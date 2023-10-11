為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > +（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳紅茶滑順、葡萄青茶酸甜開胃、手沖鳳茶自然回甘～沐荼寺菜單

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳紅茶滑順、葡萄青茶酸甜開胃、手沖鳳茶自然回甘～沐荼寺菜單

2023-10-11 21:03:36 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：113
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1388篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：沐荼寺林口店
place新北市林口區文化二路一段92-1號92-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

林口朋友找我來林口沐荼寺，我還真以為是要去寺廟祈福，沒想到一到才發現，這是一家林口起家的連鎖飲料店！鄰近北台灣人氣三井暢貨中心，是來林口必喝的飲品

一到沐荼寺左青龍右白虎，相當有氣勢，親切店員笑容可掬迎接來自四面八方的香客，裝潢擺設非常用心，把台灣的獨特寺廟文化跟台灣好茶作完美的結合～

現點現沖的奉茶系列、小農鮮乳系列、獨家煙波奶霜、夏季人氣鮮果系列，通通都好喝頗順口，值得一喝愛喝的好茶，現在不只林口總店，北車10/20(五)正式開幕、新竹、桃園、淡水通通喝得到喔

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺一開門生意就超好，客人絡繹不絕，許多都是回頭客，喝過沐荼寺很佛的滋味，補充一下仙氣，等等逛街血拚、吃林口美食就更有元氣～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺左青龍右白虎，還原台灣寺廟常見的裝潢擺設，飲品融合台灣文化更加充滿故事性，

裝潢擺設金光閃閃，相當吸金又令人印象深刻，跟千篇一律的網美飲料店，做出明顯的區隔，飲料不只要很美，還需要有獨特的主題才更長遠

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺菜單

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺有清楚的價目表、熱量表、瑞草茶就是嚴選原茶單品、鳳茶則是手煎台灣頂級茗茶，現點現沖泡，可以感受到職人的溫度，每一杯茶的滋味很清澈，好滋味回甘無窮～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺剛做好的飲品一字排開～看看這個茶色真的好漂亮，還聞到陣陣的茶香氣，讓人口水直流不已～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺堅持每一杯茶都是現點現萃，確保茶飲呈現最棒的風味，喝起來不會苦澀，新鮮爽口的茶汁，風味絕佳不論喝原茶或特調都很推薦～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

蜜蟬鮮乳紅茶$65+黑珍珠$10

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺嚴選的蜜蟬紅茶，自然的香甜香氣，喝起來紅茶不會苦澀，飽滿的茶汁，與知名小農鮮乳鮮乳坊相遇

絲滑的觸感，乳香跟茶香同時在口中釋放出來，好滋味在口中停留許久，會讓人回味無窮的人氣鮮奶茶！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

加入一顆顆飽滿又大顆的珍珠，增添豐富的口感，推薦蜜蟬鮮乳紅茶可選擇無糖，搭配本身就有微甜的珍珠，喝起來甜度剛剛好～推薦愛喝珍奶的朋友一定要來沐荼寺喝爆！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

葡萄青茶$60

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺特製的仙果茶，這款加入巨峰葡萄果露，喝起來酸甜超開胃，基底茶青茶同樣也是現點現萃取，

青茶單喝就充滿獨特的花香，搭配水果風味更有清香，葡萄的酸甜帶有清爽感，喝上一大杯清爽解油膩，邊逛OUTLET邊喝沐荼寺真的太讚！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

超多客人都點這一杯沐荼寺葡萄青茶，比例抓得剛剛好，還吃得到細碎的葡萄顆粒，整個人食慾大振，可以吃下更多林口美食囉

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

琥珀奶霜烏龍$70(黑糖奶霜)

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺的奶蓋真的很特別，直接就口喝就感受到強烈的黑糖風味，濃郁又順口的奶霜，與茶味很強烈的烏龍茶，同時在口中上演華爾滋～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

奶霜的黑糖香跟烏龍茶的茶韻，搭配得天衣無縫，兩者互不搶戲，兩種風味同時感受得到，口感細緻好入喉，甜而不膩的好滋味很涮嘴～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

鳳茶-金澄流水$70（阿里山金萱)

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

現點現萃取的好茶，以前有個品牌成助茶，就是主打這樣的萃取方式，歇業後就一直找不到這樣的現萃好茶～

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

終於在沐荼寺再度重逢，精挑細選高品質台灣茶，黃金比例沖泡６分鐘，讓茶葉舒展開來，把好茶的滋味徹底釋放！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

低溫冰鎮後，喝起來更清爽，金澄流水獨特奶香，茶汁相當清爽，很純粹的好滋味，喝起來相當爽口～

愛喝原茶的朋友，我超級推薦沐荼寺的鳳茶系列，下次還想試試看其他口味，沐荼寺的好茶，特別搭機捷或公車來喝都值得！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

這次初訪沐荼寺真的好滿意，店內還有很多茶相關擺設，感受到店家的用心，營造出相當高質感氣氛～

10/20(五)正式開幕的沐荼寺懷寧店，就在北車商圈，離我上班地方超方便，目前正在試營運，以後想喝沐荼寺又多了一個新據點囉！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

沐荼寺林口店-臺灣精品茶飲專門 5大特色

1.林口三井商圈最強自創手搖飲！創始店就是林口這一家～插旗新竹、桃園、雙北都有分店，最近北車也試營運中，這家結合台灣寺廟文化的特色茶飲，現點現泡的奉茶系列、小農鮮乳系列、獨家煙波奶霜、夏季人氣鮮果系列，通通都好喝順口，千萬不可錯過👍

2.每一杯茶都是現點現萃（僅仙草茶因需長時間熬煮），怪不得喝起來相當順口、茶之新鮮自然不會苦澀，茶韻味特別深遠～嚴選台灣好茶（僅綠茶產地為日本），瑞草茶（原茶）喝無糖就超好喝，結果店家特調後迸出意想不到新風味～

3.鳳茶系列都是現點現沖，黃金沖泡時間6分鐘，讓阿里山金萱茶的美味徹底釋放，茶汁清澈、自然回甘、下次還想要試試看其他好茶～蜜蟬鮮乳紅茶茶味超級濃，使用最強小農品牌鮮乳坊，滑順好滋味搭配黑珍珠超完美

4. 葡萄青茶是人氣水果茶飲，巨峰葡萄酸甜多汁，跟青茶搭配在一起頗清爽，自然果酸超開胃！琥珀奶霜烏龍黑糖香氣濃郁，烏龍茶香味濃厚，喝起來不會苦澀，奶霜甜而不膩，直接就口喝真的好幸福！

5.林口三井超人氣手搖飲-沐荼寺，左青龍右白虎，迎接各位香客，裝潢擺設非常用心，值得一喝再喝的手搖飲品牌，推薦來林口龜山玩樂的朋友，千萬不要錯過囉！

+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳

💭店家資訊 沐荼寺林口店-臺灣精品茶飲專門
🏠地址: 新北市林口區文化二路一段92-1號(林口三井OUTLET旁)
☎️電話: (02)2608-8861
⏰時間: 11:00-20:30
😪公休: 週一公休
👛消費: 悠遊卡、信用卡、一卡通、applepay 、linepay、外送平台
💬官網: https://www.mutucha.com/
💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088720781953
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406706573
👇👇👇🗺地圖👇👇👇

檢視較大的地圖

💭店家資訊 沐荼寺懷寧店-臺灣精品茶飲專門
🏠地址: 台北市中正區懷寧街12號1樓
☎️電話: (02)82331-8839
⏰時間: 10/20(五)正式開幕 11:00-21:00　
😪公休: 無休
👛消費: 現金、行動支付
💬官網: https://www.mutucha.com/
💬粉專: https://www.facebook.com/MutuchaHN/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406706577
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


檢視較大的地圖

創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




檢舉
share
chevron_left

＋（三重麻辣燙）享樂麻辣燙三重店～麻辣鴨血臭

+（林口牛排）炙り庵牛排林口長庚店～林口美味

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1388篇

合作邀約 choujet2018@gmail.com 更多平台 https://linktr.ee/jetpeter
作者的其它文章
同類據點
御前上茶淡水店 照片

御前上茶淡水店

4.00 (1人評鑑)

區域：新北市淡水區
thirtea三十茶 板橋江子翠店 照片

thirtea三十茶 板橋江子翠店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
珍名堂茶點新北板橋店 照片

珍名堂茶點新北板橋店

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市板橋區
晴喜摘府中店 照片

晴喜摘府中店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
默野森林咖啡紅樹林店 照片

默野森林咖啡紅樹林店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市淡水區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up