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酒鬼們出發！燒酒蝦。金色三麥蜂蜜啤酒吃到飽！再加金枕頭榴槤。麻豆文旦。肉肉。海鮮鮑魚。中秋月餅。巴適麻辣火鍋吃到飽中秋月好瘋狂！當月壽星享頂級帝王牛吃到飽！提早訂位再享真心北海道干貝吃到飽！(網路訂位

2023-10-15 21:00:00 踢小米 人氣：104
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1063篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：巴適經典麻辣鍋竹北店
phone03-6688-246
place新竹縣竹北市成功一街22號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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本來以為金枕頭榴槤火鍋吃到飽已經是極限了，沒想到沒有最狂，只有更狂！

巴適經典麻辣鍋最新推出燒酒蝦火鍋吃到飽，使用泰國蝦與獨家中藥材熬煮湯頭，豪邁地一整瓶紅標米酒直接催落去，加湯的話也是直接加米酒，還不用額外加錢

加上金色三麥蜂蜜啤酒、百威啤酒通通喝到飽，酒鬼們還不快衝嗎 XD

除此之外肋眼牛排、無骨牛小排、龍膽石斑、野生大扇貝、九孔鮑魚等頂級肉品海鮮，匈牙利紅酒和牛肉醬等副餐，哈根達斯冰淇淋、皇室御用的TWININGS高級茶包、新鮮現拉生啤酒等等都是吃到飽喔

中秋節還加碼中秋月餅、麻豆文旦無限供應

 

🌟 巴適九月破天荒活動公告 🌟
【9～11月常態活動】來店用餐升級D方案享金枕頭榴槤吃到飽並且燒酒蝦火鍋、南洋榴槤火鍋 免費升級
【店內壽星常態活動】來店用餐，出示身分證件並升級「B或C或D方案」即享頂級帝王牛吃到飽
【9月壽星活動加碼】只要提前1天訂位，並主動告知店家欲參加9月壽星真心北海道干貝自由活動，當天用餐出示身分證件並升級「D方案」及加入巴適line官方好友，即享「真心北海道干貝自由吃到飽」

🟡注意：
1. 參加當月壽星干貝活動需升級D方案
2. 榴槤一律為進口水果，所以有時候品種不一定是金枕頭，有可能會有其他品種的榴槤。另外因為是進口水果，所以有可能榴槤商品也會卡在海關檢驗造成店內幾天缺貨，不便之處請見諒

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

 

PS.因預約人數眾多，小米提醒一定要提前線上訂位，以免撲空喔！

線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉巴適經典麻辣鍋位置及停車方式

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巴適經典麻辣鍋 竹北店位於遠百附近的成功一街上。

開車的朋友，可以停在自強南路全國電子附近的路邊停車格，也可以停在竹北國民運動中心，再走過來，路程約5分鐘左右

 

👉巴適經典麻辣鍋環境介紹

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餐廳內部是巴洛克宮廷風，充滿低調奢華的風格，說是竹北最美的火鍋吃到飽餐廳一點都不為過

餐廳共有兩層樓，座位以4到6人為主，木製的座椅質感非常的棒！

每桌的抽屜除了備有濕紙巾跟面紙，還有設置USB充電及電源插頭，再也不怕手機用到一半沒電了，真正揪甘心

兩層樓皆設有自助吧，有醬料、茶飲、咖啡、汽水等飲品，還有大家最愛的哈根達斯冰淇淋吃到飽

飲料部份，有可爾必思和烏梅汁外，還可以自己特製黑糖波霸奶茶耶，喜歡珍奶的朋友直接喝到飽了！

但小米強烈提醒，來吃到飽肯定還是要把肚子留給美味又高級的食材，其他的酌量就好 XD

來自新加坡的超人氣飲品這裡也喝得到喔

全自動咖啡熱飲機和現拉生啤酒當然少不了。

皇室御用的TWININGS高級茶包，飯後來一杯皇家貴婦品茶也挺不錯的 

小米最愛汽水配火鍋了，現在還有無糖氣泡水，解渴又低熱量~

副食有特製匈牙利紅酒和牛肉醬，使用澳洲和牛肉製作，酸甜的肉汁超下飯的！

加些蔥花、辣椒，就變成了匈牙利紅酒和牛肉燉飯，是不是很有創意呢

泡麵種類非常多，有韓國、泰國及印尼泡麵，還有台灣生產的寬冬粉、蒸煮麵及關廟麵等，用來煮火鍋很適合

 

👉巴適經典麻辣鍋吃到飽收費方式

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《巴適店內消費方式》
平日中午 819、919/人
平日晚上&假日全天 1019、1219/人
銀髮65歲以上 半價
國小 半價
4～6歲 100
0～3歲 free
*超過88種頂級食材吃到飽
*10%清潔費另計、可接受刷卡服務
*歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費
*用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）
*限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元
*巴適總共可容納56位貴賓
 

吃到飽有A、B、C、D共4個方案可以選擇。

小米建議直接選擇D方案，1199元/人可享泰國蝦、龍膽石斑、虱目魚肚、野生大扇貝、肋眼牛排、無骨牛小排、金枕頭榴槤等多款頂級海鮮牛肉水果吃到飽

還能免費升級燒酒蝦湯或南洋榴槤湯，加碼金色三麥蜂蜜啤酒、百威啤酒無限暢飲！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

湯頭則是八選二，有招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、仲夏水果雞湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、素食蔬菜湯，選擇性還挺多的。

👉巴適經典麻辣鍋用餐心得分享

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來開動吧！

九月份推出超多好康，大家趕緊手刀預約訂位吧

【9～11月常態活動】來店用餐升級D方案享水果金枕頭榴槤吃到飽並且燒酒蝦火鍋、南洋榴槤火鍋 免費升級
【店內壽星活動】來店用餐，出示身分證件並升級「B或C或D方案」即享頂級帝王牛吃到飽。
【9月壽星活動加碼】只要提前1天訂位，並主動告知店家欲參加9月壽星真心北海道干貝自由活動，當天用餐出示身分證件並升級「D方案」及加入巴適line官方好友，即享「真心北海道干貝自由吃到飽」

🟡注意：
1. 參加當月壽星干貝活動需升級D方案
2. 榴槤一律為進口水果，所以有時候品種不一定是金枕頭，有可能會有其他品種的榴槤。另外因為是進口水果，所以有可能榴槤商品也會卡在海關檢驗造成店內幾天缺貨，不便之處請見諒

最新推出的燒酒蝦使用頂級食材泰國蝦、獨家中藥材及一整瓶紅標米酒熬煮而成，加湯的話也是直接加米酒，還不用額外加錢

加上泰國蝦吃到飽，保證晚上男士們乒砰叫 (謎之聲:小米不要歪樓XD)

濃濃的酒香和藥膳風味，適合入秋進補，酒鬼們準備出動了

真的不浮誇，湯頭直接倒入整瓶米酒，全程不加一滴水 XD

如果喜歡酒精濃度高一點的朋友，煮滾就可以喝了，濃郁的米酒香和藥膳甘甜，喝完後身子都熱起來了

虎克說他要喝酒喝個過癮

泰國蝦急速冷凍從產地直送新竹，讓客人吃到的都是最新鮮的

雖然是吃到飽，不過泰國蝦的Size也不小，不過有沒有蝦膏就得碰碰運氣啦~

小米很幸運吃到一隻有蝦膏，挺甜美的，肉質也挺鮮甜的~

不管有沒有蝦膏，泰國蝦吸飽藥膳香氣的湯頭，吃起來就是爽

蝦子只要不煮過熟，口感都挺彈牙的，煮太久的話肉質會較粉喔

接下來酒鬼們注意！

金色三麥蜂蜜啤酒、百威啤酒也是無限暢飲

 

外面一瓶要賣到100多元的金色三麥蜂蜜啤酒，來到這邊也是無限暢飲，喝個三、四瓶至少就先回本一半了吧

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

之前引起榴槤控暴動的金枕頭榴槤吃到飽，現在還是持續供應喔

再加碼中秋麻豆文旦！

泰國空運進口的冷凍金枕頭榴槤，解凍後一樣吃得到綿密香甜的風味，愛吃榴槤的酒鬼們趕緊衝一波吧。

中秋節前加碼手作月餅、麻豆文旦吃到飽耶

不過小米要提醒大家，吃個月餅應應景就好，千萬別吃太多，要把肚子留給燒酒蝦、肋眼牛排、帝王牛等好料阿！

飯後水果來個麻豆文旦，甘甜帶微酸的滋味，這個中秋節不烤肉，來巴適吃到飽也非常應景喔。

湯頭小米今天選的是燒酒蝦四川紅辣子湯

四川紅辣子湯可以選擇辣度，帶麻辣甘甜風味，涮食材不需要額外沾醬汁，直接吃就很夠味了

鴨血和豆腐軟嫩又入味，愛吃麻辣鍋的朋友可不容錯過。

接下來肉肉登場了！每種肉品都先點個一輪吧

比臉大的肋眼牛排，大概涮個5分熟，帶有粉嫩的色澤就可以了，口感嫩中帶嚼勁，肉甜味十足

壽星來店用餐，出示身分證件並升級「B或C或D方案」即享頂級帝王牛吃到飽。

比臉大的帝王牛光看就很過癮，油花分布均勻，一樣有濃郁的肉甜味

頂級菲力牛油花的比例很完美，肉甜味十足 

熟成翼板牛小米也很推薦，油花分布均勻~

霜降雪花牛富有油脂甘甜，愛吃油花的朋友可不容錯過

愛吃牛肉的小彤吃得很滿足

澳洲黑毛和牛油花不會太多，絕對要吃個夠本喔！

SRF極黑和牛屬於油花較多的和牛，吃起來有油脂的甘甜，還挺不錯的。

無骨牛小排肥瘦相間，涮3-5秒帶點粉嫩色澤口感最佳

特級牛舌是小彤的最愛，她最愛跟牛舌喇舌了

有脆度的口感也讓我們吃個不停~

不吃牛的朋友選擇性也不少。

伊比利雪花豬有濃郁油脂的甘甜是小米的最愛~

黑豬上肩肉肥瘦比例適中，口感軟嫩甘甜。

台灣梅花豬油花沒那麼多，涮白湯最適合

台灣豬五花有脆度的口感，適合喜歡油花的朋友

沾上辣椒醬油風味更棒~

Ｄ方案還有海鮮有龍膽石斑、虱目魚肚、野生大扇貝和九孔鮑魚等等，選擇性豐富

 

【9月壽星活動加碼】只要提前1天訂位，並主動告知店家欲參加9月壽星真心北海道干貝自由活動，當天用餐出示身分證件並升級「D方案」及加入巴適line官方好友，即享「真心北海道干貝自由吃到飽」。

老闆用料一點也不手軟，龍膽石斑一樣可以吃爽爽。

小彤說最愛吃這個了！

龍膽石斑的魚皮有膠質口感，加上鮮美的肉質，養顏美容的女士們絕對不容錯過

天使紅蝦野生大海蝦也不容錯過，鮮紅的色澤光看就知道很新鮮~

肉質鮮甜彈牙，愛吃蝦子的朋友可不容錯過。

野生大扇貝九孔鮑魚肉質飽滿，爽脆又鮮甜，海鮮控快衝一波吧

老闆特別強調使用的是很好的花枝丸，吃得到彈牙的花枝肉 

但廠商供應有限，賣完為止，想要吃的朋友記得提早來，沒吃到的朋友也別怪小米喔！

其他火鍋料和蔬菜就給大家參考啦

以上是我們的心得分享，巴適經典麻辣鍋吃到飽沒有極限，沒有最狂，只有更狂 XD

最新推出燒酒蝦火鍋、金色三麥蜂蜜啤酒、百威啤酒，中秋節再加碼麻豆文旦、中秋月餅

加上頂級肉肉海鮮、哈根達斯冰淇淋吃到爽，快趁著中秋聚餐來吃一波吧！

 

👉巴適經典麻辣鍋營業時間地址

*******************

店家資訊：竹北巴適經典麻辣鍋
地址：新竹縣竹北市成功一街22號
電話：03 668 8246
營業時間： 11:00–22:00
粉絲團：巴適經典麻辣鍋 竹北店
線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx


📍巴適麻辣鍋林口店 
電話取餐：03-3280084
地址：桃園市龜山區文化三路318號
取餐時間：11:00-22:00

📍澎湖1號店｜巴適麻辣鍋
🏠 澎湖縣馬公市六合路19號
☎️ 06-9261666
⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00

📍澎湖2號店｜巴適經典麻辣鍋
電話取餐：06-9269968
地址：澎湖縣馬公市中華路329號
取餐時間：11:00-14:00、17:00-22:00
粉絲團：巴適麻辣鍋

.
📍台北1號店｜辛巴適麻辣鍋
🏠 台北市信義區松壽路12號5樓
（ATT 4 FUN百貨5樓）
☎️ 02-77379784
⏰ 11:00-22:00（下午不休息）

.

📍台南｜初巴適麻辣鍋
🏠 台南市東區中華東路一段88號1樓
☎️ 06-2086565
⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00

※台南店暫無此活動

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

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