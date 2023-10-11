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金蒔鍋物環中店是近期才開幕的精緻質感鍋物店

位在桃園市中壢區環中東路

鄰近中壢火車站、健行科技大學

除了中壢環中店，還有桃園蘆竹的大竹店

金蒔鍋物環中店從外觀看起來就像時尚的西餐廳

門口右側設置的打卡區也十分有質感

金蒔鍋物環中店營業時間為

11：30~15：00 ， 17：00~22：00

整體視覺是藍、金的典雅歐式風格

進門玄關金碧輝煌的Logo顯得醒目

座位間的走道相當寬廣

座位安排除了適合多人聚餐的長桌

也提供單人、雙人、4人的座位

座位安排上充份利用空間卻不覺得擁擠

不僅在裝潢上下功夫

金蒔鍋物以精緻鍋物套餐方式點餐

更提供各式優質肉品及海鮮

讓顧客有更優質的火鍋用餐體驗

除了主餐以外，還提供前菜及飯後甜點

如同西餐式的出餐方式

是別具特色的火鍋體驗

無限供應的蔬食、鍋料、麵食、醬料、飲品自助吧

也是這裡值得推薦的地方

不僅種類豐富，蔬果也新鮮

常見的麵食種類也沒有少

醬料區同時提供白飯自行取用

連雞蛋也有提供

除了基本的醬料及配料可以自救調配

還有主廚特調的3種醬料也值得試試看

飲料區與其他火鍋店也有所不同

多種獨特的飲品是我第一次看過

如HERSHEY'S的飲品機、莫凡彼的咖啡機

著名的義豐冬瓜茶以及來自新加坡的飲料品牌

其中我最喜歡新加坡的多酚無糖紫茶

用餐時用來解膩十分適合

用餐介紹

雙人夢幻肉天堂套餐

🔶夢幻天堂階梯

🔸前菜

鮮蝦番茄莎莎佐麵包

🔸秘製湯頭

粵式胡椒豬肚、大海的饋贈

🔸主餐

𝖠𝟧和牛𝟨𝟢𝗀、肩小排𝟪𝟢𝗀、牛三叉𝟣𝟢𝟢𝗀、霜降牛𝟦𝟢𝟢𝗀、板腱牛𝟣𝟧𝟢𝗀

🔸甜點

主廚特製芒果奶酪

🔺鮮蝦番茄莎莎佐麵包

麵包烤得相當酥脆爽口

搭配清爽的自製新鮮的鮮蝦番茄莎莎醬

吃起來相當開胃

🔺粵式胡椒豬肚

濃郁的湯頭喝得出來是經過費時熬煮的湯頭

豬肚份量不少，軟嫩易咀嚼

微辣的胡椒味搭配了些許的蒜頭提味

搭配肉品顯得更加鮮美可口

🔺大海的饋贈

是以蛤蜊為主的鮮美湯頭

以薑絲及蔥花去腥提味

搭配什麼食材都很清爽可口

主餐肉品以階梯式餐盤呈現

十分吸引目光的擺盤，提升了用餐的體驗

拍照打卡會極具吸引力

三層肉品共有5種牛肉

細細品嚐每種都有不同的口感及風味

🔺日本𝖠𝟧嫩肩和牛

讓人食指大動的油花分布

入口即化的細嫩肉質及油脂香氣

很難忘卻它的滋味

🔺極黑和牛肩小排

肉質較為紮實有彈性

卻也保留和牛豐富的油花及香氣

🔺頂級極黑和牛牛三叉

油脂較少的部位，紮實卻細嫩

更能吃出原本肉質的香甜

🔺特選低脂板腱牛

中間帶嫩筋是板腱的特色

吃起來更加有彈性又不會難咀嚼

是可以細細品嚐出牛肉風味的部位

🔺熟成頂級嫩肩霜降牛

雪花狀油花均勻分布，肉質也非常細嫩

吃起來口感豐富，牛肉香氣濃郁

🔺生日禮

開幕期間～10/2的生日禮

剛好我是9月份壽星

帶身份證明就可以換這份玫瑰肉花

底下還有一顆生食級干貝，算一個小驚喜

🔺開鍋送

也是開幕活動只到10/2

每鍋均送干貝1顆 + 鮑魚1顆 + 蛤蜊5顆

我們開2鍋就2倍，依此類推

🔺主廚特製芒果奶酪

西餐廳般的精緻甜點

美得讓人捨不得吃它

在金蒔鍋物的用餐是一種美好的享受

不論是用餐的環境氛圍、食材品質

還是擺盤美感都屬上乘

從火鍋創造出獨特的風格

加上豐富多元的自助吧讓人滿足

在這裡可以體驗美好的視覺及味覺饗宴

金蒔鍋物

📍桃園大竹店

🏠 桃園市蘆竹區大竹路506-10號

📞03-3230-730

⏲️ 11:30~15:00 ，17:30~22:00





📍中壢環中店

🏠 桃園市中壢區環中東路二段632號1樓

📞 03-4585-000

⏲️ 11:30~15:00 ，17:30~22:00