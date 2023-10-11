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甲文青茶飲新竹動物園店|蛋黃酥奶茶|雷蒙先生又有新點子，酥香軟Q鹹鹹甜甜；超有創意新品飲料，口感好創新!!

2023-10-11 15:06:38 新竹林依晨 人氣：108
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新竹林依晨

發表篇數：63篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：甲文青茶飲動物園店
phone03-5623-866
place新竹市東區食品路130號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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 飲品介紹 | 蘋果波波 

甲文青茶飲新竹動物園店|蛋黃酥奶茶|雷蒙先生又有新點子，酥香

▲蘋果波波 L號 NT75
飲品裡面QQ的有兩種，其一是波波，透明白色Q圓咬起來Q軟彈牙搭配蘋果青茶超酸V的口感；超適合上班族下午很想睡的午後!!其二是青茶凍，一口吸入，果凍般粉條；咀嚼感十足!!

一口超酸V之後又有咀嚼感!! 很容易打起精神來喝飲料補充熱量後可以好好上班!!

甲文青茶飲新竹動物園店|蛋黃酥奶茶|雷蒙先生又有新點子，酥香

我請很熱愛泡在水裡面消暑的河馬樂樂喝蘋果波波，有精神之後可以和小朋友們SAY HI~~~

 飲品介紹 | 蛋黃酥奶茶 

甲文青茶飲新竹動物園店|蛋黃酥奶茶|雷蒙先生又有新點子，酥香

甲文青茶飲新竹動物園店|蛋黃酥奶茶|雷蒙先生又有新點子，酥香

甲文青茶飲新竹動物園店|蛋黃酥奶茶|雷蒙先生又有新點子，酥香

蛋黃酥奶茶 M號$55 L號$65
蛋黃酥奶茶的Q圓作成金黃色真的好可愛，口感很像是嬌小版的湯圓軟軟糯糯、搭配超濃郁的奶茶；相當溫暖濃膩!! 每一口都把蛋黃酥和奶茶一起品嘗!

只有甲文青茶飲可以超越甲文青茶飲!!

 

 

 

甲文青茶飲動物園店
地址：新竹市東區食品路130號
電話：03-562-3866
營業時間：一－日 10:00am~22:00pm
甲文青茶飲官網：http://www.jwc-tea.com.tw/
甲文青 動物園店：www.facebook.com/jiawencing.hcz
點餐外送可加Line官方帳號： @066gdjnu
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