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在台北東區要吃到正宗的港式火鍋，那「波記私宅打邊爐」絕對是首選！來自香港的老闆Bokey是台北餐飲業傳奇人物，早年在長安東路開了間道地港式火鍋「香港私宅打邊爐」，至今超過17年，一直是阿偉及許多老饕朋友的最愛。這兩年Bokey在東區開了第二間港式火鍋「波記私宅打邊爐」，就在他開的餐酒館「Plan B歐陸街頭市集小酒館」的二樓，成了許多年輕人晚上聚會聖地，有些人先上樓吃火鍋，之後在一樓續攤喝點小酒、吃點炸物。也可以順序顛倒，先吃點小食墊墊胃，再上樓吃火鍋。「Plan B歐陸街頭市集小酒館」週末還有歌手自彈自唱，氣氛超棒！(未成年請勿飲酒、遵守酒後不開車)

Bokey在東區還有好幾間「波記」港式茶餐廳，像是波記茶餐廳、波記冰室、波記茶點心 都有著極佳的口碑，文末有「波記冰室」四週年優惠活動！

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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



波記私宅打邊爐

地址：台北市敦化南路一段187巷46號2樓(捷運忠孝敦化站2號出口步行約3分鐘)

訂位專線：(02)8773-5279

營業時間：17:30～22:00

電子菜單：點這裡

注意：餐廳採預約制

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門口有兩間餐廳的招牌，不要覺得奇怪喔！



其實旁邊這間「上班不要喝」也是Bokey開的咖啡店，營業時間：16:30前供應。

門旁有個牌子「波記打邊爐，由此進入」，想吃的人就放膽往裡面走進去吧！

入夜之後，這個廣場的氣氛超好，半露天的場地微風徐徐，大口暢飲生啤、吃著歐陸佳餚，不少上班族釋放壓力的好地方，也會見到一些外國朋友在這用餐聊天。(未成年請勿飲酒、遵守酒後不開車)

二樓就是「波記打邊爐」，從樓下往上看就可看到室內綠色的牆面與天花板。

入口處小小的，就在吧檯旁，很好找。

往二樓的樓梯間超有港味，各種香港招牌、電影海報，彷彿立刻穿越到了香港旺角。

二樓有兩面大玻璃窗，窗邊的位子非常熱門，超適合情侶用餐，有興趣的人一定要提早訂位喔！

上圖是圓桌，下圖是方桌。

窗外是「Plan B歐陸街頭市集小酒館」的燈海裝飾，感覺格外浪漫。

室內空間也規劃了一些包廂，把布簾拉起來就很有隱密性。

這一區兩張方桌，可以坐12人，也很適合家族聚餐。

而這一張大圓桌也可變成包廂，請看下面兩張圖。

布簾的功用很巧妙，拉開與關上有不同的感覺。

布簾一拉上，就變得很隱密，用餐不受打擾。

室內座位數不少，但一定要預訂。

這天阿偉與朋友吃招牌的鍋底：黃金酸湯泡菜及青醬椒麻450元

並點了沙朗牛、梅花豬、響鈴捲、各式丸子、港式水餃、滷雞翅、蔬菜盤及滷肉飯。

黃金酸湯泡菜湯底(左)是用了三種水果加泡菜熬成，喝來有泡菜的酸香與水果的清甜，很順口。

青醬椒麻(右)則用了青辣椒、青花椒、糯米椒這三種椒所熬成的，口感較麻與微辣，並帶著辛香氣味。

當火鍋湯底煮滾冒出陣陣熱氣，就是將食材下鍋的時候。

沙朗牛348元/半份

看似沒什麼油花，但口感卻出奇的香軟。

梅花豬198元/半份

左起：花枝漿燒賣、港式雲吞、香菜豬肉丸、芋頭豬肉丸

這每一顆我都大推，如要選最愛的，那必定是香菜豬肉丸！香菜的味道不會太多，讓豬肉丸中油脂的甜有了平衡。

響鈴捲188元

吃港式火鍋必不可少的響鈴捲，一定要點來吃啊！

蔬菜盤有櫛瓜、金針菇、白菜、鴻禧菇、水果玉米等。

海鮮拼盤988元(小)有廣島生蠔、九孔鮑魚、生干貝、藍鑽白蝦

食材新鮮又乾淨的程度肉眼就看得到，顯示店家的用心。

滷雞翅(198元/4支)

除了火鍋，這裡也吃得到熟食，像這道滷雞翅就是這裡的招牌之一，滷得非常入味，帶著鹹甜口感的醬汁與雞翅本身的膠質完美結合，輕輕一咬雞翅的肉就脫骨下來，超軟嫩的肉質太迷人了。阿偉大推！

椒麻皮蛋芝麻麵88元

碗中還放了皮蛋及辣味高麗菜，有畫龍點睛的效果。讓這碗帶著椒麻香氣的麵，多了兩種風味，並加上辣味高麗菜的爽脆感。

用的是關廟麵，口感很彈Q，越嚼越香。

雞滷飯55元

我在沒吃過這麼好吃的雞滷飯，而且無論是帶皮雞肉丁與滷肉都給得很多，視覺就讓人垂涎三尺。

你看滷肉都滷到透了，而雞皮下似乎還有一些”凍”，真的很誘人。

跟白飯攪拌後，吃進口裡會發現雞肉與滷肉完美平衡，吃得到滷肉的油脂香，卻不油膩，好吃到一口接一口吃不停。

接著來涮肉啦！

首先是這大片的沙朗牛，雖然大片但也不能涮太久，店員提醒3到5秒就行了。

就像這樣！別看它沒什麼油花，這樣的熟度非常軟嫩，而且嚼起來有肉香與甜味，如果放在青醬椒麻湯中涮， 還會多一層椒麻香氣，肉食主義者別錯過。

梅花豬就必須涮到熟喔！阿偉建議放在黃金泡菜鍋裡涮，酸甜湯汁更提味。

響鈴捲也只要下鍋3秒，才能吃到吸附了湯汁卻還有一點點脆度的口感。

蛤蜊肉飽滿鮮美。

廣島生蠔將殼去掉這樣涮，比較容易熟。你看它個頭大又飽滿，同樣非常鮮美！

藍鑽白蝦我放在黃金泡菜湯中涮熟，海鮮真的好適合這個湯底，帶著泡菜的酸香讓蝦肉更甜。

花枝漿燒賣也是在其他地方沒見過的，怎麼那麼鮮甜彈牙啊！真的超好吃！

飲料：港式冰淇淋紅茶120元/凍檸蜜75元

將港式紅茶加了一球香草冰淇淋更清涼消暑，冰淇淋口味還有巧克力、芒果、草莓可選擇。而凍檸蜜則是清爽又甜美的飲品。

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以下是老闆Bokey在台北開的餐廳一覽表：

「波記冰室」適逢四週年，推出幾項優惠活動如下：

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