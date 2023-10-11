裏月·晴酒しゃぶしゃぶ 以日式質樸為倚，低調奢華為名，初見‧。實為驚艷；上乘烹飪藝術的板前料理、醞釀高檔食材的頂級鍋物，在古韻與時尚建築藝術結合下，浸潤專屬於個人一期一會的靜謐時光，恰如其分的體貼，舒適、輕鬆的環境，無與爭鳴，我私心的重新定義新竹日式料理的頂峰。

裏月·晴酒しゃぶしゃぶ｜ Omakase Course

地址 : 新竹縣竹北市縣政十三路101號

時間 : 15:00 ~ 00:00

電話 : 03 553 0222

預約 : https://reurl.cc/94vaed

粉專 : https://www.facebook.com/liyuehchingjiou

裏月·晴酒日式鍋物 位置及停車場

裏月·晴酒位於縣政十三路，這一區屬於住宅社區，假日時間也頗為安靜，鄰近竹北博愛國中，自光明六路轉進，路邊即有停車格很方便；停下車，行過一排林蔭街道涼風吹徐，炫目的日暈與枝葉吹拂，彷彿是前往目的地的儀式感。

簡約設計的木質門面，門前停車是板前料理預約使用；請記著現在看似一層樓的模樣，推開門將是別有洞天。

離開前拍下夜間開燈的模樣

裏月·晴酒日式鍋物 環境介紹

裏月·晴酒為少見的樓中樓型態，空間上下兩層區分為二，一樓是今日的探訪日式鍋物，為活體海味、日本A5和牛專賣，二樓是高檔的日式板前、關西壽喜燒無菜單料理，每餐期僅入坐七席，提供高隱私用餐環境。

日式鍋物 1F

帝王蟹 和牛鍋物位於一樓，中島吧檯的光點，成為沉穩的視覺中心，主理人花費一年以上時間，以實木打造堪以極致工藝，細緻紋理傳來切身於原林的自然溫度，誠如在安藤忠雄展時所見 : 欣賞建築，須連同日本文化與其大自然的關聯性，與其連結並和諧地共存，即是獨一無二的元素。

自挑高向下延伸，周圍兩側片片屏風搭起半開放式的用餐空間，適合情人約會或是家庭聚餐，空間包圍且預留寬敞，用餐的客人通行或餐車遞送餐點都仍有餘。

高級A5和牛專賣，海鮮著重以新鮮活體，第一次見到養殖缸的擺放也能如此有質感。

或許個人見聞，天臺下的吧檯，有著法式的浪漫姿態，處於日式之中仍有協調；台前的冰釀是以白蘭地酒桶發酵的酒釀咖啡，歷時三天一杯呈現，目前僅板前料理提供。

儼如視覺欺詐師，裏月·晴酒實為兩層樓挑高空間，一入內的宏觀感是油然而生。

無處不見日本元素，讓光線引出一絲禪意；登上二樓的樓梯一側儼如家徽圖騰；以光的訴說，讓建築得以沉默自居。

日式板前、關西壽喜燒 2F

二樓自成一格，天台前以庭園概念設計，在享用職人Omakase的板前料理之前，休憩、洗滌塵埃與心情；板前料理席僅坐七人，料理師傅於桌前現場烹飪料理，以當日新鮮食材搭配適合酒水，為座前帶來截然不同的職人料理。

裏月·晴酒日式鍋物 菜單

提供日式鍋物與板前、關西壽喜燒兩種不同料理，在預約時就需要先選擇，今日的日式鍋物用餐皆以菜單中序章開始，前菜、季節蔬食果盤、米飯麵食、蒸物、飲品與餐後送上的甜點。鍋物餐食都吃得差不多，會有桌邊的煮粥環節，這也是沿自日本飲食習慣，倒入白飯於湯裡，做成雜炊，滿滿肉品與海鮮精華可不要錯過。

天照山海定番(雙人套餐 $6980

今天選的是天照山海定番，以日本黑毛A5和牛搭配海鮮，另外選了一隻松葉蟹，難得到這樣高級的地方，對自己好一點也值得，在料理之前還會帶來桌前讓你端詳一下~

湯物。共有四選二，今天是品嚐三款試鮮。

裏月昆布

使用北海道昆布慢火熬燉湯頭清澈、清甜，有著濃厚的柴魚味。用來煮食蔬果更為鮮甜。

酒香龍蝦白湯 +$599

新鮮的波龍做底，桌邊加入Monkey Shoulder威士忌直火點燃拌炒燒出龍蝦香氣，海鮮白湯緩緩注入鍋中，濃烈的酒精與爆香龍蝦昇華，一時之間酒香四溢，這鍋真的是營養滿點。

川香麻辣紅湯 $399

多種中藥材搭配熬煮，湯頭底蘊意外清爽不油膩，但辣感層次相當足夠；開動前可以先將上層的辣椒與辣椒籽撈起，才不會越煮越辣喔~

前菜有二，季節海鮮沙拉與無菜單日式熟食，以高腳漆器端出，走進生活的藝術，有著滿滿的儀式感。漆器工藝代表的是內斂，光影之下襯托食物的美好。

酸甜和風融入甜蝦的鮮味，若不敢生食也有櫻桃鴨肉串、蝦丸作為熟食前菜

季節蔬食果盤搭配有玉米筍、玉米、香菇、娃娃菜和水蓮搭配，最特別是還有手工扁食、雞蛋。我是直接加入裏月昆布，想在其他湯頭之後也能有清甜湯頭可以換換口味。

米飯麵食 (雙人為四選二，可以額外加購喜歡的項目。

兩份熟食皆附上一顆月見蛋，撥開蛋液拌入白米飯，粒粒包圍享用迷人蛋香；初月酒香肉拌飯特別挑初瘦肉，佐以北海道奶油，有著香醇奶香；香橙鴨肝的口感鮮美，有著獨特的軟嫩口感與香氣，鮮嫩鴨胸也很嫩口值得細細品嘗。

蒜香烏龍麵來自日本銀座，擁有百年歷史，這款寬烏龍目前僅在裏月·晴酒才有。

蒸物選了海味洵蒸，會把加購的松葉蟹絲鋪於上方，增添蟹肉海味吃著就是舒服；使用精美的漆器作為食器，墨黑漆器勾以金邊，再以紅花綴飾真的超美。

日本黑毛和牛是最高的A5等級，有肋眼、紐約客、板腱與菲力四選二，我再額外加點新品黑毛和牛牛小排。

日本黑毛和牛紐約客

紐約客屬里肌肉和腰脊肉處的部位，有著完美的大理石紋路，在日本A5和牛的粉嫩肉色下，肉質紋路更加明顯，嫩白相間的紋路即使肉片稍有厚度但仍不敵在室溫下融化的油脂，微微的塌陷且柔軟；此處運動量大，倘若不喜好太過膩口，紐約客的肉質會比較適合國人喜好的肉感。

日本黑毛和牛肋眼

肋眼上桌，美的就像一件藝術品，綿密分布的油花舖滿肉面且均勻，肋眼屬油花較多的部位，明顯的牛肉香與軟嫩的肉質是老饕最喜愛的肉品；和牛不是第一次吃，但是這麼大一片卻是第一次見著，3~5分熟是掌握好吃的要領，第一片可以請店員教學，再來就可以享受自己涮鍋的樂趣，畢竟這麼大一片可不常見呢~

高等級的和牛用手觸摸就能感受，脂肪在手掌中的溫度融化，

日本黑毛和牛牛小排

上上之選當然就是A5和牛牛小排，取自胸前肋骨部位，肉質鮮嫩多汁，自身香醇的風味極具軟嫩口感，不論涮酒香龍蝦白湯或是川香麻辣紅湯都很適合。包圍肉片的牛肉脂肪豐沛，渲染著獨特的芳香，讓和牛的香氣更濃郁。

活體松葉蟹在觀賞過後，會分為蒸、烤、煮三種料理，蒸為海味洵蒸，蟹體燒烤則是烤物，海味的鹹香風味四溢，可以與服務人員索取蟹針，方便挖取刨下肉絲。

餘下的部分，與海鮮盛合裝成送出，有日本大干貝、北海道牡丹蝦、非洲巨型海虎蝦、極上班節明蝦與日本野生生蠔，額外的這一小碗是松葉蟹黃，取用於待會的雜炊。海鮮會有桌邊協助料理，就連剝殼都會一起處理，不帶男朋友來也沒關係。

與手掌相比，就能知道這大干貝的大小。

最誇張的當然就是非洲巨型海虎蝦，碩大蝦身肉質一點都不軟爛、緊實彈牙。

松葉蟹腳與大蟹鉗也都已經處理好，不是名義上的處理，而是確保每一根蟹腳都能順利取出蟹肉；蟹鉗就像隻小雞腿，一口咬下吸允湯汁超過癮。

雜炊以將接近尾聲，十年如一日、一期一會的精神仍能體現；濾除原有湯中的雜物，稀釋煮海鮮過後的湯頭，完整的每一個步驟，才下白米飯煮粥，松葉蟹黃、海苔拌入，日本主食為後的精神，每一杓都是營養滿滿。

餐點過後，甜點送上裏月花見丸子、日式和果子與桃膠雪梨桂花盅，丸子旁的是紅色的是紅豆糖，會今日的相遇，畫上圓滿的句點。

最後來說說今天的飲品，冷萃紅茶看似簡單卻是繁複多工，用冷翠的方式萃取靜置一日減少茶湯澀味，有的紅玉清香；水果茶以多種水果搭配，有我喜愛的酸感甜香；喜歡抹茶芬芳，靜岡抹茶拿鐵自然是不二之選。

有菜單，也有酒單，裏月·晴酒主售自然酒，自然酒不算陌生，以人工干預最少的方式釀造而成，少添加所以保存環境很講究，在酒的領域中屬於永續環保生態一環；這次品嘗有氣泡酒:義大利普洛傑迪維娜蜜思嘉甜、西班牙加泰隆尼亞馬卡貝爾，白葡萄酒法國西南產區白梢楠&夏多內、粉紅酒 2022 Longview Nebbiolo Rosato與紅葡萄酒 La Jave des Grandes Esperances，喜好自然酒的夥伴可別忘了，一口美酒一口美饌才是人生。

裏月·晴酒日式鍋物 營業時間地址

裏月·晴酒しゃぶしゃぶ｜ Omakase Course

地址 : 新竹縣竹北市縣政十三路101號

時間 : 15:00 ~ 00:00

電話 : 03 553 0222

預約 : https://reurl.cc/94vaed

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