美食、毎食、霉食、沒食

日式炸牛排。來自法國料理、更是風靡全球日式炸豬排的前身──京都勝牛

[炸牛排、日式料理／台北信義、全台連鎖]



來自日本，同步流行的炸牛排料理專賣店──京都勝牛，

一陣子沒來報到，新菜色增加不少，而且還有多人套餐，更加優惠。

像是牛舌魷魚鐵板牛排、戰斧腰內豬排、京都勝牛四味，以及海陸三味熟成腰內豬排等幾款定食，

全都是雙併到多併綜合的特色料理套餐組合。

加上搭配的一品料理、越光米麥飯、小菜、湯品和飲料等等，不但划算，

而且一次就能品嘗到多種人氣餐點。從單人商業午餐到好友聚會都合宜。



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生魚片、涮涮鍋、炸豬排、天婦羅、日式拉麵、串燒…

說起來自於日本的美食，大家腦海中想到的種類一定很多，

特別是日式炸豬排，可以說是風靡全球、眾所周知的一道庶民美食。

不過大家可知道，其實這道世界聞名的料理一開始使用的食材並非豬肉， 而是牛肉嗎？



這一篇要來介紹的，是來自日本，

以日式的炸牛排為主打的名店──京都勝牛。







說到炸牛排這道料理，

雖然在美國南部、德州等地也均有類似的菜色（其起源可能來自於德奧的維也納炸牛排），

不過一般認為，日本炸牛排的前身是明治時代初期，在引進法國料理中的「côtelette」，

也就是以犢牛肉裹上麵包粉後煎炒而成的一道西洋料理，

而後將作法改為油炸之後所定著形成。



到了大正時代，以東京為中心的關東一帶，食材改為以豬肉作為主流，

一方面符合在地的飲食習慣，另一方面也以更平實的價格向大眾推介洋食文化，

最終成為現代大家熟悉的日式炸豬排。

至於以京版神為中心的關西近畿，則保留了炸牛排這道料理。

並且在2015年時，這股風潮又重新吹進了東京，以至於全日本。





每次看到日式餐廳櫥窗中這些精緻的食物模物，都覺得好美味～



牛カツ京都勝牛是於2014年創立於京都，

位於河原町與祇園之間的鬧區先斗町，其後迅速展店，在日本全國各地都可見到其蹤影。

日本、台灣以外，韓國、泰國、香港、加拿大也都有其分店。



台灣方面是在2018年時，由旗下擁有日出茶太，

並代理杏子日式豬排、大阪王將、段純貞牛肉麵等品牌的六角國際集團引進台灣，

乘著此一風潮，當時台灣由北到南的也開了不少家連鎖、獨立品牌炸牛排專賣店。







如今，京都勝牛全台仍有九間分店（包含新開幕的新店裕隆城店），

均設於百貨商場裡頭，方便喜好的朋友就近享用。

不僅是日式炸牛排料理的領導品牌，在餐飲集團的連鎖優勢下，也易於創造業者與消費者的雙贏。

像是這回用餐，希沙良就是運用了集團會員的壽星優惠券，

享有當月一次消費全單八折的優惠，請了幾位好朋友一同前來用餐。



不是第一次前來京都勝牛，不過記得之前比較常去的是離家比較近的台北京站店，

這回則是約在首間開設的信義新光A11店。



餐廳位於B1美食街，擁有獨立座席區，整體以古風溫暖的木質調呈現日式風情。

菜色方面，炸牛排、炸豬排之外，也有其他的鐵板系列、海陸珍饌，以及包含烏龍麵在內的鍋料理等，

定食套餐為主，亦有單點與小品，飲料及甜品，甚至也有提供商業午餐、兒童餐及便當。

種類多元，就算不吃牛肉的朋友也有可以選擇的餐點。









上／京都勝牛提供各式定食，附越光米麥飯、小菜、沙拉及味噌湯，也有不同的加價購套餐、全餐升級方案；

下／炸串亦是一項關西常見的料理，台灣目前的炸串店很少見，因此來到京都勝牛，元祖牛排炸串也必不可錯過！



安排入座之後，會提供實體菜單本，

接著服務人員會送上濕巾和飲水。

這兒提供免費的氣泡水，去油解膩很不錯，喜歡的話也可以麻煩服務人員績杯。



因為是多人用餐，大家又都愛嘗鮮，因此我們一開始就往多人套餐、變化較豐富的方向做考量，

基本菜單上，除了有多款不同的參食參人餐之外，

我們前來用餐的時點有牛舌宴的兩人餐或四人餐方案。

希沙良直接挑選了四人餐（原價NT$2340 ，優惠價$2200），

接著依人數再加點了一人份的套餐，吃起來相當飽足。



※牛舌套餐至中秋節檔期均有提供。各檔季節性優惠套餐不定期推出，套餐組合或有不同。







牛舌四人餐的組合內容包含四個不同套餐：

牛舌魷魚鐵板牛排、戰斧腰內豬排、京都勝牛四味、海陸三味熟成腰內豬排；

兩項一品料理：鹽麴炸雞塊、元祖牛排炸串（以上各一份），NＴ$60任選飲料四杯。

加上每人均附越光米麥飯、小菜、沙拉及味噌湯，

不僅划算，而且一次即可享用到京都勝牛的眾多人氣招牌料理。



點餐是使用QR Code條碼點餐的方式，這一點希沙良倒是不會特別排斥，

只是這回因為人數較多，有加點又有附餐要一一確認，因此就變得比較複雜了一些，

遇到一些關於餐點組合或是內含食材有疑問的狀況，還是得要請服務人員來解答。

特別是在使用上如果該項沒有要特別加點加價購之類，

還得要額外按下「不加點」選項才能送出的緣故，因此卡了點時間。





像牛舌魷魚鐵板牛排這樣的多併餐點，一次就可享用多種主餐料理。



雖說這樣做是讓顧客確實做到確認，或可避免事後再加點可能會產生爭議的麻煩，

不過如果能站一律在給予顧客最優惠選項的立場，

則其實只要程式做得再精緻些，一樣可以作到店家、顧客及服務人員的三贏，

特別是讓點餐、出餐的流程可以更加流暢。



廢話不多說，回到菜色介紹上，

牛舌魷魚鐵板牛排（參考價ＮＴ$530）應該是因應牛舌宴所推出的新菜色組合，

一如其名，除了牛舌跟厚切牛排，另外還有搭配炸魷魚圈，共同置於鐵板後，以托盤整體送上。







說是嚴選薄切牛舌，但和一些燒烤店相較其實仍有一定厚度，

上桌時可見相當多汁，入口極富彈性。

還可以搭配所附的鹽蔥或山葵食用，更能夠引出鮮甜的好滋味。

搭配選用台灣斗南產的優質越光米與新鮮麥片混和的越光米麥飯真的很棒！讓人吃了還想再吃。

若是真的意猶未盡，包括牛舌五花肉盤在內的肉品，也都是可以再付費追加的。



鐵板牛排使用的是翼板牛排部位，上桌時大約五分熟。

外層經過燒烤，帶著充滿油香的焦色，裡頭則是美麗的玫瑰紅。

比較特別的是，一開始用餐時，服務人員會送上下頭以液態燃料來加熱的那種小烤盤。

陶質烤盤（的樣子…）燒熱之後，顧客就可以自行安排使用，

像是好朋友美少女芳因為習慣吃比較熟一點的肉質，

就將鐵板牛排置於其上四邊再燒烤一下，吃起來更是焦香逼人。







同樣地，其他套餐裡頭的菜色，包括厚切炸牛排等，也都可以如此利用，

這也是日本高級和牛餐廳常見的做法。



京都勝牛四味（參考價ＮＴ$530）可是這兒的招牌料理，

一次可以品嘗到薄片醬味牛、翼板、燉菲力薄片，以及厚切菲力

（タレカツ、ハネシタ、煮込みヒレ、厚切りヒレ）等四種不同的炸牛排。







京都勝牛的特色是以190度的高溫，快炸60秒將麵衣炸至酥脆金黃，

讓內裡維持著三分的鮮嫩熟度，秀色可餐。

京都勝牛四味的四品裡頭，有的是品嘗醬香，有的是享受厚實肉感，

纖細程度、口感嚼勁與風味香氣各自不同，

相當過癮，建議初次前來的朋友一定要點用。









厚切菲力炸牛排上桌時大約是三分熟，顧客可利用陶盤再行加熱，以獲取符合自身喜好的熟度。



戰斧腰內豬排（參考價ＮＴ$440）也是一道雙併主菜，

使用台灣本地戰斧豬排配搭豬肉界中的勞斯萊斯「腰內豬排」，也是去年底才推出的較新菜色。



所謂的戰斧，指的是連著肋骨所一同切出帶骨肉塊，肉質厚實，

由於切出的形狀像似斧頭，故稱之。常見的有戰斧豬排、戰斧牛排。

菜單上的日文「トマホークポークチョッフ」，其中，

トマホーク即戰斧（tomahawk）的音譯，原指美洲的印第安戰斧；

ポークチョッフ為Pork chop的外來語，雖然多直接譯為豬排，

不過其實通常專指肋骨附近的肉排，來源是通常需要以劈、砍（chop）的方式，才能切下這部位之故。







戰斧豬排依據位置的不同，可能伴隨的有上肩胛的梅花肉（前部，口感一般較為軟嫩），

或是背脊部位的里肌肉（後部，油脂偏少，肉質較有嚼勁），

再加上肋骨邊的筋肉組織，可以同時享用兩個部位不同的口感，

這回食用的戰斧豬排肉質軟嫩多汁，還有希沙良個人很是喜愛，口感風味獨具的骨邊肉，

雙重食感，直接單吃即很是美味。



另外也可以搭配專門送上的水果風味醬汁（印象沒錯的話應是橙汁醬），

讓口味更具層次變化，在當天的眾多炸物之中也有不同的呈現。











（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





海陸三味熟成腰內豬排（參考價ＮＴ$440）也是店內的人氣料理，

中間是一隻鮮紅討喜的大草蝦，旁邊的殼上放著肥嫩的炸牡蠣，

然後再搭配招牌的熟成腰內豬排而成。







腰內豬排（ヒレカツ）至此已經多次出現，

其實，腰內肉就是我們習稱的小里肌，

與同樣也很適合作為炸豬排使用，但較有Q彈嚼勁的里肌肉（ロースカツ，指大里肌）相較，

腰內肉的口感更為細緻而好入口，因此老少咸宜。







炸物套餐除了附開胃小菜，也附有細切的高麗菜絲，

桌上都置有淋醬，可以依喜好加添成清爽的沙拉，

不光只解膩，也令食感更為豐富。



飲料的部分其實是最先上桌的，五人份的套餐共有五杯飲料，

由於天熱的緣故，這邊大部分朋友挑選的都是清涼的氣泡飲，

另外還有一杯白桃冰茶，基本價都是NT$60。







氣泡飲在菜單上共有四款，種類滿多，甚至還有無酒精的啤酒優酪氣泡飲。

我們點用了其中四款：百香青梅醋氣泡飲、柚子氣泡飲、藍柑優酪氣泡飲、芒果優酪氣泡飲，

擺在一起看來顏色繽紛，喝來則是具有清爽感，

而且除了下頭的糖漿之外，氣泡水本身並不會甜，用來搭配炸物嘟嘟好。





氣泡飲還可以加價升級為膠原氣泡飲，由顧客自行加入膠原蛋白粉攪拌後飲用。

嗯，應該看得出來哪一杯有加吧？呵



比較有趣的是還可以加價NT$30升級膠原款，我們點了一杯來嘗試，

就是送餐的時候會多給一包膠原蛋白粉，自行加入其中攪拌即可，

跟平常希沙良在家裡吃的膠原蛋白搭配飲品也是異曲同工。



至於唯一一款沒有氣泡的白桃冰茶則算是中規中矩，沒有什麼問題，也很適合解膩。

不過因為帶有甜度，不喜歡喝甜茶的朋友建議避開。











同樣可以做加價升級的還有味噌湯，

可以和飲料一樣加價NT$30升級膠原款，或是加價NT$30升級熬雞味噌湯。

這個我們有嘗試後者，會隨湯送上一包元氣熬雞湯粉末，

加進味噌湯之後風味不會完全改變，但整體會更加醇厚。



兩道搭配的一品料理是鹽麴炸雞塊和元祖牛排炸串（參考價各ＮＴ$110）。

和一般以日式醬油風味作為主體的唐揚炸雞稍有不同，

京都勝牛的鹽麴炸雞塊在製作時使用了近年風行的鹽麴來調味，

除了營養，醃製時在酵素作用下也能夠使用肉質更為鮮嫩，

加上風味溫和，吃來鹹香恰到好處也不膩口。











炸串亦是一項關西常見的料理，

把不同部位的牛肉串燒裹粉後下鍋油炸到外表酥脆，

內裡呈現帶有嚼勁的鮮嫩肉質，水準不錯。

台灣目前的炸串店很少見，因此來到京都勝牛，這道一品料理也很值得一嘗。



由於這回前來的大部分朋友都可以吃辣，所以另外加點的一客套餐，

就是同樣在去年底上市的推薦料理──麻辣炸牛排（NT$420）。







使用的是美國翼板牛排，佐上辛香迷人的麻辣醬汁，並且搭配口感爽脆且香甜的洋蔥。

雖然對我們來說算是小CASE，不過吃起來確實帶有一些辣度，

當中唯一一位不太能夠吃辣的朋友，在嘗試之際不由得還是哀了一下。

哈，這個就大家請依喜好和能力自行斟酌啦！



最後的甜品部分，我們挑選了日式四格甜點（ＮＴ$135）。

以四格木箱送上，一次就可以享用到花見團子、日式抹茶凍、黑糖蕨餅、黑糖珍珠霜淇淋四種甜品。







裡頭除了抹茶凍吃起來抹茶的味道比較不足，讓大家稍有疑惑，

還有可能是因為木格子的大小限制，以至於團子並非串起，而是變成散裝一事，

讓大家乍看一下不太給他習慣之外，整體的呈現還有口味大致都還不錯，是相當划算的餐後甜點組合。

在連鎖餐廳用餐能夠以平實的價格享受到如此等級的新式和風甜品，

已是令人相當滿足。



※更多關於新式和風甜品的分享，請見IG──【日式連鎖餐廳的甜品】一文：

IG







利用集團的生日優惠再度來到日本渡海而來的炸牛排專賣店──京都勝牛報到。

一陣子沒來，新菜色增加不少，而且還有多人套餐，更加優惠。

像是我們這次點的牛舌宴四人套餐，裡頭就包括有：

牛舌魷魚鐵板牛排、戰斧腰內豬排、京都勝牛四味，以及海陸三味熟成腰內豬排四款定食，

全都是雙併到多併綜合的特色料理套餐組合。

加上搭配的一品料理、越光米麥飯、小菜、湯品和飲料等等，不但划算，

而且一次就能品嘗到多種人氣餐點。

與日本同步流行的炸牛排料理，從單人商業午餐到好友聚會都合適。







其他相片可參考KISARA的相簿

《20230717 京都勝牛》



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京都勝牛

牛カツ京都勝牛



信義新光A11店

台北市信義區松壽路11號B2

02 2722-7669

11:00~21:30、五六~22:00



※另加10％服務費。可刷卡。



官網→京都勝牛

FB→京都勝牛



※台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）台北101/世貿站，4號出口，徒歩約8分；

板南線（MRT藍線／BL）市政府站，3號出口，徒歩約8分；

公車可搭至松壽路口、興雅國中、市政府(松智)、市政府(松高)等









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[右上方插圖 by 熊寶]