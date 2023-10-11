誤打誤撞找到這間永和在地美食，是我跟珍小姐在竹林路逛街意外發現的優秀餐廳，好吃到一週回訪兩次！這間位在永和竹林路上的『芳珍蔬食永和竹林店』主要以鍋貼、水餃還有麵食等餐點為主， 必點的獅子頭表現相當亮眼吃過就難忘，太有記憶點了。沒想到在竹林路竟然有這樣厲害的蔬食餐廳，整間餐廳裝潢明亮又氣派，餐點的種類選擇多元，店裡的服務人員都好親切，大加分！來這一定要點煎餃跟四神湯，獅子頭也好好吃，如果不說真的聯想不到這些料理竟然都是蔬食耶，口味我跟珍小姐都超愛的。

很開心永和也有好吃的蔬食料理，吃過一次就上癮，裡面有麵食、鍋貼還有水餃，口味都很有特色。平常大魚大肉一直都很想要找間蔬食料理，但在這附近想要找到好吃的蔬食還真不容易，現在有『芳珍蔬食』就可以常常來報到了。

芳珍蔬食永和竹林店～交通方式如何去？

『芳珍蔬食』在這棟外觀超美又氣派的建築一樓，這鮮紅的招牌在這位置格外顯眼。每次經過都會忍不住多看幾眼，這次會找到『芳珍蔬食』就是在附近逛街無意間發現的。

永和竹林路整條街一直都有滿滿的美食，附近相當熱鬧，現在又有『芳珍』的加入讓這條街的美食更完整了。

看到全聯福利中心跟黑沃咖啡就是『芳珍蔬食』了，位置相當好找。

芳珍蔬食永和竹林店～Google評價

芳珍蔬食在Google上有很不錯的評價，開店沒有很久就已經累積超過100則以上的評論，分數有4.1顆星，仔細看了一下裡面的評價都很正面，也對店裡的服務相當稱讚，這樣優秀的餐廳真的值得肯定。

如果開車前往全聯旁就有收費停車場，交通相當的方便。

『芳珍蔬食』的裝潢相當明亮氣派，顯眼的白色大理石紋牆面跟投射燈很吸睛，會讓人想要一探究竟這間店在賣些什麼。

就如網路上的評價所說，『芳珍蔬食永和竹林店』的服務人員都好親切，這次親身體驗真的就是這樣耶。

生意真的很不錯，非用餐時間還是人潮不斷。

門口的冷藏櫃有當天製作的小菜還有豆漿、冷泡茶飲品可以自己挑選。

門口就有點餐機，如果用餐人潮多不想要排隊等待，這個點餐機是個不錯的選擇。

操作介面很簡單，很容易上手，還支持多元付款。

開放式廚房餐點製作都一目瞭然，製作環境很乾淨。

芳珍蔬食永和竹林店～用餐環境

這天是下午兩點左右來用餐，已經避開餐期的用餐時間但餐廳的人潮還是不少，整間餐廳還有7成滿，生意真的很不錯。

整間餐廳大約有30個座位，餐廳的環境相當的舒服。乾淨整潔看得出店家的用心，據店員表示最後那張長桌是大理石原石製作的，這未免也太重本了。

旁邊有自助區，餐具跟調味料都是自己取用，『芳珍蔬食竹林店』的餐具都很有質感。辣椒醬超香很好吃，素蠔油味道也很有特色。

芳珍蔬食永和竹林店～菜單

芳珍蔬食的餐點選擇很多元，煎餃、水餃、麵食、炒手、湯品這裡通通有，而且全都是蔬食料理在這你完全看不到肉啦。價格大多是銅板價，以蔬食料理的價位算是相當的親民。

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『芳珍蔬食』是採用自助取餐，會有號碼機等到震動就可以到窗口取餐。

龍鬚沙拉豆皮捲

這個龍鬚沙拉豆皮捲我超喜歡，天氣熱沒有胃口吃這個超讚，非常爽口。

豆皮中包著滿滿的龍鬚菜，特殊的調味讓整個味道很清爽不膩口，這個我一人吃還不夠。

鮮蔬大炒手（辣味）

他們家的炒手據說也是人氣商品，喜歡吃辣的朋友強烈建議一定要點這個辣味的版本來吃吃看。

炒手的個頭都挺大的，上面淋滿特調的炒手醬汁，鹹香帶點辣度超讚。

這炒手醬汁也很適合拿來拌麵，好涮嘴。

這鮮蔬大炒手個頭真的挺大的，裡面包的是雪裡紅餡，爽脆的口感很討喜。

香辣乾拌麵

麵食也算是『芳珍』的強項之一，麵條有彈性，配上他們家獨門醬料一吃就上癮。

無辣不歡的我大推這個辣醬乾拌麵，辣度有越吃越過癮。

紅燒獅子頭蔬菜麵

來到『芳珍』兩次我跟珍小姐必點的還有這款紅燒獅子頭蔬菜麵，裡面有大量的蔬菜跟招牌的獅子頭。這一碗端上桌真的頗有份量。

獅子頭個頭很大，如果不想要吃紅燒他們還有百菇獅子頭湯，是屬於清爽口感的。

一定很好奇這獅子頭也是素的嗎？

沒錯，這超軟嫩的獅子頭裡面一點肉都沒有，取代的是全素的食材，口感卻跟一般吃到的獅子頭幾乎一模一樣，真的很厲害。剛入口就可以感受到這獅子頭軟嫩滑口的口感，這滋味太迷人了，這款真的要大推，太讓人驚艷了。

裡面大量的蔬菜有鮮菇、杏鮑菇、南瓜、花椰菜、蘿蔔等配料，相當健康。

紅燒湯頭看起來辣其實辣度不會太高，喝得出蔬菜的清甜，非常好喝。

麵條也是我喜歡的家常麵條，吸飽湯汁的麵條超讚。

再來是他們的超人氣煎餃，現點現做看著剛出爐的煎餃畫面好療癒啊。

招牌煎餃、 韓式辣味煎餃、玉米煎餃

『芳珍』一共有四種口味的水餃跟煎餃，這天點了三種口味的煎餃，剛出爐的煎餃一定要趁熱吃，涼了就會影響口感。

煎餃底部的酥脆麵皮就像餅乾一樣脆口，酥脆的聲音好逼人食慾。

招牌煎餃是高麗菜餡，這個相當清甜不膩口是珍小姐的愛。

韓式辣味煎餃是結合了韓式泡菜在裡面，帶點微微的酸辣，相當開胃。

玉米煎餃是我們家小麥仔的最愛，裡面的玉米餡帶點微甜相當討喜。

我自己吃煎餃一定要加他們的特製辣醬，相當過癮，讓煎餃更有層次。

滷味拼盤（辣味）

不想吃太多來點簡單的滷味拼盤也是很不錯的選擇，這個香辣的滷味拼盤是店員大力推薦值得試試看的招牌料理，店員說香辣的特製辣油是用高品質的植物油製作，更健康沒有負擔。

這米血糕口感軟嫩帶點彈性，這個跟平常吃到的米血糕真的超像的。

這滷味拼盤裡相當豐富，有滷到非常入味的花生、容易有飽足感的蒟蒻、還有大量的蔬菜像是花椰菜、南瓜、蓮藕、玉米筍跟豆乾，一次可以吃到很多種類。

這間位在永和竹林路上的優秀蔬食餐廳我跟珍小姐都好喜歡，餐點種類多每款的味道也都相當用心，整間餐廳的氛圍跟整潔度都很講究，如果想要來點清爽的蔬食料理那這間『芳珍蔬食永和竹林店』一定要推薦給你。

芳珍蔬食永和竹林店～店家資訊

地址：新北市永和區竹林路176號 電話：02-8921-2176 營業時間：週一～週日10:30~21:00（無公休）

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