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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 勇氣食堂｜板橋新埔站定食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

勇氣食堂｜板橋新埔站定食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-10-12 09:05:07 neru.foodie 人氣：104
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：816篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：勇氣食堂
phone02-2254-3579
place新北市板橋區文化路一段270巷6號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🍱好滋味多年不變！大口吃唐揚雞實在好滿足～

店家資訊

🔸勇氣食堂 Yuuki Syokudo @yuuki_syokudo

🔸#捷運新埔站｜新北市板橋區文化路一段270巷6號

🔸11:30–14:00, 17:30–20:00(一-五)、12:00–14:00, 17:30–20:00(六日)

🔸Google評論分數4.3顆星(1,140則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

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好幾年前吃過的勇氣食堂這天突然很想再回味一下就來吃！

還是跟記憶中的一樣好吃真感動🥺

 

 

🔸不收服務費/每人低消一份丼飯或定食

 

 

炸雞愛泡菜丼 $190(附湯)｜龍田揚炸雞定食 $260(附湯飯小菜)

份量很大就算吃一份丼飯還是會飽足！

炸雞好好好吃整體很喜歡～會繼續回訪🤤

這次勇氣食堂｜板橋新埔站定食推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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