+（林口飲料）沐荼寺林口店～林口三井必喝台灣茶飲店！蜜蟬鮮乳紅茶滑順、葡萄青茶酸甜開胃、手沖鳳茶自然回甘～沐荼寺菜單

林口朋友找我來林口沐荼寺，我還真以為是要去寺廟祈福，沒想到一到才發現，這是一家林口起家的連鎖飲料店！鄰近北台灣人氣三井暢貨中心，是來林口必喝的飲品

一到沐荼寺左青龍右白虎，相當有氣勢，親切店員笑容可掬迎接來自四面八方的香客，裝潢擺設非常用心，把台灣的獨特寺廟文化跟台灣好茶作完美的結合～

現點現沖的奉茶系列、小農鮮乳系列、獨家煙波奶霜、夏季人氣鮮果系列，通通都好喝頗順口，值得一喝愛喝的好茶，現在不只林口總店，北車10/20(五)正式開幕、新竹、桃園、淡水通通喝得到喔

沐荼寺一開門生意就超好，客人絡繹不絕，許多都是回頭客，喝過沐荼寺很佛的滋味，補充一下仙氣，等等逛街血拚、吃林口美食就更有元氣～

沐荼寺左青龍右白虎，還原台灣寺廟常見的裝潢擺設，飲品融合台灣文化更加充滿故事性，

裝潢擺設金光閃閃，相當吸金又令人印象深刻，跟千篇一律的網美飲料店，做出明顯的區隔，飲料不只要很美，還需要有獨特的主題才更長遠

沐荼寺菜單

沐荼寺有清楚的價目表、熱量表、瑞草茶就是嚴選原茶單品、鳳茶則是手煎台灣頂級茗茶，現點現沖泡，可以感受到職人的溫度，每一杯茶的滋味很清澈，好滋味回甘無窮～

沐荼寺剛做好的飲品一字排開～看看這個茶色真的好漂亮，還聞到陣陣的茶香氣，讓人口水直流不已～

沐荼寺堅持每一杯茶都是現點現萃，確保茶飲呈現最棒的風味，喝起來不會苦澀，新鮮爽口的茶汁，風味絕佳不論喝原茶或特調都很推薦～

蜜蟬鮮乳紅茶$65+黑珍珠$10

沐荼寺嚴選的蜜蟬紅茶，自然的香甜香氣，喝起來紅茶不會苦澀，飽滿的茶汁，與知名小農鮮乳鮮乳坊相遇

絲滑的觸感，乳香跟茶香同時在口中釋放出來，好滋味在口中停留許久，會讓人回味無窮的人氣鮮奶茶！

加入一顆顆飽滿又大顆的珍珠，增添豐富的口感，推薦蜜蟬鮮乳紅茶可選擇無糖，搭配本身就有微甜的珍珠，喝起來甜度剛剛好～推薦愛喝珍奶的朋友一定要來沐荼寺喝爆！

葡萄青茶$60

沐荼寺特製的仙果茶，這款加入巨峰葡萄果露，喝起來酸甜超開胃，基底茶青茶同樣也是現點現萃取，

青茶單喝就充滿獨特的花香，搭配水果風味更有清香，葡萄的酸甜帶有清爽感，喝上一大杯清爽解油膩，邊逛OUTLET邊喝沐荼寺真的太讚！

超多客人都點這一杯沐荼寺葡萄青茶，比例抓得剛剛好，還吃得到細碎的葡萄顆粒，整個人食慾大振，可以吃下更多林口美食囉

琥珀奶霜烏龍$70(黑糖奶霜)

沐荼寺的奶蓋真的很特別，直接就口喝就感受到強烈的黑糖風味，濃郁又順口的奶霜，與茶味很強烈的烏龍茶，同時在口中上演華爾滋～

奶霜的黑糖香跟烏龍茶的茶韻，搭配得天衣無縫，兩者互不搶戲，兩種風味同時感受得到，口感細緻好入喉，甜而不膩的好滋味很涮嘴～

鳳茶-金澄流水$70（阿里山金萱)

現點現萃取的好茶，以前有個品牌成助茶，就是主打這樣的萃取方式，歇業後就一直找不到這樣的現萃好茶～

終於在沐荼寺再度重逢，精挑細選高品質台灣茶，黃金比例沖泡６分鐘，讓茶葉舒展開來，把好茶的滋味徹底釋放！

低溫冰鎮後，喝起來更清爽，金澄流水獨特奶香，茶汁相當清爽，很純粹的好滋味，喝起來相當爽口～

愛喝原茶的朋友，我超級推薦沐荼寺的鳳茶系列，下次還想試試看其他口味，沐荼寺的好茶，特別搭機捷或公車來喝都值得！

這次初訪沐荼寺真的好滿意，店內還有很多茶相關擺設，感受到店家的用心，營造出相當高質感氣氛～

10/20(五)正式開幕的沐荼寺懷寧店，就在北車商圈，離我上班地方超方便，目前正在試營運，以後想喝沐荼寺又多了一個新據點囉！

沐荼寺林口店-臺灣精品茶飲專門 5大特色

1.林口三井商圈最強自創手搖飲！創始店就是林口這一家～插旗新竹、桃園、雙北都有分店，最近北車也試營運中，這家結合台灣寺廟文化的特色茶飲，現點現泡的奉茶系列、小農鮮乳系列、獨家煙波奶霜、夏季人氣鮮果系列，通通都好喝順口，千萬不可錯過👍

2.每一杯茶都是現點現萃（僅仙草茶因需長時間熬煮），怪不得喝起來相當順口、茶之新鮮自然不會苦澀，茶韻味特別深遠～嚴選台灣好茶（僅綠茶產地為日本），瑞草茶（原茶）喝無糖就超好喝，結果店家特調後迸出意想不到新風味～

3.鳳茶系列都是現點現沖，黃金沖泡時間6分鐘，讓阿里山金萱茶的美味徹底釋放，茶汁清澈、自然回甘、下次還想要試試看其他好茶～蜜蟬鮮乳紅茶茶味超級濃，使用最強小農品牌鮮乳坊，滑順好滋味搭配黑珍珠超完美

4. 葡萄青茶是人氣水果茶飲，巨峰葡萄酸甜多汁，跟青茶搭配在一起頗清爽，自然果酸超開胃！琥珀奶霜烏龍黑糖香氣濃郁，烏龍茶香味濃厚，喝起來不會苦澀，奶霜甜而不膩，直接就口喝真的好幸福！

5.林口三井超人氣手搖飲-沐荼寺，左青龍右白虎，迎接各位香客，裝潢擺設非常用心，值得一喝再喝的手搖飲品牌，推薦來林口龜山玩樂的朋友，千萬不要錯過囉！

💭店家資訊 沐荼寺林口店-臺灣精品茶飲專門

🏠地址: 新北市林口區文化二路一段92-1號(林口三井OUTLET旁)

☎️電話: (02)2608-8861

⏰時間: 11:00-20:30

😪公休: 週一公休

👛消費: 悠遊卡、信用卡、一卡通、applepay 、linepay、外送平台

💬官網: https://www.mutucha.com/

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088720781953

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406706573

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💭店家資訊 沐荼寺懷寧店-臺灣精品茶飲專門

🏠地址: 台北市中正區懷寧街12號1樓

☎️電話: (02)82331-8839

⏰時間: 10/20(五)正式開幕 11:00-21:00

😪公休: 無休

👛消費: 現金、行動支付

💬官網: https://www.mutucha.com/

💬粉專: https://www.facebook.com/MutuchaHN/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406706577

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