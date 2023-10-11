走訪一趟新竹市區，新竹城隍廟小吃琳瑯滿目說什麼都要去逛逛，在網路上看到這間林家芋泥球滿多人推薦。林家芋泥球現包現炸超大顆，脆皮外層裡面包著滿滿芋泥餡，一顆就讓你有飽足感，當作下午點心或是散步零嘴都不錯，推薦城隍廟美食名單這間可以放入口袋。

林家芋泥球

地址:新竹市北區東門街191號(城隍廟前)

電話:0986-372-733

時間:平日14:30~21:00；六日12:00~21:00

粉專:請點我

許多人都說新竹是美食沙漠我卻不這麼認為，近幾年開始有許多新開的咖啡店、早午餐店，一間比一間漂亮，新竹城隍廟更是許多美食小吃老店集散地，耐人尋味，決定走訪一趟新竹城隍廟，看看這邊的小吃是不是真的好吃~

這間林家芋泥球味在城隍廟口旁的攤位，在網路小有名氣，最高一天能賣1000顆是不是真有這麼厲害，讓我很想嘗鮮看看~

東西品項簡單，就賣芋泥球跟地瓜球2樣，芋泥球現包現炸，目前已經調漲到1顆35元囉

原本以為買個幾顆吃吃看，想不到這芋泥球還真有夠大顆耶，一顆就夠飽了

芋泥球炸過後形成薄薄酥脆的外層，一口下去裡面全是滿滿的芋泥餡阿，這芋泥控吃到應該會超開心的吧~芋頭味道非常香濃口感很綿密，很適合當點心吃，一整顆吃完還真有一點飽足感阿!

周末城隍廟也是相當熱鬧，吃完芋泥球再去尋找下一間美食小吃，如果從外地來的朋友第一次來逛城隍廟，推薦這間林家芋泥球可以嘗鮮看看喔~

店家資訊

林家芋泥球

地址:新竹市北區東門街191號(城隍廟前)

電話:0986-372-733

時間:平日14:30~21:00；六日12:00~21:00

粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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