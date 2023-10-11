誰說必訪九份景點只有九份老街、金瓜石，2023最新九份IG打卡景點懶人包，小編一次蒐羅報你知！這座古色古香、有如複製宮崎駿《神隱少女》場景的九份山城，除了廣為人知的九份茶樓、九份老街美食，還有小希臘等值得一訪的九份秘境，夜晚時的九份夜景更是有另一番韻味，要遊山城、賞海景、爬九份登山步道都可以，不妨安排一趟水金九旅遊、金瓜石一日遊等串連 九份景點一日遊 ，深度品味九份之美！

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台北市政府的北北基好玩卡推出九份、猴硐、十分一日遊行程，1人就可以包團，玩3個地方一日遊只要399元起，要先預約！ 一日遊行程規劃 ▹8:50台北車站北二門集合 ▹第1站：九份黃金山城 ▹第2站：猴硐摸貓貓 ▹第3站：搭乘平溪線火車 ▹第4站：十分老街、車站 ▹17:00回到台北101結束

▼ 九份老街推薦 ▼

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熱門九份一日遊景點：九份老街、九份芋圓、九份美食、九份茶樓、九份咖啡廳、九份夜景、九份民宿、昇平戲院

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九份景點攻略｜九份介紹

九份老街

九份老街是位於臺灣新北市瑞芳區的一條老街，主要範圍以聚集在基山街、豎崎路及輕便路等街道為主，是全台灣最熱門的觀光景點之一，全年觀光客絡繹不絕，是北台灣國際級的觀光景點。商圈定位鮮明，集歷史、天然景致、美食文化於一爐。而在2023年2月24日至3月26日，新北市更在九份舉辦第一屆九份紅燈籠祭的旅遊活動，透過紅燈籠打造九份鮮明的山城意象，將會在五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場和九份老街周邊等地點，提供各種打卡裝置、體驗活動和商圈優惠。

現在，除了介紹九份老街最新活動資訊外，開始之前，先幫大家複習一下九份老街的歷史，有點基礎免得到了九份卻走馬看花，還可以跟同行友人解說炫耀一下。考試應該不會考這題不用擔心呀！

九份歷史、取名由來

在開始介紹九份景點、九份老街之前，小編先帶大家認識一下九份的歷史跟由來。說到九份，除了廣為人知的採礦、掏金歷史，「九份」這個夾雜數字與量詞的地名也讓人相當好奇。

根據九份金礦博物館資料及學者考據，「九份」源自早期當地多以採樟煮腦為業，計有90口樟腦灶，依照當時的單位換算10口灶為1份，故共有9份，因此得名。看到這裡是不是覺得九份的大小事都跟這座小山城的歷史有關呢？想要進一步體驗九份的歷史懷舊感，也推薦走訪九份老街昇平戲院，造訪全台最老的電影院唷！

九份景點攻略｜九份怎麼去？

九份老街可說是最熱門的九份景點，由於位於瑞芳區的山上，要前往必須自行開車，或是搭乘公車、客運等大眾運輸工具，此外也可以考慮包車、山下搭計程車前往，關於瑞芳到九份交通、九份怎麼去、開車路線、有無交通管制，小編也幫大家整理出來詳細前往九份交通方式、路線，其實前往九份一點也不困難喔！

九份景點攻略｜九份一日遊交通路線

九份景點怎麼玩？九份老街特色景點有哪些？新北九份一日遊路線怎麼排最順？關於九份山城的行程、景點安排想必是大家最想知道的，小編推薦以下幾條結合最夯九份IG打卡景點的一日遊路線，大家可以依照喜好的景點選擇行程安排喔，如果想知道一日遊路線的景點資訊，只要有標註底線的連結都可以點進去看更詳細的景點攻略、路線地圖！

●路線一：老街經典ｘ美拍下午茶：

九份老街美食、小吃→九份老街旗袍體驗、IG打卡→九份茶樓下午茶→採買九份老街伴手禮

●路線二：淘金探險ｘ瑞芳小鎮風光：

金瓜石老街美食、老街巡禮→金瓜石黃金博物館淘金體驗、本山五坑礦坑體驗→新北瑞芳打卡祕境（報時山步道、勸濟堂）

●路線三：無敵海景ｘ一日遊雙城：

九份老街餐廳午餐→水湳洞台版小鎌倉、陰陽海→濂洞國小海底世界→基隆正濱漁港彩色小屋→基隆夜市美食

九份景點攻略｜九份美食推薦

九份老街美食推薦

說到九份的美食，除了遠近馳名的九份芋圓，還有不少讓人想到就流口水的小吃、餐廳、特色茶樓咖啡廳。以必吃的九份名產芋圓來說，就有賴阿婆芋圓、 阿柑姨芋圓等四大芋圓名店。

想吃鹹食小點也有阿蘭草仔粿、魚丸湯、九份老麵店、九份素食等台灣味小吃；最特別的是，只有在九份山城可以體驗到阿妹茶樓等各具特色的九份茶樓品茗小憩，除了古色古香的茶樓也有新穎的文青九份咖啡廳、適合打卡的九份景觀餐廳，美食選擇可說相當多樣。

Gamins稚時

Gamins稚時是一間隱身九份山林裡的森林系餐廳，採預約制、一周只營業四天，離九份老街約八分鐘車程的地方，就可以抵達這間戶外秘境小餐館。這裡菜單菜色選擇雖不多，但樣樣精緻好吃，搭配山林絕景就好像是在森林裡用餐一樣！非常幽靜，感覺非常特別。舊房子的室外庭園搭起了棚子，沿著圓弧形拉起了燈泡，巨大的樹木和葉子圍繞著庭園，即使下起雨，也能讓人感受到詩意。

如果想要避開老街方向的車潮，可以從陰陽海和黃金瀑布的方向開過來，導航「金泉寺（新北市瑞芳區五號路53號）」，然後沿著旁邊的小路前進一段距離，就能看到一個寬敞的平地，車子可以停在那裡，步行 2-3 分鐘，即可找到 Gamins 稚時唷。

九份伴手禮推薦

白天逛完九份老街、品嚐完道地的九份芋圓、暢玩九份景點一日遊之後，回家前免不了採買九份伴手禮、金瓜石伴手禮、瑞芳伴手禮，除了食物類的盒裝生芋圓、草仔粿、蜂巢糕等九份特產，也有融入九份特色加入食用金箔的「金礦巧克力」，送禮保證精緻又超有特色！

如果想買小物紀念品，也有許多結合文創的九份老街特色店家，如安達窯、陶笛ㄚ志、九份木屐王、九份招財貓本舖等，許多商品可以客製化DIY，不妨選樣具有九份特色的「歐咪呀給」回家留念！

九份景點攻略｜九份景點推薦

九份老街景點推薦

新北九份必訪的景點就是鼎鼎大名的九份老街，而且這條老街可說麻雀雖小五臟俱全，吃喝玩樂應有盡有，初次到訪的人可以在老街玩上一整天！

小編手刀奉上九份老街逛街地圖先，推薦大家除了吃好吃的芋圓、草仔粿、魚丸湯等九份美食，也別忘記體驗穿旗袍化身古典美人、穿梭在九份山城古蹟與老屋間，別有一番偽出國的感覺呀！逛累了也能挑間中意的九份茶樓坐下來放空賞景、喝下午茶；想深度了解九份歷史的人則可在行程路線中加入九份金礦博物館、昇平戲院或九份老街上的深度景點，讓旅人用不同方式認識九份山城的美。

九份夜景推薦景點

一般觀光客認識的可能都是白天的九份老街、九份景點，大家可能不知道新北九份可是「越夜越美麗」，到了晚上燈火點綴山間，多了一分清閒氛圍，走在高掛紅燈籠的石階梯上，別有一番風味。

如果你是宮崎駿迷，更是不能錯過夜間版的阿妹茶樓，這裡入夜後真的激似《神隱少女》場景！除了漫遊夜裡的九份老街，小編再推薦兩處開車騎車者可進階安排的九份夜景私房景點：九份天公廟（開成殿）＆金水公路龍形灣，不只浪漫度滿點還可以拍出神攝手等級的夜景照！

九份金瓜石景點推薦

如果是已經去過九份老街、九份景點的旅人，小編大推下回可以造訪鄰近的瑞芳金瓜石唷！這處以淘金歷史聞名的小城，風景可看性以及能玩的景點又更多樣。除了好吃好逛的金瓜石老街（祈堂老街）、金瓜石美食，想了解當地淘金歷史也可以到黃金博物館、進入到本山五坑內體驗全台唯一的「礦坑歷險」。

逛完老街想要登山走走、踏青，周邊也有小希臘海岬、黃金瀑布、金瓜石神社、報時山棧道、陰陽海等金瓜石祕境，安排上山下海的金瓜石一日遊。

九份瑞芳景點推薦

新北瑞芳有許多ＩＧ打卡景點，相當適合喜歡拍美照、拍大景的旅人們！初次到訪可以先安排瑞芳一日遊必訪景點：水湳洞一帶、黃金瀑布、陰陽海、十三層遺址；喜歡邊走邊拍、呼吸山上芬多精可以朝勝「全台最美海景步道」的報時山棧道、視野極佳的無耳茶壺山步道、名列「台灣36秘境」的不厭亭等瑞芳絕美「仙境步道」與新北打卡景點。

最後小編私心推薦，如果是貓奴，別忘記順便坐火車造訪CNN曾推薦的「全球六大賞貓景點」猴硐貓村，這裡各種花色、滿滿的慵懶貓咪，保證讓貓奴們一秒融化呀！

(Instagram：laura_2356)

九份基隆景點推薦

最後登場的是常常跟九份、金瓜石、水湳洞順道串連成一日遊、兩日遊的基隆景點，除了老饕們絕對不陌生的基隆廟口夜市美食，被山城與海港包圍的城市基隆，自然也有許多與漁港、海岸、山景、鐵道有關的基隆必訪景點，像是顏色繽紛的猶如「台版威尼斯」的正濱漁港彩虹小屋、阿根納造船廠、有「北台灣多良車站」之稱的八斗子車站、和平島公園、忘憂谷等深澳海岸線約會景點。

如果是親子同遊，則可以安排到海科館、八斗子潮境公園走走，或是騎乘可愛的水母造型車，體驗在軌道上騎鐵道自行車，沿著八斗子車站一路騎到終點站深澳月台，沿途可以飽覽海景、穿過光雕隧道，相當推薦到訪基隆一定要安排這個行程。

九份景點攻略｜九份住宿推薦

九份常常會跟鄰近的瑞芳、金瓜石、基隆等地區一起串連成九份一日遊行程，短短一天往往沒辦法玩得盡興，如果時間允許，相當推薦在這浪漫的山城，挑間九份金瓜石景觀民宿住上一晚，如老街上的「九份山經」、有如置身水墨畫中的「山城逸境 漫山逸旅」、日本味的「九重町客棧」都是九份老街上的高評價又可以賞夜景的住宿首選。

如果有預算考量或想把旅費花在其他吃喝玩樂行程，也可以選擇高CP值的平價住宿，入住九份背包客旅館、青旅，最便宜只要300元起就能落腳休息；如果一日遊景點結束在金瓜石附近，也可以參考金瓜石親子民宿，像是緩慢民宿、玫瑰山城 Rose Villa、金瓜石101 民宿，就是金瓜石一帶大推的親子民宿、網美打卡民宿。

新北景點地圖攻略

▼ 新北景點推薦 ▼

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