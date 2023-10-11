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山居蘭園-苗栗南庄/NO.59露(2023.06.09-10)

2023-10-11 18:25:09 潔絲蜜 人氣：102
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：530篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：苗栗縣 > 南庄鄉

造訪商家：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區
place苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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最近發現我們家的露營頻率好像有略略減少XD，目前進行到第59露，來到了苗栗的 山居蘭園 民宿木屋露營區，覺得這營地主打的是民宿，其他設施和露營區就比較一般😆，雖然場地並不新，但價格算平價，還有販賣窯烤披薩和烤雞，熱水也是使用柴燒鍋爐，相當有懷舊風。

延伸閱讀：南庄老街 必吃美食+景點推薦!有吃有逛~鄰近住宿/露營區一次報你知!

山居蘭園 | 位置

山居蘭園位在苗栗南庄，離南庄老街不會太遠，若要出門補給也還算方便。

延伸閱讀：南庄老街 必吃美食+景點推薦!有吃有逛~鄰近住宿/露營區一次報你知!

營地名稱：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區
電話：0970-618793
地址：苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號

山居蘭園 | 路況

路況大致好走，沒有危險急彎或陡坡，沿途差不多都是這樣道路，不會太蜿蜒崎嶇。

沿路也都有指標很清楚，到了這個叉路記得是往左轉哦！

山居蘭園 | 海拔

山居蘭園海拔不高，大約330公尺，是屬中低海拔，夏天來應該會比較熱XD，我們9月來露營，白天覺得稍悶熱，但晚上覺得稍涼爽還蠻舒服的。

山居蘭園 | 環境

截取自官網的平面圖，山居蘭園分為多個區域，有露天草皮營位／雨棚棧板／民宿木屋，正中央還有個戲水池，但我們這次來還沒有開放，可能要等到夏天了吧？

大大招牌很醒目，很有趣的是從山下一路上來，營區指標也總伴隨著窯烤披薩的招牌，廣告打很大😂，是不是這裡的披薩真的很厲害XD，不過我們這次也沒有吃，倒是有朋友跟營主訂了烤雞很不賴。

這裡算是營本部吧？白天常常看到營主坐在這裡😆，旁邊有一台飲水機。

營本部斜對面是冰箱，門口的小販賣亭看起來之前是有在賣東西的，但現在都沒有囉！

這裡有一台家用冰箱及白色冷凍櫃，這周露客稀少，這區冰箱應該只有我們在使用，所以空間蠻夠冰的。

沿著花園小徑往前走，看到了傳說中的窯烤披薩，這招牌沿路不知看了幾次😂😂，總算是見到廬山真面目XD。

山居蘭園主打的是民宿木屋，從這裡延伸而入還有蠻深長的空間，草木扶疏的花園景緻還不錯。

營區有一條健行步道可走，沿這指標下階梯就是——
不過下午太悶熱，今天偷懶沒有走😂😂，大家有興趣就自己來體驗吧。

這裡沒有大型遊樂設施，不過草皮偶有這種小盪鞦韆和搖椅。

山居蘭園 | 營位

肖楠區

我們這次和朋友搭在肖楠區，是木棧板雨棚，可容納十帳，不過我們這次只有六帳，但因沒有其他露客，等於我們這次包區，位置寬闊就隨便搭😂😂。

這一長排可搭八帳，旁邊還有橫斜兩帳共十帳，不過今天我們只用到這區就很夠囉！

營區有提供桌椅，除了鐵製小桌椅，以及盡頭這大木頭桌椅，相當的夠用，不過若要坐得舒適，是可以帶自己的椅子來～省了桌子的空間也差很多。

外頭露天的空間也有石桌石椅，不過我們都沒有坐這裡XD。
水槽旁邊還有桌子，覺得在洗菜備料時有好大空間可以擺東西這點很不錯。

旁邊空地有吊床和盪鞦韆，但感覺年久失修都壞了😅😅，在設施上真的覺得有欠維護。

空地樹上也設了籃球架，可能在荒野露天日曬雨淋，也是頗有歷史感。
另外覺得這區溼氣稍重，悶熱潮溼之下，所以有蠻多蚊子！！我們貢獻了不少血液出去😢😢，還好有帶蚊香狂點XD，建議要帶防蚊液和蚊蟲藥啊。

衛浴設備還OＫ，整潔乾淨，且熱水超熱不用怕😂😂，可以洗個舒服的熱水澡。
山居蘭園是使用柴燒爐，下午就看到營主在生火燒柴了。

茶樹區

稍微逛了一下營區，從剛的窯烤披薩再往前深入行走，格局大約是一邊露營區，一邊民宿木屋區的型式。
茶樹區也是雨棚棧板，共有四帳，不過是每帳獨立雨棚的型式還不錯，即使是單飛也不會和鄰居靠太近很尷尬。

景觀平台

景觀平台大約是在營本部隔壁的位置，朝健行步道的方向走。

這裡設有桌椅及搖椅等設施，應該用意是讓民宿木屋區的住客使用。

從觀景平台可以遠眺山林景觀，雖然海拔不高沒有大景，但欣賞遠方翠綠山林也還不錯。

民宿區

民宿木屋有分為兩人／四人，及十六人包棟，外觀看起來還蠻美的。

這次朋友有住了雙人木屋，剛好可以進來拍拍照XD。

門口擺了桌椅，坐在這裡還能眺望山林景觀，覺得天氣涼涼時在這喝個小酒應該也蠻悠閒舒心的😆😆。

房間內部麻雀雖小，但五臟俱全，有冷氣及提供盥洗用品，並附有早餐。

浴室是乾溼分離型式，也是乾淨的。

木屋住客若想自煮，也有提供冰箱及桌椅可以使用，還蠻方便舒適的。

最近這幾次露營好像都沒有拍食物😂，這次難得有稍微留念一下，依然是吃飽飽。
跟營主訂的烤雞也很受歡迎，大家都喜歡。

最後照例附上大合照，期待下次再相會囉！

露後心得

覺得山居蘭園雖然不是新營地，但環境上都OＫ，只是設施上有些損壞覺得可惜。
這次整體來說還是蠻開心的，基本上跟對的人露營都很棒，營區反而是其次XD。

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營區資訊

營地名稱：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區
官網或粉絲團：https://bnb.many30.com/
電話：0970-618793
地址：苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區
  • 所在地址：353臺灣苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：0970-618793
  • 評價：★★★★

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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