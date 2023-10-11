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蘆洲生意超好的便當店，電話和外送預訂大滿單！比臉大雞腿飯只要99元，內用湯和飲料免費續！最推薦乾煎虱目

2023-10-11 18:30:05 陳小可的吃喝玩樂 人氣：104
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：567篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：湠佶優醬海鮮便當專門店
phone02-2288-9008
place新北市蘆洲區民族路244號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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蘆洲這間「湠佶優醬海鮮便當專門店」在賣什麼？第一次聽到店名還以為是健康餐盒，看菜單才發現是海鮮便當專門店，有別以往傳統便當店，這間湠佶以海鮮為主打，菜單口味選擇多，提供內用、外帶和外送，原本以為很多人都會內用，沒想到外送和外帶生意最好。

店名湠佶諧音就是台語“賺錢”的意思，不過湠佶文字有點難找，可以搜尋蘆洲海鮮便當也能找到。

湠佶優醬海鮮便當專門店 在哪裡

湠佶優醬海鮮便當專門店地址在蘆洲民族路，算是蘆洲熱鬧的區域，斜對面還有蘆洲知名小吃海伯胡椒餅

湠佶優醬海鮮便當專門店
地址：新北市蘆洲區民族路244號1樓
營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00
電話： 02 2288 9008
粉絲團：湠佶優醬海鮮便當專門店
食記：【蘆洲便當】湠佶優醬海鮮便當專門店，新北蘆洲餐盒外送推薦

湠佶優醬海鮮便當專門店 內用環境

剛營業就有客人來現場訂外送，
外送生意超級好，店員就請我稍等。

等待點餐前，
來個假掰網美照。

店員超忙的，一直聽到外帶電話響起。

看到這張介紹，
讓我很期待便當的米飯了！
畢竟便當的飯好不好吃也很重要～

便當提供內用、外帶和外送，
座位也蠻多的，而且內用還提供飲料和湯自助免費續。

座位還有插座，便當店提供插座充電也太可愛了～

外送便當也有附贈湯，看店員接完電話又趕緊忙著裝湯，真的超多外帶便當。

自助區貼著感謝獎狀，看一下才知道他們有和附近里長配合愛心便當，不定期提供街友便當享用。

內用吃完需要自己回收。

因為來的時間是平日剛開店，內用還沒有客人。
看店名不好唸還以為是普通的便當店，沒想到真的很強，外帶和外送的量很狂，用餐期間幾乎都沒看過店員忙完，一直接電話和忙著處理外送訂單，而且他們外送是自己送，可以掌握時間送達，但還是提醒要提早預訂，因為生意真的超好。

湠佶優醬海鮮便當專門店 菜單價錢

湠佶優醬海鮮便當專門店菜單價錢

便當價位最便宜99元，海味雙寶感覺很超值，可以吃到三隻蝦子和兩條魚條，其他口味選擇也很豐富，豬排、雞腿、排骨、鯛魚、鮭魚、小卷、魷魚和虱目魚便當都有，也可以單點主菜和漬物。

比較特別的是，這裡有許多口味都有另外附上招牌咖哩醬、泰式酸辣醬或金沙香辣醬等調味料擇一。

除了固定菜單口味，也有推出新的選擇，超酷的避風塘黃金軟殼蟹做成便當，還有寫著比臉大的紐奧良雞腿便當只要99元。

新的還多了蜜汁桂花醬。

湠佶優醬海鮮便當專門店 內用

看菜單有好幾種都想吃，但不可能一次全制霸，要多來幾次了XD

海味雙寶 99元

內用的擺盤很有儀式感，我選了金沙香辣醬來搭配海鮮。

便當有四樣菜，是店家配菜，口味都不錯。

味道很香又下飯的的金沙香辣醬，
是店家自製的沾醬，有淡淡的大蒜香氣，一點點辣很開胃，和海鮮很搭。

店家選用軟殼蝦，外層炸得脆脆的，連蝦殼一起食用，外酥內彈牙，炸魚選用多利魚，肉質軟嫩，搭配沾醬入口，外酥內軟，這樣一份99元加上內用有飲料和湯品無限續喝到飽，挺划算的呢！

香酥鮮蝦 149元

蝦控會很愛的推薦，便當有蝦蝦全餐，一次能吃到七隻炸蝦。

薄薄的炸衣，蝦肉味道沒有被蓋掉，味道很鮮，難怪這間便當店敢以海鮮主推，醬汁可以選擇泰式酸辣醬，酸酸辣辣的很解膩。

外帶回去給爸爸嚐鮮。

外帶餐盒也很有質感，可以看到便當內容物，上面還有店家LOGO貼紙，這麼漂亮的便當也很適合當公司會議便當，價格也很合理。

這天內用喝到番茄蔬菜湯，裡面還有香茅的泰式風味，酸酸甜甜的很好喝。

湠佶優醬海鮮便當專門店 外帶

乾煎虱目魚 169元香檸炸雞腿 119元

這兩種都是我私心大推薦，尤其是乾煎虱目魚，超好吃！

香檸炸雞腿 119元

大雞腿整隻快霸佔便當盒，薄薄一層炸衣，雞皮酥脆不油，雞腿肉鮮嫩多汁，相當好吃！

不過菜單有標示胡椒鹽，店家好像忘了幫我加，吃到一點點清爽的檸檬香氣也很不錯。

乾煎虱目魚 169元

哎呀！
一開始看到菜單有虱目魚就非常有興趣，以往都吃到魯的比較多，加上又是店家最忙的時間，要煎的好看又好吃真的不簡單。

虱目魚有記得＋胡椒鹽，魚肉加上胡椒鹽的味道就很棒，除了鮮美還有鹹香提味，超棒。

我最愛的吃法就是擠一點新鮮檸檬汁搭配。

虱目魚肉煎的外酥內軟，靠近魚肚部位軟軟嫩嫩，每一口都讓我相當滿意，下次來絕對絕對還會點這個！希望品質可以一直維持啊～真的很好吃。

特別挑選的米飯也是優秀，看這散發光澤的飽滿口感，帶有淡淡米香，越嚼越香很耐吃。

內用有湯品和飲料免費續，外帶餐盒也很有質感，以提供海鮮便當專賣來看，這裡的菜單價位真的不算貴，CP值挺高的呢！

湠佶優醬海鮮便當專門店
地址：新北市蘆洲區民族路244號1樓
營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00
電話： 02 2288 9008
粉絲團：湠佶優醬海鮮便當專門店
食記：【蘆洲便當】湠佶優醬海鮮便當專門店，新北蘆洲餐盒外送推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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