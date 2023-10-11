中秋節是個感恩的節日,剛好和朋友來逢甲吃美食,就順道來『Kris克里酥』買禮盒送禮~

今年國慶煙火在台中舉辦,中央公園離逢甲又近~ 很推推大家來台中玩時帶的台中伴手禮

『Kris克里酥』位於青海路上,離逢甲商圈和中央公園車程5、6分鐘的距離

趁著逛街之前先來把要送親友的伴手禮先買起~

『Kris克里酥』專賣蛋捲、曲奇餅乾,每樣商品均為透明包裝,可安心看到內容物~

不論散裝還是禮盒組合皆能挑選,店家還可以隨客人的喜好搭配做客製化!!

詢問傳送門 Kris克里酥

店家有提供試吃,結果下班後才來購買太晚來, 在店家快打烊之際,已剩不多的試吃...

大家記得可要早點來選購試吃呀~

熱門的包饀蛋捲是有三種口味的~

包饀蛋捲在試吃時,奶油內饀濃郁好吃,口感也豐富

架上的蛋捲、包饀蛋捲、曲奇餅乾及伴手禮禮盒都陳列整齊,一目瞭然

唯有我太晚去,有些口味已經銷售完了,連架上都拿出來賣掉了

跟大家說....真的要先訂購or早點來買呀~~

價目表

IG：@kiseggroll

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FB、IG、Line皆能留言訂購

最後帶了幾個禮盒自己和家人們吃及送禮～

克里酥經典禮盒

可經典蛋捲or一口蛋捲＋曲奇的搭配～





蛋捲要打開的封膜很牽固,不是像貼紙的那種

像開罐式的拉環,方便又好打開

曲奇包裝的蓋子下,再用封膜的方式,保持餅乾的酥脆...每一盒都會附上一支小切刀

不論經典的蛋捲or一口蛋捲我都很喜歡~

經典長蛋捲可以一口吃得過癮,一口蛋捲則是改良成讓人好就口的蛋捲,2種都好吃,依人喜好選擇

蛋捲吃起來有蛋香味,厚實酥脆不會鬆軟掉屑,讓人會一直吃很涮嘴~

曲奇是另一個受歡迎的熱門午茶餅乾

『Kris克里酥』的曲奇餅乾有3種口味-原味、巧克力、抹茶

3種口味各有其香氣口感,酥脆且入口即化綿密的口感,也是吃起來有幸福感的甜食茶點

很適合任何時間搭個茶or咖啡一起悠閒吃起~

『Kris克里酥』接受客製化,滿足客人們訂購的需求

目前團購數量or大量團購皆有優惠折扣~

推薦大家趕快到門市試吃選購or網路上團購起來

Kris克里酥｜蛋捲 曲奇 伴手禮盒

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【店址】台中市西屯區青海路二段284號

【TEL】04-2452-7755

【營業時間】週一~日 11:00~20:00

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