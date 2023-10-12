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【新竹美食推薦】 冪La Miette Pizza & Kitchen歐陸廚房，午後與自然田園和創意美食的邂逅， #新竹護城河旁

2023-10-12 09:10:04 魔力獅子王 人氣：105
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窩客好文

魔力獅子王

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：冪x2 La Miette Pizza & Kitchen
phone03-5351-822
place新竹市東區仁愛街20號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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秋天的午後，外頭的太陽熱烈的招呼著路上的行人，

閃亮亮的陽光穿過綠葉，灑進透明几淨的大片玻璃窗，

這是一個適合和閨蜜、隊友、同事聚餐、約會的小秘境。

 

這一間位於市政府旁仁愛街上，寧靜街弄裡的  冪X2 La Miette Pizza & Kitchen 歐陸廚房

整個氛圍走明亮的鄉村田園風格，滿山遍野的綠意（誇張一點，比較有感覺），

那一片的綠意原來是台灣四處可見的絲瓜棚。

冪2（冪的二次方），延續冪1的溫馨氣氛，保留特色菜品，讓客人感受到生活與美食的美好。

 

 

 

不同於位於經國路的第一家 冪X1 La Miette Café & Bistro 賣的是輕食咖啡甜點｜餐酒館概念店

靠近市政府，這一次 冪X2 La Miette Pizza & Kitchen走的是歐陸廚房概念

販賣各種燉飯、義大陸麵、Pizza等歐陸料理，

最特別的是，在傳統歐陸美食的基礎上，加上主廚的創新與創意，像是主菜、配料等等。、

好文欣賞：冪X1 La Miette Café & Bistro

 

 

 

冪X2 La Miette Pizza & Kitchen 餐點都是現點現做，

每一道出現在菜單上的餐點，都是經過層層的研發測試，堅持著許多基礎材料的自製（homemade），

像是醬料，風乾番茄，慢烤水果，各式果醬，麵包就更不用說了。

 

冪2 La Miette Pizza & Kitchen歐陸廚房   鄰近新竹護城河、新竹東門市場和新竹火車站，

附近有很多停車場、停車非常方便，吃完也可以沿著涼意的護城河邊散散步

 

冪2 La Miette Pizza & Kitchen 歐陸廚房

地址：新竹市東區仁愛街20號

電話：03-535-1822

營業時間：11:00 - 21:00（星期一公休）

FB粉絲團：冪x2 La Miette Pizza&Kitchen

免10%服務費，可外帶，外帶享9折優惠，提供Ubereats外送服務。

 

 

 

《冪2的環境  優雅又輕鬆》

結合自然的田園風光與優雅的歐風內裝，像是粉筆畫、歐洲風格的窗格、靛藍色調牆壁，

透亮的自然光照進來，有一種溫馨、輕鬆的心情氛圍，又有質感的生活情調。

寬大的桌面，擺得下各種大大小小的餐盤，很適合慢慢吃、慢慢聊。

 

 

 

 

 

《冪2菜單 滿滿的創意料理》

 

從沙拉、歐陸特色前菜、Tapas（下酒菜），一直到義大利麵、燉飯、8吋披薩、飲品，

全部都是創意食材的料理，每一道都想點來吃吃看。

現在冪2 La Miette Pizza & Kitchen歐陸廚房為了來約會聚餐的閨蜜朋友，

推出更划算的雙人分享餐（或4人分享餐）。

有沙拉、前菜Tapas、有2個主菜（義大利麵/燉飯/披薩）、還有2杯飲料、2道甜點，CP值更高。

 

 

兩個人的午餐約會

《冪2雙人分享餐》＄1180

 

 

 

 

 

 〈田園沙拉〉單點＄80  

Salad 

美生菜、刨過的小黃瓜捲、松子、紫洋蔥、風乾的小番茄，

灑些起司粉，淋上特調的酸酸甜甜的和風油醋醬。

生菜類都很新鮮脆口，油醋醬帶著酸香微甜，清爽又開胃。

 

 

〈奶油培根太陽蛋與馬鈴薯〉單點＄250   搭配2片法國麵包

Bacon with cream sauce, sunny side up, potato

上菜時，服務生說可以將麵包蘸著醬汁一起吃。

這一道Tapas是下酒菜的概念， 裡面的配料超澎派。

 

 

厚切培根、超多馬鈴薯塊、店家自製的風乾番茄、兩顆太陽蛋，

感覺吃完這一碗，肚子就飽了。

 

色澤鮮亮的太陽蛋，7分熟度嘟嘟好，軟嫩口感、蛋香、奶香一起入口。

 

奶油包覆著厚切培根、馬鈴薯、番茄、蛋白，挖一匙，鋪墊在法式麵包上面，清脆口感、滿滿的鬆軟與層次感。

好吃。

 

〈討海人 一身是膽，但很蝦〉燉飯 單點＄360

Risotto with sea urchin and shrimp sauce

 

他們家的燉飯半熟透的米芯感沒有那麼強（就是米飯比較熟一點），

但是蝦醬非常的入味，每一口都能感受到蝦味。

喜愛吃蝦的朋友，肯定會喜歡。

 

上面有淡菜、蛤蜊、鮮蝦，滿滿的海味，果然是討海人載回來的新鮮貨。

 

 

 

〈熱那亞的雞〉義大利麵單點＄330

Pasta Chicken living in Genova with great body

 

義大利麵搭配自製松子青醬，裡面有甜椒、手工的風乾番茄、洋蔥，再灑些起司粉及香料。

盤子上面擺滿了雞胸肉、雞腿排、新鮮的生菜，整整圍了一圈。

 

青醬和麵條融為一體，麵條Q彈不軟爛，青醬的自然香氣，真的讓人ㄜ樂A丟。

 

 

雞胸肉經過鹽水泡湯醃過，口感超軟嫩，不會乾乾柴柴的，（這招要學起來）

魔力獅子王超愛的帶皮吃雞腿排，以多種香料浸製，炙燒過的外皮帶Q脆，

雞腿肉則是鮮嫩帶孜然香氣，也是好吃的一大秘訣。

 

左邊〈冪製紅茶〉單點＄80 

Black Tea

用茉莉花去蜜過的紅茶，多了香氣，卻沒有紅茶的澀感。

一喝就讓人驚艷。

 

右邊〈水果醋泡泡〉單點＄

Seasonal  fruit sparkling water Herbal tea

水果醋加入氣泡水，有果味、有酸感，又有氣泡感，非常的解油膩、非常的紓壓。

這兩款飲料，不管是去油膩或是搭配甜點一起，都不錯。

（建議可以再大一杯一點，至少350cc才剛好）

 

 

 

 奶酪

Panna Cotta 

店家自製的甜點，小巧可愛，奶酪上面是黑糖蜜。

奶酪滑嫩綿順，奶味純粹，黑糖蜜則是甜而不膩。

 

 

 

 

 〈巴斯克蛋糕〉

Basque cake 

表皮烤到微焦帶香氣的巴斯克乳酪蛋糕，

濃郁的乳酪，口感綿密、紮實、濕潤

以這個奶酪及巴斯克蛋糕甜點做ending，真的是再幸福不過了。

 

 

 〈魔力大點評〉 

不管是經國路上的冪X1還是這間仁愛街上的冪X2，

超美味的料理、好吃的蛋糕甜點，以及裝潢布置帶出來的氛圍，

絕對是新竹朋友們約會聚餐的首選餐廳。

 

 

 

 

冪2 La Miette Pizza & Kitchen 歐陸廚房

 

地址：新竹市東區仁愛街20號

電話：03-535-1822

營業時間：11:00 - 21:00（星期一公休）

FB粉絲團：冪x2 La Miette Pizza&Kitchen

免10%服務費，可外帶，外帶享9折優惠，提供Ubereats外送服務。

 

 

 

 

版權所有 © 魔力獅子王 ，感謝粉絲轉分享，全篇圖文如欲轉載請先來信詢問，謝謝您。

※以上評論均為魔力獅子王個人意見，因每個人口味喜好不同，感受可能不同，僅提供參考。

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歡迎光臨魔力獅子王的小天地,分享旅行、美食、讀書、電影、與行銷,電子商務、行銷事件的看法。 喜歡旅遊，但不喜歡一個人遊，喜歡一同分享。 喜歡電影，第一部感動的電影，是高中看的【THE SOUND OF MUSIC】。 喜歡讀書，喜歡看紙本的書，不喜歡電子書。 喜歡美食，品味每一口的美味是一種享受，也是一種生活體驗。 歡迎與我聯絡magicleo666@gmail.com
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