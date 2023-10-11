飲品介紹 | 蘋果波波

▲蘋果波波 L號 NT75

飲品裡面QQ的有兩種，其一是波波，透明白色Q圓咬起來Q軟彈牙搭配蘋果青茶超酸V的口感；超適合上班族下午很想睡的午後!!其二是青茶凍，一口吸入，果凍般粉條；咀嚼感十足!!

一口超酸V之後又有咀嚼感!! 很容易打起精神來喝飲料補充熱量後可以好好上班!!

我請很熱愛泡在水裡面消暑的河馬樂樂喝蘋果波波，有精神之後可以和小朋友們SAY HI~~~

飲品介紹 | 蛋黃酥奶茶

蛋黃酥奶茶 M號$55 L號$65

蛋黃酥奶茶的Q圓作成金黃色真的好可愛，口感很像是嬌小版的湯圓軟軟糯糯、搭配超濃郁的奶茶；相當溫暖濃膩!! 每一口都把蛋黃酥和奶茶一起品嘗!

只有甲文青茶飲可以超越甲文青茶飲!!

甲文青茶飲動物園店

地址：新竹市東區食品路130號

電話：03-562-3866

營業時間：一－日 10:00am~22:00pm

甲文青茶飲官網：http://www.jwc-tea.com.tw/

甲文青 動物園店：www.facebook.com/jiawencing.hcz

點餐外送可加Line官方帳號： @066gdjnu

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