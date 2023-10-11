很多人喜歡去泡湯放鬆身心，本篇整理了6間充滿日式風格的台中谷關溫泉飯店，走進溫泉會館還以為自己來到日本泡湯了，看完馬上規劃一趟溫泉旅行，就讓溫泉溫暖你的身心吧！

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台中溫泉除了谷關溫泉外，還有大坑溫泉、烏日溫泉與東勢溫泉。

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谷關溫泉介紹

谷關溫泉起源於日本明治時代，舊稱「明治溫泉」與富士溫泉、櫻溫泉（現今的廬山溫泉、春陽溫泉）並稱台灣中部三大溫泉。谷關溫泉源頭可達60度高溫，平均水溫在攝氏48度左右，泉水呈濁白狀且水質滑膩，屬弱鹼性碳酸泉，但也含硫化物，因此在溫泉區可聞到硫磺味，比起大屯山系的硫磺泉溫和許多，且據說對關節、神經、胃腸、皮膚及軟化角質層等均有益處。

谷關溫泉推薦｜虹夕諾雅谷關溫泉渡假村

堪稱史上最難訂到的虹夕諾雅，是星野集團在日本以外首家奢華溫泉度假村，也是海外第二個據點。以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，在谷關打造了一座世外桃源，不論是客房、半露天浴池，還是美食、服務人員，都是主打最高品質的頂級享受。

虹夕諾雅 谷關總共有49間客房，5種不同的房型，除了「山霞」外，其餘都是樓中樓房型，客廳與臥室、溫泉專用區分別位於不同樓層，保留獨享溫泉的私人空間。客廳與臥室最大特色是由地面延伸至天花板的大片落地窗，整面山景如屏風般隨著時間光影呈現不同景色，泡湯後也能在沙發上坐臥休憩，望著綿延的山景徹底的放鬆。

房間內的半露天風呂，因有著豐富的地湧泉量，24小時源源不絕的注入、無循環使用的百分百天然純湯，隨時要泡，都有滿池的溫泉等著你！從房間每個細節都能看出虹夕諾雅的用心。

房型 特色 森羅 可以容納七人，三間臥室、兩個半露天溫泉浴池，擁有寬敞大露台 山霞 兩間臥室、半露天溫泉浴池（非樓中樓） 風音 觀景露台、半露天溫泉浴池 月見 半露天溫泉浴池，溫泉專用區是其他房型的兩倍寬敞 水明 客廳、臥室皆擁有超大落地窗，同樣有半露天溫泉浴池

谷關溫泉推薦｜明治溫泉飯店

百年老店的明治溫泉大飯店，是谷關溫泉巷內第一家飯店，以石板及灰色的琉璃屋瓦建造的日式建築，充滿日本風格的恬靜與優雅是明治大飯店的特色。充滿日式風情的的明治老街也是明治大飯店的必訪景點之一，沿途有小燈籠、仿造的小神社、江戶時代的木製平房，讓你彷彿置身於日本溫泉鄉，不用出國就能體會濃濃的日式風情。

明治溫泉飯店分為AB兩館共11種房型，B館為新館房型較新穎，每間房內都設有溫泉浴池、備品等，明治溫泉飯店最大特色是飯店設施，擁有日式造景的明治日式造景的明治大道、大眾浴池除了不同療效的溫泉，還有溫泉魚喔！

訂房資訊 地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷17號

訂房優惠：

谷關溫泉推薦｜台中谷野會館

位於裡冷部落的谷野會館，是CNN評選全台最美的谷關民宿之一，沿用當地特有的地質風貌，在不破壞大自然生態的原則下，運用當地豐富的泉水、石材、以及森林資源，打造一個休閒渡假中心。揉合了裡冷的自然環境與建築設計元素，讓整體簡潔卻又充滿質感的風格，藏匿在山林間的谷野宛如世外桃源，散發出低調且沉靜的渡假氛圍。除此之外，谷野也提供許多設施可供住客使用，像有自行車租借，或是娛樂設施、ＫＴＶ等，讓你一整天待在谷野會館裡也不無聊，輕鬆享受著這清幽的環境。

房型：

房型 特色 枕泉雙人房 獨立溫泉湯池，泡湯、住房兩用的湯房 墨風精緻雙人房 雙人冷熱池各一，泡湯處有大窗戶可眺望樹林 雲遊精緻雙人房 雙人冷熱池各一或雙人溫泉熱池，富含禪意的房間 松漱Villa雙人房 松泮Villa家庭房 松麓Villa家庭房 室內半戶外冷熱雙泉池、飛利浦單體式家庭劇院音響(需自備DVD)、高級豪華按摩椅，專屬的獨立寬敞空間享受極致奢華的靜謐

訂房資訊 地址：台中市和平區東關路一段裡冷巷36號

設施：碧浴大眾湯／兒童戲水池（每年5月~9月開放）／SPA／蒸汽室烤箱／KTV／娛樂設施／單車租借／湯屋

優惠訂房：

谷關溫泉推薦｜統一渡假村谷關溫泉養生會館

谷關有著得天獨厚的環境，空氣清新、雄偉的群山圍繞，形成特殊的景觀環境，讓這裡成為熱門的度假勝地。而座落在谷關以及八仙山國家森林遊樂區附近的「統一渡假村谷關溫泉養生會館」，是間高級奢華的養生會館，豐富的設施、戶外游泳池、多樣的活動課程、寬敞明亮的環境、以及親切的服務，都讓人感到賓至如歸，更成為來到谷關渡假的熱門選擇。除此之外，室內獨立湯屋、以及會館內的露天「五行湯」，都能讓人感到身心舒緩、十分放鬆。

訂房資訊 地址：台中市和平區東關路一段188號

溫泉特質：碳酸氫鈉溫泉

優惠訂房：｜

谷關溫泉推薦｜麗池山水渡假村

麗池山水渡假村是一間有著純白色地中海風格的溫泉會館，有別於溫泉會館一定要是日式的概念，打造出特別的歐式風格，映襯著谷關的天然美景，更讓人彷彿來到歐洲，有種偽出國的感覺。房間寬敞、乾濕分離，除了獨立湯屋，也有免費的大眾浴池。園區內還有許多異國造景，讓你拍出漂亮的網美照。

訂房資訊 溫泉特質：碳酸氫鈉溫泉

地址：台中市和平區東關路一段分校巷31號

谷關溫泉推薦｜四季溫泉會館

2019年網路票選必住的谷關四季溫泉會館，走的是峇里島式的建築外觀，棕梠樹、木質調充滿濃濃的南洋風情，內部則是溫馨的小套房。四季溫泉會館的個人湯屋、大眾池、住宿空間是分開的，谷關四季溫泉會館最有特色的是有超級多種泉池，一到四樓都有泡湯區，分為露天溫泉、泡腳溫泉魚、四季湯屋、男／女裸湯、蒸氣室等，讓來這裡渡假的遊客們都能盡情使用。

房型 入住人數 特色 標準雙人房

雅筑雙人房 2 100%碳酸溫泉單人浴缸 小麗緻雙人房

大麗緻雙人房

夢舞雙人房 2 麗緻雙人房有小型溫泉池 夢舞雙人房有碳酸泉池、冷泉池 溫馨三人房 3 和式床位、100%碳酸溫泉單人浴缸 溫馨四人房

四季家庭房

和風家庭房 4 溫馨四人房＆和風家庭房不附溫泉區

四季家庭房有100%碳酸溫泉池、冷水池 尊爵家庭房 6 配備齊全的湯屋

谷關溫泉推薦｜谷關伊豆日式露天溫泉

谷關伊豆日式露天溫泉是一間超過20年歷史的老字號溫泉，以日式風格為主的伊豆溫泉座落在山群裡，整體由原木建築而成，能感受濃濃的禪意。一整排的湯屋提供休息和住宿服務，這裡的房間名稱，像是東京、京都等皆取自日本地名。房間內的露天泉池利用石砌而成的庭園式空間，植栽草木、半露天方式營造出在大自然泡湯的感覺，抬頭仰望就是天空，消散你一天的疲勞。最特別的是有些房型的湯屋提供的是牛奶浴，溫泉再加上牛奶浴，讓你的皮膚變的細緻光滑。

房型 特色 情人蜜月湯屋

悅景麗緻湯屋

豪華庭園湯屋 露天冷、熱泉雙池＋氣泡按摩 精緻和風湯屋 露天溫泉池＋氣泡牛奶浴 半露天家庭湯屋

悅景麗緻家庭湯屋 半露天冷、熱雙池＋氣泡按摩 精緻VIP和風家庭房 樓中樓＋露天溫泉池＋牛奶浴 伊豆別墅villa 露天冷、熱泉雙池＋氣泡按摩

地址：台中市和平區東關路一段分校巷5號

設施：露天風呂／鴛鴦池／水療館／蒸汽室烤箱／男女裸湯／湯屋 訂房資訊

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