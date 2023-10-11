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金蒔鍋物環中店是近期才開幕的精緻質感鍋物店
位在桃園市中壢區環中東路
鄰近中壢火車站、健行科技大學
除了中壢環中店，還有桃園蘆竹的大竹店
金蒔鍋物環中店從外觀看起來就像時尚的西餐廳
門口右側設置的打卡區也十分有質感
金蒔鍋物環中店營業時間為
11：30~15：00 ， 17：00~22：00
整體視覺是藍、金的典雅歐式風格
進門玄關金碧輝煌的Logo顯得醒目
座位間的走道相當寬廣
座位安排除了適合多人聚餐的長桌
也提供單人、雙人、4人的座位
座位安排上充份利用空間卻不覺得擁擠
不僅在裝潢上下功夫
金蒔鍋物以精緻鍋物套餐方式點餐
更提供各式優質肉品及海鮮
讓顧客有更優質的火鍋用餐體驗
除了主餐以外，還提供前菜及飯後甜點
如同西餐式的出餐方式
是別具特色的火鍋體驗
無限供應的蔬食、鍋料、麵食、醬料、飲品自助吧
也是這裡值得推薦的地方
不僅種類豐富，蔬果也新鮮
常見的麵食種類也沒有少
醬料區同時提供白飯自行取用
連雞蛋也有提供
除了基本的醬料及配料可以自救調配
還有主廚特調的3種醬料也值得試試看
飲料區與其他火鍋店也有所不同
多種獨特的飲品是我第一次看過
如HERSHEY'S的飲品機、莫凡彼的咖啡機
著名的義豐冬瓜茶以及來自新加坡的飲料品牌
其中我最喜歡新加坡的多酚無糖紫茶
用餐時用來解膩十分適合
用餐介紹
雙人夢幻肉天堂套餐
🔶夢幻天堂階梯
🔸前菜
鮮蝦番茄莎莎佐麵包
🔸秘製湯頭
粵式胡椒豬肚、大海的饋贈
🔸主餐
𝖠𝟧和牛𝟨𝟢𝗀、肩小排𝟪𝟢𝗀、牛三叉𝟣𝟢𝟢𝗀、霜降牛𝟦𝟢𝟢𝗀、板腱牛𝟣𝟧𝟢𝗀
🔸甜點
主廚特製芒果奶酪
🔺鮮蝦番茄莎莎佐麵包
麵包烤得相當酥脆爽口
搭配清爽的自製新鮮的鮮蝦番茄莎莎醬
吃起來相當開胃
🔺粵式胡椒豬肚
濃郁的湯頭喝得出來是經過費時熬煮的湯頭
豬肚份量不少，軟嫩易咀嚼
微辣的胡椒味搭配了些許的蒜頭提味
搭配肉品顯得更加鮮美可口
🔺大海的饋贈
是以蛤蜊為主的鮮美湯頭
以薑絲及蔥花去腥提味
搭配什麼食材都很清爽可口
主餐肉品以階梯式餐盤呈現
十分吸引目光的擺盤，提升了用餐的體驗
拍照打卡會極具吸引力
三層肉品共有5種牛肉
細細品嚐每種都有不同的口感及風味
🔺日本𝖠𝟧嫩肩和牛
讓人食指大動的油花分布
入口即化的細嫩肉質及油脂香氣
很難忘卻它的滋味
🔺極黑和牛肩小排
肉質較為紮實有彈性
卻也保留和牛豐富的油花及香氣
🔺頂級極黑和牛牛三叉
油脂較少的部位，紮實卻細嫩
更能吃出原本肉質的香甜
🔺特選低脂板腱牛
中間帶嫩筋是板腱的特色
吃起來更加有彈性又不會難咀嚼
是可以細細品嚐出牛肉風味的部位
🔺熟成頂級嫩肩霜降牛
雪花狀油花均勻分布，肉質也非常細嫩
吃起來口感豐富，牛肉香氣濃郁
🔺生日禮
開幕期間～10/2的生日禮
剛好我是9月份壽星
帶身份證明就可以換這份玫瑰肉花
底下還有一顆生食級干貝，算一個小驚喜
🔺開鍋送
也是開幕活動只到10/2
每鍋均送干貝1顆 + 鮑魚1顆 + 蛤蜊5顆
我們開2鍋就2倍，依此類推
🔺主廚特製芒果奶酪
西餐廳般的精緻甜點
美得讓人捨不得吃它
在金蒔鍋物的用餐是一種美好的享受
不論是用餐的環境氛圍、食材品質
還是擺盤美感都屬上乘
從火鍋創造出獨特的風格
加上豐富多元的自助吧讓人滿足
在這裡可以體驗美好的視覺及味覺饗宴
金蒔鍋物
📍桃園大竹店
🏠 桃園市蘆竹區大竹路506-10號
📞03-3230-730
⏲️ 11:30~15:00 ，17:30~22:00
📍中壢環中店
🏠 桃園市中壢區環中東路二段632號1樓
📞 03-4585-000
⏲️ 11:30~15:00 ，17:30~22:00