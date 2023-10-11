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蘆洲必吃高CP值~柒柒石頭火鍋~~七種肉品.自助吧!牛丼飯通通吃到飽免收服務費

2023-10-11 19:35:44 豺狼做料理 人氣：119
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窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：12篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：柒柒石頭火鍋
phone02-2288-9477
place新北市蘆洲區長安街77號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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豺狼今天特地來到位於蘆洲長安街的柒柒石頭火鍋,Google評價有1萬多則評價是4.9顆星~~~超高

 

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今天是平日中午營業時間到外面差不多有10位在等了,聽說晚餐跟假日幾乎是客滿,所以建議一定要先訂位!!
訂位連結:https://inline.app/booking/-Mvql4UJNYxQawFGPyly:inline-live-2?language=zh-tw

雖然在外面看店面不是很大,但進去後發現內部的用餐環境寬敞明亮又乾淨,座位擺設不會互相干擾,座位有不同組合兩人.四人.多人家庭聚餐朋友聚會都很舒適唷!

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柒柒石頭火鍋的消費方式:平日午餐$369,晚餐跟例假日$439
有三種鍋底是免費的,嚐點特色口味的鍋底也只要39~49就可以換購喔!
＊*免收服務費，用餐時間９０分鐘，有無限暢飲飲料＋飯麵冬粉／冰淇淋自助吧**

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柒柒石頭火鍋竟然有七種肉品是放在吧台,只要吃得下不浪費都可以吃到飽唷~牛肉.豬肉.羊肉.雞肉..
自助吧台區所有肉品.鮮蔬.丸餃鍋料.飲料冰淇淋.牛丼飯.泡麵.冬粉...通通是自取吃到飽唷~~
而且為了保有肉品新鮮度都是現切的,且補給速度也非常快

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柒柒石頭火鍋的自助吧檯食材擺設不僅種類多樣選擇多,我看到現場服務人員一直在吧檯巡邏.補給.且保持檯面乾淨整齊!
肉品.鮮蔬.丸類餃類.還有花枝滑耶!真的應有盡有看起超有食慾的
我還特別算了一下不含肉品大概超過50種,麵類就有四種還有冬粉.豆皮.牛丼飯

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各種飲料果汁茶包還有冰淇淋及DIY加料種類也超級多的

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餐具.醬料區.加湯底都可以自己來唷~餐具在烘碗機.湯底可以自取隨時添加不用擔心找不到服務人員,且連醬料區都是隨時保持得很乾淨整齊喔!
特別要推薦一下他們的雞油辣椒醬~~不會太辣但很香沾肉吃超對味的一定要試試唷!

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來之前我可是做過功課的~~通常吃火鍋我是不吃飯的,但經過這鍋牛丼的香味我完全被吸引~~決定吃半碗飯加很多牛丼
老闆還提供了私房吃法耶!我超愛七味粉所以加了好多!好多!
哇!真的太讚了!!推推來一定要記得來一碗牛丼飯唷~

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哇!光看上面這琳琅滿目的食材我都迫不及待要來開吃了~~等下等下,先選個人鍋底
柒柒火鍋是每個人一個自己開鍋,(不用擔心同行的家人或朋友不吃羊或不吃牛,委屈任何人唷!)
而且還提供了三種免費的湯底,另外喜歡特別的麻辣或牛奶鍋或特殊口味也都可以低價加購喔!
今天我們選擇了麻辣鍋跟石頭火鍋

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雖然吧檯食材非常豐富種類很多,但是看到很多人推薦他的單點產品,很超值又新鮮且可以吃到更不一樣的口感
所以今天我們很想親自嘗試看看就把加點全部點了一輪唷!!服務員看我們加點種類這麼多還特別跟我們推薦了他們的新品~~鮮蚵,那當然要的呀!

哇嗚~~豺狼剛好是十月的壽星,出示壽星證件就可以送肉蛋糕~~哇!太棒了!好可愛呀!

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哇!看到我們的菜全上齊,我跟豺狼互看一下~~傻眼了!這也太超值了吧!每一樣量都好多唷!我們一口同聲說~~今晚不吃飯了!!!

美味食記:
今天真的是飽到天花板了,我覺得終於知道柒柒石頭火鍋為什麼評價這麼高了,首先價位跟菜色豐富程度就不用多說了,看上面介紹就知道了
他們的環境真的很舒適桌與桌之前的距離很寬敞,地面.吧台.調味料區...都隨時有服務人員在巡檢是隨時在擦拭整理
補菜的速度之快,在這裡用餐開始到用完餐老實說我看到每一盤菜隨時都是補滿的

除了吧檯上的食材,真的我覺得今天加點的單品都超強超好吃的
我自己很愛鮮蚵.小卷.還有牛舌.豺狼說他最喜歡的是極黑和牛和松阪豬(知道的都曉得豺狼是肉肉小孩~~哈哈)
我們覺得住附近的朋友超幸福的啦!平日$369（不加服務費唷！）就可以吃到這麼多好料,不用在家準備一堆還要飯後收拾洗碗~~

超級推薦一定要來吃看看唷！喜歡看影片介紹的朋友可以滑到本文最上方看豺狼的youtube，
想看最新資訊不想錯過影片的可以訂閱：豺狼做料理頻道喔！
https://www.youtube.com/@wolf10300
 

柒柒石頭火鍋
地址： 新北市蘆洲區長安街77號
營業時間：11:30–22:00
電話： 02 2288 9477
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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豺狼做料理

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大家好!歡迎參觀豺狼做料理,我愛做料理也愛吃美食 吃喝玩樂跟著我就對了 有業務接洽歡迎跟我聯絡 bsh95830@gmail.com
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