蘇杭餐廳專營正宗的江浙菜和上海點心

以真材實料為基底，不僅價格公道，更贏得了眾多美食老饕的喜愛

想要品嚐地道的江浙上海美食？那就來蘇杭餐廳，保證絕對能滿足你挑剔的味蕾，填飽你的胃





蘇杭餐廳10月份限量推出「緻．艷雙人套餐」，只有100份

如果你想要品味這份美味，記得要提前3天預定

這份限量套餐，結合了蘇杭餐廳的精湛廚藝，保證能為你和摯愛帶來一場美妙的味覺饗宴

一坐下，貼心的服務員立即端來一壺熱呼呼的茉香綠茶

這茉香綠茶擁有獨特的花香和綠茶的清新口感，非常適合解油膩的感覺

這道臭豆腐馬蘭頭真的是超～級～無～敵～霹～靂好吃的啦

我還頭一回吃到這麼美味的臭豆腐，真的是色香味俱全，必推！！

一入口，臭豆腐的特有香味充滿了口腔，然後細細品味馬蘭頭的鹹香味也跟著浮現出來

馬蘭頭是上海人的家常拌菜，這絕對是這道菜的點睛之笔，這樣獨特的搭配，真是讓人驚艷

這道經典上海迎福三喜真是令人垂涎欲滴！裡面包含了燻魚、日本山藥和櫻桃燻鴨

首先燻魚的香氣縈繞，肉質鮮嫩，帶有淡淡的煙燻味，入口即化

接著是日本山藥的綿密口感和濃郁的香味，搭配上烏梅醬汁給這道菜品增添了獨特的風味

最後櫻桃燻鴨則是帶有果香和煙燻香氣，肉質鮮嫩多汁，每一口都是一種享受

這三種食材的完美結合，每一口都彷彿在嘴裡綻放出美味的花朵，不論是視覺效果還是味覺享受

讓我們一起熱烈鼓掌，熱烈歡迎這道極致海鮮盛宴的主角登場👏👏👏

我期待已久的波士頓龍蝦、新鮮生蠔、多汁鮮蝦和干貝

這美麗的海鮮拼盤就像一幅藝術品，閃耀著誘人的光彩，我的口水也要流出來了XD

鮮蝦入口時帶著細膩的口感，Q彈有咬勁，每一口都充滿鮮甜感

而干貝則外酥內嫩，輕輕一咬即化，散發著濃郁的海洋風味

店家還提供了特製蒜香奶油醬汁，一沾上這層醬汁，海鮮的美味瞬間加倍，讓你停不下來

每一口焗烤生蠔都充滿著豐潤的奶油味，鮮嫩多汁，入口即化

這樣的焗烤生蠔讓人一嚐難忘，絕對是海鮮愛好者的美味享受

波士頓龍蝦的蝦肉鮮嫩多汁，質地絲滑滑的，每一口都帶來濃郁的海洋鮮甜

絕對是物超所值的味覺饗宴，讓人覺得值回料價呢

這道提子紅燒肉真的是白飯殺手，用紅酒和葡萄下去燒煮上海紅燒肉

上海菜以其濃油赤醬的獨特風味聞名，雖然看似很鹹，但入口後一點也不覺得油膩

而且紅燒肉軟嫩的口感，鹹度恰到好處，肥瘦的比例剛剛好，配白飯吃真棒

軟糯的提子與紅燒肉的嫩肉相互融合，帶來豐富的層次感

當你咬下一口時，會感受到肉質的鬆軟和提子的爽脆，同時品味到深沉的醬汁滋味

這種結合使得提子紅燒肉的口感獨特，每一口都是一種極致的享受

這道黑松露菜飯我超喜歡的，飯粒煮得Q彈有嚼勁，不會乾乾的

飯粒吸收了黑松露的香氣，每一口都能夠品味到黑松露的濃郁滋味

加入黑松露的菜飯通常會經過細心烹調，確保黑松露的風味充分融入每一口，使得整體的口感更加豐富

這道田園四色蔬食不僅滿足了你的味蕾，是一道脆口又美味的菜餚

木耳的脆爽，甜椒的甜脆，蘆筍的嫩滑，再加上山藥的香甜，每一口都是一種獨特的享受

這些蔬菜不僅帶來多層次的口感，是一道營養百分百的健康之選

這特色雞湯－干貝火烔燉雞湯真的是我個人的極力推薦

這雞湯使用了干貝和扁尖筍，再加上豬腳，經過細心熬製而成

喝起來濃郁又香濃，充滿了干貝和豬腳的鮮美風味，這湯裡充滿了豐富的膠原蛋白，簡直是女生的最愛

喝上一碗這濃郁美味的雞湯，真的是暖心又暖胃

這碗湯不僅是一道美味，更是一份呵護和溫暖，絕對是你在冷天氣中最好的美食

楊枝甘露是一款絕佳的飯後甜點選擇，充滿了甘甜的味道，加上香濃的滋味

這款甜點絕對值得一試，你一定會愛上它的獨特風味

飯後甜點就來點清爽的季節水果吧，西瓜和葡萄都是新鮮又超甜

板橋蘇杭餐廳就位於板橋環球百貨的2樓，下樓就有停車場，不論是自行開車或搭捷運都非常方便

餐廳環境非常寬敞，陽光充足，是一個非常適合聚餐的好地方

不論是家人、朋友或同事聚會，這裡都是一個舒適的場所，讓你可以享受美食和歡樂時光

蘇杭餐廳還有提供包廂服務，10人一桌最低消費$8000元，16人一桌最低消費$10000元

可以在包廂內歡聚，品味美食，共度愉快時光

整體感：蘇杭餐廳是一個給人溫馨、舒適感的地方

這裡不僅提供正宗的江浙上海菜，還有貼心的服務和舒適的用餐環境

餐廳的空間設計寬敞明亮，氛圍愉快，讓人感受到家的溫暖

而且他們的菜品不僅美味，還注重食材的新鮮和健康

每一道菜都帶著廚師們的用心，味道地道，給人一種賓至如歸的感覺，是一個適合與家人、朋友聚餐的好地方

板橋環球

電話：(02)89693182

傳真：(02)89693172

營業時間：午餐11:30-14:00 晚餐17:30-21:00

地址：新北市板橋區縣民大道二段七號二樓(板橋火車站二樓環球購物中心)

濟南店

電話：(02)2396-3186

傳真：(02)2396-3176

營業時間：午餐11:30-14:00 晚餐17:30-21:00(最後點餐時間午餐2:00 晚餐8:20)

地址：台北市中正區濟南路一段2-1號1~2樓 (台大校友會館)

大坪林店

電話：(02)2910-7522

傳真：(02)2910-0854

營業時間：午餐11:30-14:00 晚餐17:30-21:00 (最後點餐時間 午餐1:30 晚餐8:20)

地址：新北市新店區民權路25號2樓 (大坪林捷運1號出口)

官網：http://www.suhung.com.tw/index.php

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（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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