來開動吧！

看這滿滿一桌就知道小米手滑了不少，每個看起來都很好吃，小米差點要全包，但被小結巴阻止了

煙燻土雞(半隻250元)黃澄澄的外皮看起來很誘人

一口咬下有濃郁的煙燻風味，加上土雞本身的甜味，有兩種不同層次的享受~

口感嫩中帶微微嚼勁，越嚼越甜，喜愛土雞料理的朋友絕對不容錯過

即使是雞胸肉也嫩而不柴，加上煙燻風味的雞皮，很下飯又下酒喔

不喜歡煙燻重口味的朋友，可以嚐嚐鹽水嫩雞腿(150元)，還挺大支的耶！

鹽水土雞比較吃得到雞肉本身的甜味，加上微微鹹香，喜歡軟嫩口感的朋友，直接單買雞腿是最好的選擇唷~

雞皮還挺Q的，加上膠質的口感，是很下飯的角色

喜歡吃滷味的小米，當然要嚐嚐煙燻鴨囉

他們的煙燻屬於重口味，很入味

 

肉質軟嫩多汁，即使鴨胸肉也嫩而不柴，跟新竹很多餐廳有得比喔！

無骨鳳爪(一盒100元、三盒250元)，切完後老闆會加入鹽水和胡椒鹽提味，是很棒的下酒好菜

爽脆帶膠質的口感，每口都有濃郁的煙燻風味。

喜歡吃雞腳的朋友，雞腳買五送一可別錯過喔。

雞腳(20元)也有爽脆和膠質的口感，是很棒的下酒菜

鴨腳(100元/份)外皮很有膠質、煙燻入味~

不過肉比較少，對於嫌麻煩的朋友來說小米建議買無骨鳳爪，吃起來比較方便

溏心蛋(20元)金黃流心的蛋液看起來相當誘人，可以多買幾顆冷凍起來，加上日式拉麵就很專業囉 XD

以上是我們的心得分享，難怪煙燻滷味妃最近在網路上很夯，不管是醃燻雞鴨都非常入味，屬於重口味的煙燻風味，下飯又下酒

喜歡吃這一味的朋友，小米推薦大家可以嚐看看喔。

 

👉煙燻滷味妃營業時間地址

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🌟店家資訊：煙燻滷味妃
🏠地址：新竹縣竹北市國盛街351號
☎電話：0986885395
⏰營業時間：12:00–19:00 (周一公休)
粉絲團：煙燻滷味妃
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

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