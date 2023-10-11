新竹人喜歡吃烤鴨，過節、活動都喜歡大嗑烤鴨美味又方便，今年開幕的福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN 以在家就能享用美味的掛爐明火烤鴨，傳統的片鴨、醬爆鴨骨之外還多了酸菜鴨、鹽酥鴨骨的選擇，很受園區、家庭客群的喜愛，下半年再推出1.5隻大份量的歡樂全家餐烤鴨大餐，還可以加價升級麻辣香鍋鴨骨新風味，七個人吃都還吃不完；九月就是中秋節，闔家團圓的時刻也可以預約烤鴨換換口味。

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福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN

電話 : 03 562 6208

地址 : 新竹市東區西大路74號

時間 : 10:30 ~ 19:30 (無公休日)

粉專 : https://www.facebook.com/FuDuckIn

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兌換餐點可參考如下 :



福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN 位置及停車場

福徠鴨新台式烤鴨就在園區寶山路往市區方向的右手邊，紅咚咚的這家就是它；餐期時間與下班時候是最忙碌的時刻了，如果有預約可以在門前臨停取鴨，若是忙碌期間需要稍等一會，有竹蓮肉圓和竹蓮市場小路旁的城市車旅停車場可以臨停一下~

福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN 環境介紹

店內僅作點餐外帶，一到店門口只見取鴨的車潮和外送平台絡繹不絕，根本就是新竹才有的鴨來速；在中間的窗口點餐或取餐，透過大片的透明窗台，內場師傅熟練的片鴨、大火爆炒一目了然，剛出爐的烤鴨表皮呈現金紅色看著就好吃，當日現宰土番鴨精挑細選，烤鴨每隻大小都在3.5~4斤，沉甸甸的滴著湯水招呼著饕客的饞嘴~

我最喜歡看這淋上鴨汁的感覺

越晚的人可就越多，不過鴨子有限要吃網路預購比較安全喔

福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN 菜單

福徠鴨推出的套餐以片鴨、醬爆鴨骨、鹽酥鴨骨、酸菜鴨骨湯相互搭配，這次推出新的口味加價$120把醬爆鴨骨升級成麻辣香鍋鴨骨，還有超適合派對、聚會一起共享的10號歡樂全家餐；福徠鴨有個很特別的地方，就是會推出融合港式的風味，港式奶茶還有這次看見的桂花冰梅醬，口味的搭配可要歸功來自香港的老闆娘呦~

10號歡樂全家餐/1.5隻鴨 $1250

歡樂全家餐有1.5隻片鴨、蔥爆鴨骨(半隻)、鹽酥鴨骨(半隻)和酸菜鴨骨湯(半隻)的大全套；每隻鴨都有3.5斤左右，這1.5隻鴨的可是超大份量，對福徠鴨新台式烤鴨最特別的印象就是這片鴨盒了吧，外帶方便又大方，片鴨放在其中不會亂倒，搭配的秘製沾醬、蔥絲、蔥段都好好的放在其中，中秋佳節就不要在帶月餅了，預約一組回家打開直接開動吃鴨也很可以。

秘製沾醬2盒、蔥絲、蔥段、洋蔥各2盒、桂花冰梅醬1盒

全鴨/1.5隻

1.5隻的片鴨堆得像小山一樣，注意看，這片鴨真的太狠了，在師傅巧手擺盤烤鴨成了金翅鳳凰，底層肉片有著金紅晶透的焦色外皮，薄皮酥脆入口咔滋咔滋，上層的鴨肉是油脂豐勻處，澄金表皮顯得油潤柔嫩，片鴨過程淋上滿溢的鴨肉湯汁，鴨肉柔嫩又香甜。

烤鴨第一吃 : 秘制沾醬以進口花生醬、芝麻醬加上主廚秘方特調，香醇感更勝一般甜麵醬，這次新推出桂花冰梅醬是源自香港燒鵝沾醬，是來自香港的老闆娘新創意，輕酸微甜，口味上更清爽別緻，與香濃的味道不同，個人還滿喜歡的~

左/桂花冰梅醬

烤鴨第二吃 : 手工荷葉麵皮皮薄Q彈，這次也推出翠綠色的青蔥麵皮，張力韌性十足多了青蔥滋味；麵皮一包是六片，全家餐直接送上五包一共30片，沾上秘制沾醬放一片，再沾上桂花冰梅醬放一片，擺上蔥絲和洋蔥片，洋蔥片很脆還有著甜味，一大口直接吃滿滿肉感超享受。

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青蔥麵皮

肉量多不用讓來讓去，每個醬料都沾一塊鴨肉來吃吧

麻辣香鍋鴨骨(半隻)

醬爆鴨骨是烤鴨的第三吃，現在可以加價$120升級成麻辣香鍋鴨骨，加上滿滿的金針菇、紫洋蔥，再加上特調的香麻醬，大火快炒收乾，撒上白芝麻、香菜和花生，尤其是這個花生，搭配著鴨肉吃超提味提香，麻香風味相當好；辣度可選我選了小辣，是京爸都敢吃的辣度，適合不敢吃辣但是又想試試看的人；常吃鍋物一定會覺得這個香氣很熟悉，讓我偷偷爆個料，是與知名鍋物同款配方喔。

我喜歡他蒜頭和花生的搭配，一點醬汁附著味道好好喔~

鴨皮的口感酥脆有點韌性，啃著鴨脖子很有味

有附上手套，小朋友們戴著吃鴨肉舒適又方便，不然我都會說「會不會拿筷子阿你們」

附上的這個是手套啦，想歪的待會多吃兩塊鴨肉

現在有用這個外帶盒，是特別挑過安全耐熱

鹽酥鴨骨(半隻)

烤鴨第四吃 : 喜歡啃骨邊肉的一定會超愛，這麼大的一隻鴨，就連鴨骨的肉都超多，高溫熱油快炸，出鍋前加上九層塔爆香，骨邊肉的鮮甜在鹹酥鴨骨特別明顯，這次的火侯掌握比開幕的時候更成熟，肉質口感酥香帶嫩相當不錯。

鴨頭和鴨脖子鹽酥風味口感又是不同

酸菜鴨骨湯(半隻)

烤鴨第五吃 : 福徠鴨新台式烤鴨吃得到酸菜鴨骨湯真的很特別，吃肉喝湯可是在餐廳中的烤鴨料理才吃得到，現剁的鴨肉、鴨架與酸菜一同熬煮，大火熬出乳化色竄出酸香；酸菜份量大，夾著薑絲讓湯頭清爽中多著酸香，趁著熱熱喝一口味道好極了；如果是外帶回家可以等喝湯的時候再熬一會，湯就是要熱熱的喝味道才好，酸菜的味道也毀更入味。

吃飽喝足當然推薦來點甜點，闆娘自香港帶回的港式奶茶，港式的順滑口感，值得一試喔~~

福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN 營業時間地址

福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN

電話 : 03 562 6208

地址 : 新竹市東區西大路74號

時間 : 10:30 ~ 19:30 (無公休日)

粉專 : https://www.facebook.com/FuDuckIn

讀者優惠 : 2023/9/14日前出示本文章免費升級「青蔥餅皮」乙份/套~