🍱好滋味多年不變！大口吃唐揚雞實在好滿足～

店家資訊

🔸勇氣食堂 Yuuki Syokudo @yuuki_syokudo

🔸#捷運新埔站｜新北市板橋區文化路一段270巷6號

🔸11:30–14:00, 17:30–20:00(一-五)、12:00–14:00, 17:30–20:00(六日)

🔸Google評論分數4.3顆星(1,140則評論)

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好幾年前吃過的勇氣食堂這天突然很想再回味一下就來吃！

還是跟記憶中的一樣好吃真感動🥺

🔸不收服務費/每人低消一份丼飯或定食

炸雞愛泡菜丼 $190(附湯)｜龍田揚炸雞定食 $260(附湯飯小菜)

份量很大就算吃一份丼飯還是會飽足！

炸雞好好好吃整體很喜歡～會繼續回訪🤤

這次 勇氣食堂｜板橋新埔站定食推薦 分享就到這裡啦！

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