﹝新北市新莊﹞維克熱壓吐司　十五種鹹甜口味，竟有台味十足的剝皮辣椒雞、闇黑照燒惡魔蛋！白淨文青風，開到晚上的熱壓吐司專賣店　∕新莊必吃熱壓吐司∕新莊熱壓吐司推薦∕新莊八德街美食∕新莊早午餐推薦



阿發約在一個多月前，騎車經過新莊四維路市場商圈周邊的八德街上，無意間看到新開了一間，店外觀很白淨文青風，看似為咖啡店的店家。由於它，和周邊大部分的店家外觀質感，感完全不同，於是引起我的好奇心，於是靠近一看。結果，竟是間在新莊極少見的熱壓吐司專賣店！我心想，可以找個時間，帶喜歡吃熱壓吐司的老婆來試試。

最近連假，我不想開車出遊到外地塞車與人擠人，加上在台南工作的女兒回來，且母女子三人，都很愛吃還沒吃過的店，於是我們就來這間「維克熱壓吐司」嚐一嚐～

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▲店外觀

才新開幕約2個月的「維克熱壓吐司」，

位在八德街上，

靠近龍安路這頭。

其相當白淨文青風的店外觀，

是在下新莊少見的餐飲店風格。





▲店門口

老婆一到這店門口，

就說很喜歡這的裝潢設計，

雖然簡約，

但整面的透明玻璃，

加上淺色的木門框、木窗框，

裡面的環境又是白淨文青風，

看起來就相當舒服～





▲店環境

簡約白淨文青的設計風格，

讓人感覺放鬆無壓力~





▲牆上圖飾

素雅幽靜的黑白風景圖飾





▲餐具區

也是散發整齊白淨的感受





▲菜單

大類別為：鹹的熱壓吐司、甜的熱壓吐司、炸物點心、飲品。

這是間熱壓吐司專賣店，

鹹的有9種口味，

甜的有6種口味，

共15種口味，

其中並且有幾種，

我們家母女倆沒看過、沒吃過的熱壓吐司口味，

不僅讓她們眼睛一亮，

也有點難抉擇要吃哪種口味～





▲熱壓吐司上桌

我們點了3份鹹熱壓、1份甜熱壓、2杯飲品。

分別是：陽光醬烤里肌蛋、香炒剝皮辣椒雞、闇黑照燒惡魔蛋、咖啡卡士達布朗尼、格雷伯爵奶茶、義式拿鐵咖啡。





▲3份鹹熱壓

由左至右分別是：陽光醬烤里肌蛋、闇黑照燒惡魔蛋、香炒剝皮辣椒雞





▲陽光醬烤里肌蛋

值得一提的是，

用來裝熱壓吐司的器皿，

是陶瓷的，

不僅符合熱壓切半後的長寬度，

吐司放入後很穩固，

不會倒散且美觀外，

陶瓷器皿還有加熱過，

拿起來溫溫的，

可保持熱壓吐司的溫度，

讓熱壓不會因很快冷掉口感變硬。

這點顯示店家的用心～





▲陽光醬烤里肌蛋，特寫

吐司表面熱壓的紋路，

帶點微焦糖色的好看色澤，

口感酥軟香而不乾硬。

加上約七分熟黃橙的陽光蛋，

以及新鮮的櫛瓜、日式燒烤醬里肌，

不僅好吃，

且讓人感到活力健康滿滿～





▲香炒剝皮辣椒雞

餡料為：去骨雞腿肉、杏鮑菇、剝皮辣椒。

老婆說，

還沒吃過熱壓吐司是剝皮辣椒雞口味的，

於是點來嚐嚐。

口感上，

酥軟香而不硬的吐司，

搭配嫩口的去骨雞腿肉，

以及增加口感的杏鮑菇，

再融入溫和的剝皮辣椒滋味，

整體風味頗不錯～





▲闇黑照燒惡魔蛋

餡料為：松花皮蛋、米血糕、花生粉、香菜、日式照燒醬。

好奇心很重的女兒，

一看到這口味，

就覺得相當特別，

直說要點來嚐嚐。

但也不能說女兒，

因為這口味，

也讓我和老婆感到非常好奇，

心想做成熱壓，

會是什麼味道？

哈～





▲闇黑照燒惡魔蛋，特寫

女兒咬上一口，

竟說比想像中搭許多，

竟無違和感！

我則覺得，

這是好台味十足的熱壓吐司，

不過還蠻和我口味的。

哈～





▲咖啡卡士達布朗尼

餡料為：內餡為：莫凡彼卡士達、布朗尼。

由於阿發本身不愛甜食，

特別是午餐更不喜，

因此就不多評論。

但母女倆覺得這頗好吃，

若拿來當下午茶，

也感覺很不錯。





▲留影

有高達十五種鹹甜口味的熱壓吐司專賣店，

竟還有台味十足的〝剝皮辣椒雞〞，

以及〝闇黑照燒惡魔蛋〞...等，

有些特別！

我們點了三種鹹熱壓，

味道都沒想像中的重，

偏向輕食健康，

且不失好吃的爽口感。

裝潢則是簡約白淨文青風。

營業到晚上！

個人感覺，

是比較適合熱壓吐司控，

及女性朋友們前往的店。

由於店家是11點才營業，

我們是中午前往，

加上店內的主餐選擇就只有熱壓吐司，

這類型的餐點對我個人來說，

雖好吃，

當早餐可以，

但當午餐或晚餐，

我和兒子就真不行。

因這類型的餐點吃完後，

我和兒子，

往往還需再去吃碗滷肉飯或乾麵小菜，

才有吃到正餐的感覺。

不過，

母女倆開心滿意就好~



【營業時間】11：00～20：00；週二店休

【地 址】新北市新莊區八德街161號

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