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桃園中壢市區高CP值火鍋推薦—福柒涮涮鍋，從湯頭、肉片、手搖飲再到甜點通通一條龍服務！怎麼吃都划算

2023-10-12 09:05:05 企鵝 人氣：103
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窩客好文

企鵝

發表篇數：46篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：福柒涮涮鍋
phone03-4220-078
place桃園市中壢區中央西路一段15號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園中壢市區高CP值火鍋推薦—福柒涮涮鍋，從湯頭、肉片、手搖飲再到甜點通通一條龍服務！怎麼吃都划算

文章目錄

福柒涮涮鍋 在中壢算是滿有名氣的基本上愛吃火鍋的人應該都聽過
他最著名的就是除了鍋物外，還有免費的手搖飲可以喝
大口吃肉的同時也能喝到順口的茶飲或珍珠奶茶，根本就是超級享受的！

而且吃飽喝足後還有一份甜點可以享受
重點是這甜點還超級好吃！感覺都比主餐還好吃的主角😍
近期感冒不舒服又帶著朋友一起來吃福柒涮涮鍋
吃完還是覺得甜點好棒🤣
來一起看看企鵝心中很喜歡的這間火鍋店吧

福柒涮涮鍋 店面地址

福柒涮涮鍋的地址為桃園市中壢區中央西路一段15號
距離中壢火車站步行大概15分鐘左右
門口也有提供汽機車停車格(雖然很難找到空位
但這個地面位置算是滿市區和便利的

店面外觀裝潢為全黑色的設計
說實在一開始看到的時候還以為是娛樂場所😂
因為從外面看好黑啊哈哈然後招牌又不明顯

福柒涮涮鍋 用餐環境

福柒涮涮鍋一進去的店面裝潢有讓企鵝驚豔到
整個感覺氛圍很有神祕感
一進門的環境企鵝給100分！非常特別不像火鍋店

福柒涮涮鍋 候位等待區

左側中間有一個石像，然後周圍圍繞著霧氣和水流
很像是時尚會館潮流店的感覺

石像前面都有一排座位，這邊就是候位以及現在排隊的朋友
或是等朋友到來前都可以坐在這裡

雖然環境很漂亮，但我個人覺得櫃台的服務人員有點不佳
之前有一次來用餐有告知已有訂位也告知人到齊
然後…..就沒有然後了哈哈
店員開始跟旁邊的店員聊天，不理我們，讓我們一群人在一邊乾等
讓我們在那邊佔了十分鐘？？ 還是我過去詢問問可以進去用餐了嗎
才結束他們(店員)之間聊天的話題，請我們去用餐
這服務態度真的母湯，還好東西好吃
不然也不會寫這一篇文了🤣

福柒涮涮鍋 用餐自助區

二樓三樓就是福柒的用餐空間啦
這邊除了有方桌外，還有一個大圓桌
家族或公司聚餐也很OK唷，繞著大圓桌有圍爐的感覺，很有氣氛
方桌的用餐人數就是2~4人啦，情侶、朋友用餐基本應該就是坐在方桌

福柒的自助區有提供基本的醬料和白開水、檸檬水
大家可以依自己的需求拿取使用

福柒涮涮鍋 菜單

福柒鍋物的點餐方式為先選鍋物👉選主餐👉選菜盤👉點飲料👉最後再點甜點
菜單提供的品項算是滿多的，加上一個人要點滿多東西
一開始點菜時會有點手忙腳亂😂

反正簡單來講就是先決定要吃甚麼鍋就對了
福柒的鍋物有兩大區，一區是直接幫你配好，肉品含在湯頭

另一種就是自選的涮涮鍋，自己選肉品再自己決定湯頭
這一區價格會稍微高一點~因為湯頭和肉品都要收費
可以的話就直接點店家配好的， 比較快就省事

手搖飲的品項也算非常豐富
有純茶、果汁、奶茶、鮮奶茶、霜降(奶蓋)還有咖啡等等
以火鍋店來說提供的手搖飲算很多了👍
重點是免費加珍珠加椰果😍 咀嚼系的朋友一定要兩個都給他加進去

如果是兩人的話也可以參考海陸雙人套餐唷
除了兩鍋湯頭外，還有額外的海鮮和肉盤
這份量非常夠，企鵝有點過然後吃不下XD 吃不完的丟給其他人哈哈
以上菜單來自福柒粉專，更多內容請看福柒粉絲團

福柒涮涮鍋 鍋物推薦

福柒涮涮鍋大家首推的就是蒜頭蛤蜊嫩雞腿鍋
但企鵝對於蒜頭還好，加上怕吃完要聊天時味道會太重>所以選擇了另外兩個也很受歡迎的剝皮辣椒雞腿湯、台灣溫體牛
這兩個的味道也很不錯，喜歡的朋友可以嘗試看看😊

剝皮辣椒雞腿湯

這個湯頭，雞腿肉和剝皮辣椒都已經在鍋內了，
直接煮就可以囉，等湯滾了把蔬菜火鍋料丟下去熟了就可以吃，非常方便

這鍋雞腿肉的份量算滿多的，而且每一段都切成了可以直接入口的大小
煮熟了就可以直接吃，不會用髒手👍

湯頭喝起來也還不錯，鮮甜中帶著微辣的刺激
比起其他湯頭，這個建議可以先裝一小碗的湯起來
可以當作飯前暖胃的湯品，喝起來很讚❤️

台灣溫體牛 雙拼鍋

溫體牛也是企鵝很愛吃的一種肉品
肉質鮮嫩多汁，又可以快速入口~不用煮熟
福柒的溫體牛湯頭還算滿清爽的，沒有過多的調味
這樣煮起來才能吃到肉的原味原味👍

福柒的溫體牛肉 雙拼鍋有兩種不同部位的牛肉加上一顆牛肉丸
以份量來說好像還可以，搭配主食麵飯就可以吃很飽
肉質也很不錯，吃起來確實有台南溫體牛肉湯的感覺🥰

另外因為多人用餐，企鵝有額外加點了牛五花
個人覺得福柒給的牛五花口感偏肥了一點
吃的時候可以很明顯感受到自己在咬肥肉😂
不喜歡吃太肥的朋友可以先跳過這個肉品唷

福柒涮涮鍋 手搖飲系列

福柒的手搖飲跟甜點一樣都是企鵝非常喜歡的
口味多變而且還可以客製化
珍珠奶茶系列的喝起來跟飲料店口感差不多
只是珍珠是白玉的設計，吃起來少了點黑糖甜味
但還是OK啦，軟度跟Q度還是有

另一杯檸檬冰沙喝起來也很讚，酸酸甜甜又消暑
外觀杯子可以很清楚的看到片片的檸檬
視覺效果很讚，還沒喝就覺得渴了🤤

福柒涮涮鍋 飯後甜點

福柒的甜點真的是我覺得比鍋物還要讚的一道餐點
選擇多鹹甜都有，口感吃起來也都很超吃

張豐盛花生黑糖奶酪

說到張豐盛的花生，中壢人應該都不陌生吧
每次夏天到了，他的花生冰淇淋沒有排隊基本上買不到XD
這個張豐盛花生黑糖奶酪是企鵝最喜歡且推薦的一個甜點

滿滿的花生粉加上香甜的黑糖奶酪😋
吃一口能清楚的吃到花生的香氣、黑糖的甜味以及奶酪的鮮味
真的非常好吃！喜歡吃花生的朋友這道一定要點❤️

季節水果奶酪

每一個時段的季節水果奶酪口味都不一定，在點之前可以先詢問一下店員唷~
企鵝的朋友這次品嘗到的是火龍果奶酪
吃起來酸甜又帶著咀嚼感，也是很不錯

福柒涮涮鍋 評價

福柒火鍋整體給的人的感覺是真的不錯
從湯頭、肉品、飲料、甜點直接一條路服務好
想喝飲料，給你手搖飲，想吃飯後甜點也直接讓你選
有點像西式的感覺，吃下來會讓人感到心滿意足
會因為美食再次回訪，就是櫃檯的服務人員可以再多加強點~
希望能多重視一下消費者，其餘都很不錯
喜歡吃火鍋的朋友下次就來中壢這間高CP值鍋物試試吧🥰

👇以下附上餐廳資訊👇
🍽：福柒涮涮鍋
📍：桃園市中壢區中央西路一段15號
⏰：11:30-22:30
☎️：03-422 0078
💌：福柒涮涮鍋粉絲團

喜歡我的分享，記得按下追蹤唷😘

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