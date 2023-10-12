台中首間輸送帶燒肉，來逢甲一定要吃吃看！札卡燒肉逢甲店主打一人燒肉，不需要揪一群人，想吃燒肉自己也能說走就走！營業到凌晨一點，吃宵夜也沒問題，剛開幕的時候就被我收到口袋名單，而且這間生意超好啦，建議你們先訂位才不用等～

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札卡燒肉逢甲店｜50秒影片搶先看

札卡燒肉逢甲店在哪裡？

札卡燒肉在台中有兩間店，逢甲店主打個人燒肉、漢口店主打多人聚餐，我們這次是來逢甲店用餐喔！餐廳位置在福星北路上，鄰近台中星享道酒店、逢甲商圈，隔壁和對面都有收費停車場，開車騎車過來都很方便～

札卡燒肉｜店內環境

一踏進來就能感受到濃濃的日式風情，尤其天花板上錯落有致的竹編燈籠真的好吸睛，我們才剛進來沒多久，店內就瞬間客滿，假日如果沒訂位幾乎都要等候位

一樓用餐區以U字型吧台為主，這畫面超像吃迴轉壽司哈哈ＸＤＤ

雖然主打一人燒肉，但也是有幾個適合聚餐的開放式包廂，我自己喜歡坐在輸送帶前，看燒肉一盤一盤從面前送走的畫面很療癒耶！

札卡燒肉因為生意太好，之前客人常常訂不到位，最近也把二樓裝潢起來，現在開放更多座位啦！

每一個位置上都有專屬小烤爐，可以自己掌控用餐節奏，舒服地享用美食，雖然很多地方都有一人燒肉，但超有趣的輸送帶燒肉好像沒在別處看過呢！

座位上的小方塊可不是亂擺的，需要加點餐、換烤網、上甜點或是尋找店員，只要把需求那面朝上，店員就會來囉！省去一來一回找人的時間，可以專心吃烤肉

札卡燒肉菜單

札卡燒肉的菜單以單點為主，也可以加價升級成套餐，肉品多元，牛、豬、雞、鴨、海鮮都能吃到

兩人來用餐也可以直接選雙人套餐，裡面都是很受歡迎的品項

札卡燒肉｜寶藏盒牛 $399/699元

推薦你們一定要點這個寶藏盒牛啦！金光閃閃的寶箱從輸送帶送過來，還自帶煙霧和噹噹噹音效，瞬間成為全場焦點～而且價格比我想像中便宜，原本以為要破千的耶！

打開來就是超誘人的日本A5和牛啦！也可以選399元的澳洲和牛，但我個人是喜歡油花豐富的日本和牛

看這油花分佈有多美！還帶點厚度，吃起來超爽啦～

記得和牛不要烤太久，帶點粉嫩色澤，軟軟嫩嫩、入口即化太享受囉，油脂香氣也是超迷人

札卡燒肉｜和牛盛合 $899元

和牛盛合一次可以吃到四種不同部位超過癮，好的肉品真的不用沾醬料，原味就好好吃喔

油花最緻密的日本A5和牛，烤完油潤多汁

帶有厚度的和牛角切，四周烤得微酥，咬下去滿滿肉汁，軟嫩香甜也很好吃

巧克力和牛霜降肉質鮮甜，帶有一股淡淡甜香

最意外的是，就連澳洲和牛吃起來也好軟嫩喔

想換換口味就沾一些燒肉醬汁，甜甜的味道很好吃

札卡燒肉｜熔岩起司牛 $150元

起司控必點的熔岩起司牛，將法國麵包捲在牛五花中間，搭配濃郁的起司醬一同享用

起司醬放在烤網上加熱後更香濃

牛五花沾著吃好邪惡喔

札卡燒肉｜口袋青蔥牛舌 $210元

牛舌做成口袋造型，把滿滿蔥鹽包進去！這道也是很受歡迎的餐點，推薦給愛吃蔥的朋友

帶有脆度的牛舌，一口咬下脆甜多汁，青蔥也很水潤！這道我好喜歡

札卡燒肉｜剝皮辣椒牛 $140元

富含油脂的牛五花，中間包了剝皮辣椒，這個組合用想的就好開胃

剝皮辣椒的微辣風味跟肉汁融合在一起，入口清脆、尾韻帶著辣勁也很讚

札卡燒肉｜伊比利豬梅花黑松露月見蛋 $300元

豬肉界的勞斯萊斯也要給他點起來啦

伊比利豬的油脂香氣很厲害，軟嫩肉質更是不輸牛肉口感

雖然原味就很好吃，但搭配月見松露醬，味道又更有層次

札卡燒肉｜橡木子豚肋條 $270元

一般對豬肋條的印象會比較扎實耐嚼，但橡子豬肋條吃起來卻是軟嫩帶有肉汁的口感，也讓人驚喜

札卡燒肉｜特選麻油雞佛 $300元

燒肉店吃麻油雞佛也太跳Tone，這裡的雞佛感覺有挑過，都特別大顆耶～

加熱過後雞佛還是肥嘟嘟的，一咬會爆汁

札卡燒肉｜玫瑰檸檬氣泡飲、水蜜桃氣泡飲 $60元

清涼的氣泡飲很適合吃燒肉時解解膩

喜歡小酌的朋友，這邊還有清酒跟燒酒，份量可以看自己想喝多喝少都很方便～

<警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒>

札卡燒肉｜青蔥月見飯 $59元

肚子很餓就來碗青蔥月見飯，整碗滿滿的蔥感覺像不用錢，中間打上一顆生蛋黃，攪拌均勻後滑順的口感和濃郁蔥香超下飯

札卡燒肉｜蒜香剝皮辣椒雞肉烏龍麵 $199元

把日式烏龍麵跟台式剝皮辣椒雞結合，還吃得到濃濃九層塔香，雞肉吃起來很嫩口，但帶有些微辣度

烏龍麵有著Q彈口感，吸附著醬汁吃起來香氣十足，趁熱才好吃

札卡燒肉｜鮭魚卵鮮蝦蟹肉塔 $210元

彈牙鮮蝦搭配蟹肉、鮭魚卵，最底層還有明太子醬，一口吃下嘴裡層次蠻豐富的

札卡燒肉｜奶油紅酒燉蝦蝦 $190元

這道吃法很特別，小鍋子裡裝的是奶油紅酒醬，放到鐵網上加熱後就跟濃湯一樣，要直接喝感覺也可以

麵包再稍微烤一下酥酥的，就可以沾著吃啦！裡面真的有蝦蝦耶，味道還不錯

札卡燒肉｜酒蒸牡蠣月見蛋 $190元

以清酒和昆布柴魚高湯為基底，加入新鮮蛤蜊及牡蠣，還有一顆月見蛋，一起放到烤網中蒸熟，清甜的湯頭中透著淡淡酒香

札卡燒肉｜甜點

餐後甜點有冰淇淋跟烤布蕾可以選，個人比較推薦烤布蕾，每天數量有限，當天吃甜點時就聽到只剩最後三個了！

烤布蕾口感綿密、充滿奶香，外層搭上焦脆糖衣很好吃耶

札卡燒肉不僅和牛好吃，就連一般的肉品烤完也是肉嫩多汁，帶有不同變化的吃法更豐富了味蕾感受！不光只有輸送帶跟擺盤當噱頭，餐點好吃有創意，難怪在競爭激烈的燒肉市場可以那麼受歡迎，店內滿滿人潮生意真的超好啦，一定要先訂位才不用等嘿～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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札卡燒肉逢甲店

▋地址 : 台中市西屯區福星北路29號

▋電話 : (04) 2451-4134

▋營業時間 : 週一~週日 17:00~1:00

▋粉絲團 : 札卡燒肉

▋注意事項 : 低消600元/人、一成服務費

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