南投埔里比臉大排隊饅頭就是【大城黑糖饅頭】，營業時間還沒到就大排隊，開店一小時就完售賣光，真的是埔里美食推薦，搜尋埔里排隊美食或埔里必吃都會看到大城黑糖饅頭，也有人買來當埔里伴手禮推薦。還記得第一次和大妮開車經過看到大排長龍的畫面，讓我們都好奇這大饅頭真的好吃嗎？不管是豔陽高照還是下雨天都在排隊不誇張。

埔里美食 大城黑糖饅頭｜在哪裡

【大城黑糖饅頭】營業時間還沒到就有人來排隊，真的是風雨無阻好誇張，巨無霸比臉大黑糖饅頭真的超有魅力！

大城黑糖饅頭

地址：南投縣埔里鎮大城路146號

營業時間：11:30–12:30（週四公休）週日有時會休息，可電話先確認

電話： 04 9291 2898

食記：【埔里美食】大城黑糖饅頭，南投比臉大饅頭！排隊一小時賣完

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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埔里美食 大城黑糖饅頭｜菜單價錢

【大城黑糖饅頭】一個38元，真的好便宜！

只賣一種黑糖饅頭就有這樣的人潮，實在有夠強。

埔里美食 大城黑糖饅頭｜排隊購買

【大城黑糖饅頭】附近不算好停車，很多人都是路邊臨停，車上有人顧，一個人去排隊。

營業時間快到時，店員就會出來先統計排隊客人要購買的黑糖饅頭數量，平均都是10、20、30個購買數，但聽到前面有人喊100個真心誇張，不過也因為店家沒有限制購買數量，所以遇到前面的人買很多就要耐心等待。

店員問過數量會給編號，輪到時候就報自己的編號數字即可，但不可以離開喔！

必須要現場排隊喔！離開就是棄權～

在這裡太客氣真的很弱，排我前面的都買得比我多XD

店員非常忙，但態度超客氣，給饅頭的時候還會說謝謝，完全沒有名店的傲氣，而且包裝手速無敵快！

一個烤盤裝滿滿的九個巨無霸饅頭，自己實際拿到真的有夠重，非常有份量呢！

因為要吃的人不多，所以我很客氣的只買5個，別小看這5個，提在手上就很重！看到前面有個女生買50個，只有一個人提也佩服。

下雨天也要排隊的黑糖饅頭，上車就拿出一個來吃啦！

真的！有夠大！比我臉還大～而且很重，這份量四～五個人分享差不多，我後來在家用電鍋加熱，自己吃完一個好撐XD

黑糖饅頭就如同他的重量，很紮實，用手撕開都能感受到阻力，外皮綿密嫩香，一入口就有濃郁的黑糖佔據味蕾，甜甜的滋味還蠻討喜的，饅頭本身相當有嚼勁，是好吃的黑糖饅頭呢！

排隊還蠻值得的，難怪有人一口氣買這麼多個，但要我再為了這個黑糖饅頭排隊40分才能拿到，我可能說不了！年紀大體力有限，哈哈，除非有人買給我吃

大城黑糖饅頭

地址：南投縣埔里鎮大城路146號

營業時間：11:30–12:30（週四公休）週日有時會休息，可電話先確認

電話： 04 9291 2898

食記：【埔里美食】大城黑糖饅頭，南投比臉大饅頭！排隊一小時賣完



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇埔里大城黑糖饅頭食記自費

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