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生意好到有三個店面，在地超過30年湯圓店！必點彩色湯圓和鹹湯圓，加一碗肉燥飯剛好

2023-10-11 18:30:08 陳小可的吃喝玩樂 人氣：106
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：567篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮

造訪商家：蘇媽媽湯圓
place南投縣埔里鎮中山路三段118號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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南投埔里是蘇媽媽湯圓總店，蘇媽媽分店還有台北通化街和台中模範店、漢口店、南屯店和逢甲店，招牌必點就是綜合彩色湯圓鹹湯圓，還有很多人推薦的肉燥飯，生意好到有宅配訂購，過年過節一定要提前預訂。

南投埔里美食 蘇媽媽湯圓 在哪裡

《蘇媽媽湯圓》埔里總店生意很好，下午離峰時段來還是有許多觀光客來朝聖，是埔里有名的美食推薦。只是這條中山路不好停車也沒有停車格，汽車要在附近找一下停車場，我們停在埔里恒吉宮第二停車場，步行到蘇媽媽湯圓約2分鐘。

蘇媽媽湯圓
地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號
電話：04 9298 8915
營業時間：11:00–20:00（週三休息）
官網：蘇媽媽湯圓
粉絲團：蘇媽媽湯圓
食記：【南投美食】蘇媽媽湯圓，埔里30年老店彩色湯圓、鹹湯圓推薦！

南投埔里美食 蘇媽媽湯圓 菜單價錢

《蘇媽媽湯圓》菜單價錢
提供內用、外帶和宅配

《蘇媽媽湯圓》湯圓可以宅配訂購，遇過春節過年、冬至和特殊節日一定要提早訂購。

南投埔里美食 蘇媽媽湯圓 內用環境

《蘇媽媽湯圓》生意超好，原本兩間店面，現在已經擴大到三間店面，真的是埔里有名的觀光景點，和比臉大饅頭一樣。

牆上貼著《蘇媽媽湯圓》招牌，有甜食和鹹食推薦，來這邊真的甜鹹都想嘗試。

桌上寫著《蘇媽媽湯圓》總店和分店資訊，北部只有一間台北通化店，其他都在台中。

南投埔里美食 蘇媽媽湯圓 餐點推薦

一開始就是為了《蘇媽媽湯圓》彩色湯圓來的，相當吸睛的五顏六色湯圓～

生意超好，熱鍋不斷煮著彩色湯圓。

綜合甜湯圓 70元 冷
湯圓有熱和冰的選擇，綜合可以吃到芝麻、花生、芋頭、紅豆＋小湯圓。

彩色湯圓有大湯圓和小湯圓，圓滾滾模樣真誘人，藍色湯圓是蝶豆花、紅色湯圓是紅麴、黃色湯圓是薑黃、黑色湯圓是竹炭、可可紫色湯圓是紫米還有綠色湯圓是抹茶，配色繽粉。

小湯圓軟Ｑ彈牙，做成冰品也不不會變硬，口感很不錯。大湯圓有包料，有紅豆、花生、芋頭和芝麻這幾種，我最愛甜而不膩的芝麻湯圓和芋頭湯圓。

鮮肉湯圓 5顆 70元
蘇媽媽湯圓的招牌還有鹹的鮮肉湯圓，外皮圓滾鮮嫩可口貌～非常吸引人！不過湯給的有點少

外皮咬下去Ｑ軟帶黏，咀嚼中帶有特殊風味，越嚼越香！豬肉內餡多汁紮實，要小心湯汁燙口，整碗味道還不錯，但我更喜歡甜的綜合甜湯圓，實在太特別了！

肉燥飯 35元
生意好到有賣宅配的金沙肉酥，以自製油蔥豬油為主打，肉燥鹹香下飯，味道還不錯呢！不過小碗就要35元好像不便宜喔～

《蘇媽媽湯圓》平常生意就超好，假日和冬至一定大排隊，難怪生意好到有三間店面，真的是埔里超強美食推薦！

南投埔里美食 蘇媽媽湯圓 台北分店

蘇媽媽湯圓通化店
地址：台北市大安區通化街39巷19號
電話：02 2708 1771
營業時間： 11:00–20:30

其他蘇媽媽湯圓分店可到官網看更多

其他埔里美食

大城黑糖饅頭
地址：南投縣埔里鎮大城路146號
營業時間：11:30–12:30（週四公休）週日有時會休息，可電話先確認
電話： 04 9291 2898
食記：【埔里美食】大城黑糖饅頭，南投比臉大饅頭！排隊一小時賣完


【埔里飲料店】炎術 南部扛壩子飲料：青草茶 冬瓜茶推薦


埔里宵夜：犁田鹹酥雞-埔里中山店，埔里超強鹽酥推推薦

【南投埔里民宿】希爾拉villa 超美住宿-南投埔里平價包棟民宿推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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蘆洲生意超好的便當店，電話和外送預訂大滿單！

下雨天都在排隊好誇張，巨無霸饅頭真的比臉大！

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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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