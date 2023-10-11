林口火鍋推薦「採色鍋」！

這間「採色鍋」應該是我近期吃到真的很滿意的火鍋，開幕還不算很久，卻已經擄獲不少主顧客的心，自助吧採取吃到飽模式，蔬菜、飲料少說也超過５０種，通通都是讓你呷免驚，再搭配海鮮主餐、肉品等等，吃起來的食材真的超豐富。

採色鍋 林口美食 林口火鍋 林口吃到飽 林口宵夜

「採色鍋」座落於林口的文林六街上，這一帶感覺比較像是住宅區，大部份都是大廈林立，路也非常寬暢。

他的地理位置也還算不錯，其實門口就可以停車，當然停車的話鄰近也有停車場步行就可以抵達，對開車的朋友來說算是挺友善的。

查了Google分數，超過百則留言還有4.8的高分，大家一致都還蠻推崇他們家的湯底，不僅用天然的蔬材下去熬煮，因起來非常清爽又自然。

一進門就可以看到可愛的熊大，這裡可是小孩子最喜歡的區域阿！像紅豆姐就在這裡殺了不少照片呢！

今天當第一組客人，剛好可以拍到環境的空景，我覺得他的空間就像「採色鍋」的名字一樣，顏色整體看上去還挺繽紛，一看就能給人好心情。

櫃檯看起來也很氣派，而且服務人員也很親切而且專業，有問題他們都可能隨時服務回答，這一點很加分。

採色鍋 | 自助吧吃到飽

「採色鍋」有個很大的特色，就是這裡的自助吧都是吃到飽的，只要不要浪費食材、拿取剛剛好，通通都讓你呷免驚。

不管是蔬菜、丸子、火鍋類通通有，想吃什麼通通都可以自己取用，而且還有乾冰保持溫度，看起來就讓人家覺得很用心。

放眼望過去，可以選擇的食材真的相當多阿！如果你是大胃王，看到這個肯定眼睛一定立馬睜大！XD

提供兒童餐具、筷子、器皿等等，用餐的食具看起來非常齊全，這些也都可以自行取用。

佐醬區看起來整理的好乾淨，而且只要有被客人弄髒，服務人員馬上就會處理，從小細節就可以瞧見店家的用心。

飲料的部份選擇也不少，汽水、果汁、咖啡、冰沙、熱茶，數一數也有將近十種左右，真的也很夠喝了。

採色鍋 | 菜單 Menu

「採色鍋」的湯底絕對是他們家一個很大的特色，光是選擇就有7大種，而且還是外面比較少見的湯頭。

說到湯底可就是他們很自豪的地方，完全不添加人工香料，完全用天然的食材下去熬煮，除了使用新鮮的豬大骨之外，還要放置八小時的冷卻時間以保持它完整的鮮度。

點了主餐就可以自由享用自助吧所有食材，吃飽之後還有附上甜湯或是有牌的冰淇淋，基本上想要吃飽飽絕對不是問題。（完整菜單請點我）

今天我們點了一個雙人鍋跟一個單人鍋，食材擺上桌，我都覺得滿而連桌子都放不下啦！XD

天然酸白菜湯

這是「採色鍋」很大一個特色鍋，平常其實我不太愛酸白菜鍋，因為吃的時候總是會擔心酸白菜過酸而壓過食材的味道，但他們家的卻不會，反而喝了還會回甘，讓倒是讓人很驚喜。

九尾雞湯

一撈起來滿滿都是食材，聽說這個熬煮可是要花上不少繁鎖的時間呢！

它的湯頭比我想像中清爽卻非常有味道，但並沒有討人厭的中藥味，而且雞湯的味道算濃郁，不管是煮海鮮亦或是肉品都很合適。

川味椒香麻辣鍋（不含牛油）

一般來說，含牛油的麻辣鍋都會比較香，這「採色鍋」的這個麻辣鍋雖然不含牛油，但香度卻點絲毫不遜色！

辣中帶了一點麻辣，它的湯頭口味沒那麼鹹，所以我有喝了幾口，覺得口感還挺溫潤的，裡面使用大紅袍、燈籠椒及好多種配好的中藥配方，本身的味道很多，裡面的鴨血及豆腐也煮得非常入味。

附餐部份有寬冬粉、台東白米飯、蛋、王子麵，其中最特別的就是彩色的手工蔬彩麵條，通通都不用加價呦！

菜盤是我們自己裝的，加上飲料少說也有５０種，只要不要浪費食材，看你想怎麼吃就怎麼吃，通通無限吃到飽，重點是非常新鮮。

平常較少吃鴨肉，我們單了一盤玫瑰鴨胸肉，光擺盤就看起來好秀色可餐，而且吃起來甜度高、一點也不柴。

這個是單人海陸套餐的台灣嚴選活菌梅花豬，粉嫩嫩的色澤看起來就好引人食慾。

其實大家總是會覺得好像外國的月亮比較圓，喜歡吃伊比利豬還是什麼外國豬，但老實說我覺得台灣本土的豬種其實就很好吃。

像這個梅花豬，油花與瘦肉的比例剛剛好，煮九尾草鍋有股淡淡的中藥香氣，而麻辣鍋的話只要起來不用沾醬就好吃，重點是它的肉也很嫩。

瞧瞧這單人套餐的海鮮船也真是夠澎派的，鮮蚵、蛤蠣、鮮蝦、魚片，天天都是現補漁獲直送，新鮮保證吃得出。

這是雙人龍蝦海陸大餐的伊比利梅花豬，如果說台灣種的肉質比較嫩的話，伊比利豬則是比較帶有脆度的口感，本身的彈性也極無，吃得出來「採色鍋」在選用食材上是很用心的。

美國極黑SRF和牛無小排

我跟洪先生都非常愛吃牛小排，瞧瞧它的油花是不是美得不得了，一大盤送上來，完全看得心裡樂開了花，迫不及待想扔到鍋裡煮呢！

夾起來肉片沉甸甸地，切得也相當有厚度，我喜歡煮原味昆布鍋，可以單純吃到牛肉自然的甜味，油脂與瘦肉的比例剛剛好，牛肉說入口即化是太誇張，但幾乎也是嫩得不得了，真的好好吃阿！

這是雙人海陸大餐的海鮮船，有抽透、蛤蠣、干貝、環孔、蛤蠣、天使紅蝦、鮮蚵還有波士頓大龍蝦，特別的是，「採色鍋」的龍蝦還可以選擇你要自己煮還是要清蒸，更加添另一種不同的吃法。

海鮮看起來真的有夠新鮮的啦！而且每一種都超級有水準，我都覺得透抽感覺在閃閃發亮了！XD

瞧瞧這東石鮮蚵完全是沒有在開玩笑的，每個是又肥大又甜美，吃得我們驚喜連連。

印象中以前來火鍋店吃波士頓龍蝦都是自己煮，這次由主廚親自幫我們採用清蒸的方式，因為是活體，吃起來真的有夠甜的啦！

而且清蒸方式沒有多餘的調味料，很純粹吃到的就是龍蝦最自然的甜味，龍蝦肉彈牙不說、而且非常有咬勁，而紅豆姐真的平常好料吃習慣了，吃了一口之後竟然直接給我嗑了半尾，然後直說這家龍蝦超好吃，果然採用清蒸方式跟煮火鍋方式真的很不一樣呢！

主廚私藏麻辣滷味拚盤

如果你愛吃滷味，來到「採色鍋」一定要試試他們家的滷味拚盤，除了火鍋，這個也是主廚的大招牌。

裡面有牛筋、牛腱、牛肚、豬肚、大腸頭，你可以像我們這樣綜合點，也可以選擇自己喜歡的，例如你偏好牛筋，就可以吃點牛筋部份，算是還蠻客製化的。

明明剛剛火鍋料已經吃超多，結果我們硬是把這盤給嗑光光，不愧是主廚的拿手料理，真的滷得超級入味，這個我好喜歡，其中尤其是牛筋根本入口即化，而且還附有不少酸菜及洋蔥可以解膩，這盤整個超推薦的。

飯後還有免費的冰淇淋可以享用，而且還是泰國有名的明果冰淇淋，這家芒果非常熱門，想吃的朋友建議要早點來，像我們這次來差點就沒吃到芒果，因為都被客人點光光，還好還撿到最後一盒！XD

第一次來訪「採色鍋」就留下極佳的好印象，不管是食材、湯底、自助吧，處處你都可以瞧見店家的用心，尤其讓我難忘的更是那盤清蒸大龍蝦，果然不加一點調味料、再加上是活體，完全可以吃出大海滿滿的鮮甜味。

不過提醒大家，如果你也要點活海鮮的話，記得要三天前就先預訂呦！

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採色鍋 | 店家資訊

採色鍋 | FB

電話：02-26068788

店址：新北市林口區文林六街15號

營業時間：11：30 ～ 14：00、17：00 ~ 21：00（星期五公休）

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