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最近發現我們家的露營頻率好像有略略減少XD，目前進行到第59露，來到了苗栗的 山居蘭園 民宿木屋露營區，覺得這營地主打的是民宿，其他設施和露營區就比較一般😆，雖然場地並不新，但價格算平價，還有販賣窯烤披薩和烤雞，熱水也是使用柴燒鍋爐，相當有懷舊風。

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山居蘭園 | 位置

山居蘭園位在苗栗南庄，離南庄老街不會太遠，若要出門補給也還算方便。

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營地名稱：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區

電話：0970-618793

地址：苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號

山居蘭園 | 路況

路況大致好走，沒有危險急彎或陡坡，沿途差不多都是這樣道路，不會太蜿蜒崎嶇。

沿路也都有指標很清楚，到了這個叉路記得是往左轉哦！

山居蘭園 | 海拔

山居蘭園海拔不高，大約330公尺，是屬中低海拔，夏天來應該會比較熱XD，我們9月來露營，白天覺得稍悶熱，但晚上覺得稍涼爽還蠻舒服的。

山居蘭園 | 環境

截取自官網的平面圖，山居蘭園分為多個區域，有露天草皮營位／雨棚棧板／民宿木屋，正中央還有個戲水池，但我們這次來還沒有開放，可能要等到夏天了吧？

大大招牌很醒目，很有趣的是從山下一路上來，營區指標也總伴隨著窯烤披薩的招牌，廣告打很大😂，是不是這裡的披薩真的很厲害XD，不過我們這次也沒有吃，倒是有朋友跟營主訂了烤雞很不賴。

這裡算是營本部吧？白天常常看到營主坐在這裡😆，旁邊有一台飲水機。

營本部斜對面是冰箱，門口的小販賣亭看起來之前是有在賣東西的，但現在都沒有囉！

這裡有一台家用冰箱及白色冷凍櫃，這周露客稀少，這區冰箱應該只有我們在使用，所以空間蠻夠冰的。

沿著花園小徑往前走，看到了傳說中的窯烤披薩，這招牌沿路不知看了幾次😂😂，總算是見到廬山真面目XD。

山居蘭園主打的是民宿木屋，從這裡延伸而入還有蠻深長的空間，草木扶疏的花園景緻還不錯。

營區有一條健行步道可走，沿這指標下階梯就是——

不過下午太悶熱，今天偷懶沒有走😂😂，大家有興趣就自己來體驗吧。

這裡沒有大型遊樂設施，不過草皮偶有這種小盪鞦韆和搖椅。

山居蘭園 | 營位

肖楠區

我們這次和朋友搭在肖楠區，是木棧板雨棚，可容納十帳，不過我們這次只有六帳，但因沒有其他露客，等於我們這次包區，位置寬闊就隨便搭😂😂。

這一長排可搭八帳，旁邊還有橫斜兩帳共十帳，不過今天我們只用到這區就很夠囉！

營區有提供桌椅，除了鐵製小桌椅，以及盡頭這大木頭桌椅，相當的夠用，不過若要坐得舒適，是可以帶自己的椅子來～省了桌子的空間也差很多。

外頭露天的空間也有石桌石椅，不過我們都沒有坐這裡XD。

水槽旁邊還有桌子，覺得在洗菜備料時有好大空間可以擺東西這點很不錯。

旁邊空地有吊床和盪鞦韆，但感覺年久失修都壞了😅😅，在設施上真的覺得有欠維護。

空地樹上也設了籃球架，可能在荒野露天日曬雨淋，也是頗有歷史感。

另外覺得這區溼氣稍重，悶熱潮溼之下，所以有蠻多蚊子！！我們貢獻了不少血液出去😢😢，還好有帶蚊香狂點XD，建議要帶防蚊液和蚊蟲藥啊。

衛浴設備還OＫ，整潔乾淨，且熱水超熱不用怕😂😂，可以洗個舒服的熱水澡。

山居蘭園是使用柴燒爐，下午就看到營主在生火燒柴了。

茶樹區

稍微逛了一下營區，從剛的窯烤披薩再往前深入行走，格局大約是一邊露營區，一邊民宿木屋區的型式。

茶樹區也是雨棚棧板，共有四帳，不過是每帳獨立雨棚的型式還不錯，即使是單飛也不會和鄰居靠太近很尷尬。

景觀平台

景觀平台大約是在營本部隔壁的位置，朝健行步道的方向走。

這裡設有桌椅及搖椅等設施，應該用意是讓民宿木屋區的住客使用。

從觀景平台可以遠眺山林景觀，雖然海拔不高沒有大景，但欣賞遠方翠綠山林也還不錯。

民宿區

民宿木屋有分為兩人／四人，及十六人包棟，外觀看起來還蠻美的。

這次朋友有住了雙人木屋，剛好可以進來拍拍照XD。

門口擺了桌椅，坐在這裡還能眺望山林景觀，覺得天氣涼涼時在這喝個小酒應該也蠻悠閒舒心的😆😆。

房間內部麻雀雖小，但五臟俱全，有冷氣及提供盥洗用品，並附有早餐。

浴室是乾溼分離型式，也是乾淨的。

木屋住客若想自煮，也有提供冰箱及桌椅可以使用，還蠻方便舒適的。

最近這幾次露營好像都沒有拍食物😂，這次難得有稍微留念一下，依然是吃飽飽。

跟營主訂的烤雞也很受歡迎，大家都喜歡。

最後照例附上大合照，期待下次再相會囉！

露後心得

覺得山居蘭園雖然不是新營地，但環境上都OＫ，只是設施上有些損壞覺得可惜。

這次整體來說還是蠻開心的，基本上跟對的人露營都很棒，營區反而是其次XD。

懶人奢華露營

營區資訊

營地名稱：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區

官網或粉絲團：https://bnb.many30.com/

電話：0970-618793

地址：苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號

店家/景點資訊

店家名稱：南庄山居蘭園木屋民宿 露營區

所在地址：353臺灣苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0970-618793

評價：★★★★ Google即時導航

交通資訊

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