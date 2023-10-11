

假日來烏日走走，

意外發現一間很像工廠的麵包店，

進去之後才發現是蠻特別的木材麵包，

這間橋本麵包坊主力商品就是多種口味的木材麵包，

而且還是24小時營業的誠實商店喔!!

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台中烏日美食 橋本木材麵包 位置

橋本木材麵包位於烏日信義路上，

外觀看起來第一直覺真的不會是麵包店XD

近明道中學周邊，

離星巴克、也 Cia Cia fu甘梅薯條 不遠喔!!

店門口貼著木材麵包的照片，

還飄出了陣陣麵包香，

讓我們決定要走進去看看。

台中烏日美食 橋本木材麵包 店內空間

店內空間不大，

兩區的麵包展售區，

還有一個小冰箱是放蜂蜜蛋糕的，

不過我們到的時候冰箱是空的(扁嘴)

店內正面這一區放的是杯裝的小木塊麵包、牛奶棒，

左右側一邊是付款處、保存方式說明，

另一側則是小冰箱和價目表。

這是一間24小時營業的誠實商，

所以除了麵包出爐、補貨的時間外，

都不會有人在。

架上麵包口味蠻多種的，

有草莓、草莓牛奶、草莓葡萄、芋頭、芋頭牛奶、巧克力、巧克力牛奶、奶酥、奶酥葡萄、肉鬆、葡萄和抹茶等。

這一看就是Q比的菜 XD

櫃台這邊也有一些是還沒上架的。

我們來的時候是中午時段，

剛好遇到麵包出爐，

現場有人的狀態，

正在分裝剛出爐的麵包，

所以有拿到期間限定口味的試吃品喔!

還把完整的木材麵包界我們拍照，

這一根大約可以分裝12-13包，

非常的有分量感，

拿起來很重捏!!

台中烏日美食 橋本木材麵包 菜單/價位

產品價位都在牆上標明得很清楚，

牛奶棒一杯$20，

木材麵包、小木塊、馬卡龍都是$60，

還有牛奶棒、一口酥、奶油脆餅、香蒜脆餅和水果球都是$70，

看到單價最高的就是現場沒貨的蜂蜜蛋糕$100。



台中烏日美食 橋本木材麵包 口感心得

試吃是一直給一整片，

真的蠻豪氣的。

我們試吃的芋頭肉鬆、鹹蛋黃紅豆泥，

本來以為木材麵包會像之前吃過的很硬很乾，

包了內餡，

以內餡的潤澤度，

加上麵包體有咀勁但不會過乾、過硬，

馬上就決定買了。

不過Sean一開始沒吃鹹蛋黃口味，

單純覺得家裡已經有蛋黃酥，

所以PASS這口味，

結果回到家他一吃驚為天人，

但為時已晚阿~~

我們買回家的是奶酥葡萄跟草莓牛奶，

味道也都很不錯，

下次有過一去一定要多買點!!

台中烏日美食 橋本木材麵包 付款方式

這邊付款提供現金(不找零)，

和街口支付、一卡通，

確認好要買的商品，

付現的朋友就自己算好價格，

投入現場信箱。

電子支付的朋友就直接掃碼付款囉!!

台中烏日美食 橋本木材麵包 保存方式

現場糕點的保存方式，

常溫可保存3日、冷藏7日、冷凍20日

冷藏、冷凍退冰後就可以吃啦!!

當然如果使用烤箱、微波爐加熱，

味道會更棒喔!!

台中烏日美食 橋本木材麵包 店家資訊

營業時間:24小時

電話:0913905078

地址:台中市烏日區信義街232-1號

粉絲團:橋本木材麵包



【本文為自行消費後之心得，內文純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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