誰說新竹是美食沙漠！新竹也有金牌冠軍牛肉麵了！新竹第一家勇奪台北國際牛肉麵節紅燒組金牌牛肉麵！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

我們就是那麼熱血！

今天來吃吃新竹之光，勇奪台北牛肉麵節紅燒組的冠軍牛肉麵

誰說新竹是美食沙漠的？就有新竹的店家用實力來證明，而不是靠嘴巴說

低調的店小米真的不知道呢～ 直到搬到光華商圈後兩年發光發熱又讓我跑來了

搬到光華商圈後，老闆一直鑽研想做出最好吃的牛肉麵，經過兩年的努力終於拿到台北牛肉麵節的冠軍

大家快快跟著小米一起去看看吧

👉癮自在牛肉麵位置及停車方式

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癮自在牛肉麵位於光華街靠近五桐號的旁邊，開車的朋友可以停在往下走湳雅街旁的收費停車場！

剛拿到冠軍很多人想來朝聖了 建議最近想去吃的朋友營業時間提早半小時去排隊，應該也吃得到，另外要注意文末店家的粉絲團，看看老闆來不來得及備料。

👉癮自在牛肉麵環境介紹

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店面空間並不大，前面是煮食區，由一對夫妻一起經營，小米來店後才發現原來在6年前吃過他們在水源街的店，當時還有寫食記呢。

沒想到在光華商圈又重遇了，應該是緣份吧

往裡面走大概有４張４人桌，可以拆成２人的桌子，現在前來吃真的要有心理準備需要排隊囉，不過支持為新竹爭光的店是值得的。

聽說這一屆台北國際牛肉麵節是歷年最大，應該準備衝出國際吧XD

他們是第一次參賽就拿到金牌冠軍耶！ 2023 紅燒組得獎金牌由是竣師父牛肉麵、老龐家傳牛肉麵、癮自在一起奪得，這可是由專業評審及素人評審一起評分，真的要靠實力不是靠名氣的

聽老闆說一直在鑽研用什麼牛肉做最好吃的牛肉麵，經過多年的嚐試，最後決定用澳洲/美國小花腱內的腱子心，這可是一頭牛只有2顆腱子心，所以成本昂貴外也要好好烹調才不會浪費這個食材！

👉癮自在牛肉麵菜單目錄搶先看

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主要是賣麵食為主，口味上選擇也蠻多的，這次得獎的是紅燒厚切牛肉麵，想嚐鮮的朋友這一碗是必點的！

由於客人眾多，我們晚上前來只有兩種選擇了

恭喜這對夫妻默默的把料理做好，為新竹爭光！

我們也要來沾沾光順便吃好料的啦

👉癮自在牛肉麵用餐心得分享

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來開動吧，今天有忙於帶小孩的小愛跟KELLY 小結巴一起來吃金牌冠軍牛肉麵！我們都是牛肉的愛好者，即使花了30分鐘來排隊也是必要的啦

紅燒厚切牛肉麵235元，由於使用一條牛才有2顆腱子心，所以成本較高，賣235元其實也還好，重點是有沒有在用心料理才是重要，不然大家想想日本拉麵賣兩百多元也沒人說貴XD

台灣的高級牛肉麵也是可以賣這價的，哈哈哈！

一條腱子心的肉粗粗的看起來就很過癮，帶點筋條的肉看起來就美美的

老闆用好幾個小時的去熬煮，用筷子就可以撕開了，燉煮不只非常入味，牛肉麵軟嫩度剛剛好，還帶上漂亮的肉肉紋路，有口感的嫩度吃起來很過癮～

特別一提如果煮過頭嫩到有粉粉的口感也不好，所以說老闆在軟嫩度的掌控非常的好

腱子心的肉甜味真的沒話說，裡面還帶上有膠質且有Q的筋，一塊牛肉有兩種不同的口感享受^^

紅燒的口味大概是小辣的程度，濃郁的甜味湯頭裡面有微微的孜然粉的香氣，喝起來跟常見的紅燒湯頭有一點點不一樣的感覺，感覺挺特別的~

麵條有彈牙帶點微嚼勁，雖然我們愛拍照有泡比較久，口感也不會差異太多，吸附著湯汁大口大口吃挺爽的，而且份量十足，一個人吃會很飽唷

這個金牌冠軍牛肉麵推一個唷！推的不只是好味道，還有老闆的用心，值得來捧場的！

店裡酸菜是吃到飽的，爽脆的口感配麵吃還不錯。

清燉厚切牛肉麵235元，喜愛清爽口味的朋友可以選這個，湯頭是清甜不膩口，多喝幾牛肉湯來補補身體也不錯唷。

一樣是選用腱子心，清燉是可以吃得到牛肉的原始甜味，不愛重口味的朋友可以嚐看看囉～

以上是我們的心得分享，在新竹其實很多店家默默的把料理做好給客人嚐用，像這家牛肉麵的老闆一直找好的食材來煮給客人吃，也有像小愛跟她老公每天手工把每顆包子包好包滿。

KELLY 每天一大早起床煮素食麵線的湯頭，大家都在努力！

往往因為在網路上炒流量的媒體來說新竹是美食沙漠，我們必須要為這些努力的店家發聲，吃完覺得喜歡就給個大力鼓勵！

覺得有缺失也可以跟店家提建議，我們希望是大家成長而不是抹殺別人努力的批評，大家一起把新竹美食發揚光大吧

👉癮自在牛肉麵營業時間地址

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🌟店家資訊：癮自在

🏠地址：新竹市光華街102號

☎電話：0958 901 453

⏰營業時間：上午11:30 – 下午2:30 、下午5:00 – 下午8:00（禮拜3公休)

粉絲團：癮自在

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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