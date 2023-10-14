新竹獨家的日澳冷藏和牛吃到飽就在「武賀甲日式燒肉」
日本A5和牛、澳洲M9和牛及高級冷藏美牛，加上海鮮、主廚私房料理、時蔬小菜等等，只要2099元就可以吃爽爽，還不用擔心預算破表 XD
而店家主打的是手切冷藏肉，跟單點店的肉是一樣高品質，再搭配濃濃的日式氛圍，中秋節快到了，快跟朋友、家人們來日澳和牛吃到飽吧
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👉武賀甲燒肉位置及停車方式
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武賀甲日式燒肉位於竹北勝利十一路與莊敬六街交叉口，開車的朋友可以在附近找停車碰碰運氣~
店名武賀甲有＂有好吃＂的台語諧音，讓人會心一笑
👉武賀甲燒肉環境介紹
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店內充滿濃濃的日式氛圍，除了吧檯的座位以外，還有兩間可容納6人的包廂。
小米提醒要記得提前訂位喔！
店家特別引進日式烤爐，烤肉時能以高溫瞬間炙燒、鎖住肉汁，還有代烤服務，不用擔心肉被烤壞囉
店家主打手切冷藏肉，可以看到師傅手工精細修切，讓客人有極緻的美味享受
👉武賀甲燒肉菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
吃到飽共有三種價位，除了牛肉以外，主廚私房料理、海鮮、時蔬小菜和飲品都是一樣的
1099元可享高級冷藏美牛吃到飽/1699元 M9澳州和牛+高級冷藏美牛吃到飽~
認真說一樣的美牛及澳和吃到飽不稀奇了。
小米最推薦的A5日本和牛吃到飽！此外包含M9澳州和牛+高級冷藏美牛吃到飽只要2099元
可以享受日澳和牛嫩又多汁的美味，市面上A5日本和牛套餐一個人至少也要花費2000多元，在這裡只要2000元出頭就可以吃爽爽 XD
加99元就可以無限暢飲Orion沖繩生啤酒（70分鐘）。
吃燒肉喝啤酒就是爽！
<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>
👉武賀甲燒肉用餐心得分享
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來開動吧！
今天帶愛吃牛肉的小彤來吃日本A5和牛吃到飽就對了
精心設計的餐盤，類似濾網的概念，烤好的肉放在餐盤上濾完油再吃，可減少油膩感
來到這邊建議直接點2099元的價位，牛肉就有日本雪櫻和牛、日本和牛雪花、日本和牛角切、和牛壽喜燒、精選牛舌燒烤片等10多種選擇
小米首推日本A5和牛羽下，色澤和油花都非常漂亮，烤約3分熟就有入口即化的口感
雪櫻和牛相當軟嫩多汁，讓人一吃難忘 這個記得多點幾盤呀！
和牛腹肉雪花是愛吃油花的小米最愛的，富有油脂甘甜，尤其是烤完後沾上蛋液，增添滑順的口感風味最棒~
再沾蛋汁吃更滑溜了~
日本和牛角切的吃起來較為厚實，嫩中帶嚼勁的口感，越嚼越有甘甜的肉味。
日本和牛享用完，接著要來吃澳洲和牛了
澳洲和牛的油花雖然沒有日本和牛豐富，不過肉味較濃郁，跟日本和牛交替著吃還可以減低油膩感。
霜降翼板是小米最愛的，油花較少帶點筋，肉味相當甜美
和牛小菲力，熊寶哥說他最喜歡吃這種油花不多的肉品了~
橫膈膜有軟嫩帶點嚼勁的口感，挺不錯的
這是小彤最愛的牛舌，彈牙又有脆度，搭配蔥鹽一起吃最棒了
最後是高級冷藏美牛，認真說吃到日本A5和牛了，他們的美牛以等級來說表現算很好，不過吃完和牛，有比較就有傷害XD
所以特別推薦給大家來這裡點日本A5和牛吃到飽就對啦！
厚切熟成翼板牛排小米很推薦，口感相當軟嫩多汁，店員會切成小塊較好入口喔
沾上醬汁一起吃風味更佳~
其他肉品的選擇性也不少，有黑豚豬梅花、松阪豬、牧野無骨雞腿肉、文昌雞松板等多種選擇
海鮮的部分，有韓國牡蠣、北海道生食級干貝、季節海大蝦、清甜海鱸魚片、迷你花枝等，海鮮控也能吃得很滿足
小菜推薦黃金泡菜、韓式泡菜，搭配肉品一起吃很解膩~
以上是我們的心得分享，中秋節快到了，快跟朋友、家人們來武賀甲燒肉享受日澳和牛吃到飽吧
👉武賀甲燒肉營業時間地址
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🌟店家資訊：武賀甲燒肉
🏠地址：新竹縣竹北市勝利十一路153號
☎電話：03 550 0959
⏰營業時間：17:30–22:30 (周一公休)
粉絲團：武賀甲頂級燒肉吃到飽
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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