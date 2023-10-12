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三重美食｜麻妃頂級麻辣鴛鴦鍋～開店10年的經典老字號麻辣鍋，在地人大推的好味道吃過一次就上癮、捷運菜寮

2023-10-12 09:10:06 麥仔與珍小姐 人氣：101
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窩客好文

麥仔與珍小姐

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：麻妃頂級麻辣鴛鴦鍋
phone-02-8972-8898
place新北市三重區重安街110號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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雖說三重不是我的活動範圍，但在三重我有很多懂吃的好朋友，只要聚餐名單就靠他們推薦最靠譜。這天在地饕客友人選的麻辣鴛鴦鍋真的讓我驚艷到，麻辣湯底溫潤不嗆辣，招牌銷魂蹦蹦鍋特殊的料理方式湯頭層次感好多，還有老闆的招牌下酒料理，不管你是單純想吃鍋還是想要三五好友來這小酌聚餐，這間位在三重的『麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋』都值得好好推薦，吃過一定會上癮。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋～餐廳位置如何去？

『麻妃』的位置在三重的重安街上，附近相當熱鬧，美食一級戰區。餐廳正對面就有收費停車場，附近緊鄰捷運菜寮站，從出口步行約7分鐘就可以抵達，不論是開車還是大眾交通工具都很方便。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋～Google評論超高分

現在出門吃飯都習慣看看網路上的評價避免踩雷，除了看分數也要認真看消費者的真實評論，還有哪些推薦菜色，『麻妃』已經累積888則的評論（要發了）分數依舊高達4.5顆星，從評論就可以看出老闆真的很用心經營，嚴選食材、親燉湯頭、大小細節全部一手包辦，難怪吃過的都回不去。

『麻妃』的門面相當顯眼，亮紫色的扛棒大老遠就可以看得到。

進到店裡目光就會先被這簽到密密麻麻的簽名牆給吸引，上面有不少知名藝人來過，這開店超過10年的麻辣鍋肯定是真功夫才能屹立不搖。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋～用餐環境

『麻妃』的用餐環境舒適度很高，老闆說這桌子是特別訂製，有別於一般火鍋店這些小地方也可以看出『麻妃』的與眾不同。老闆還特別放了電視這樣如果有球賽轉播就可以大家一起熱鬧。

旁邊有醬料區，可以自己取用。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋～菜單

相信看過麻妃菜單的人一定都會會心一笑，這老闆也太可愛，妃常系列好接地氣。餐點的選擇性很多，除了基本常見的火鍋料跟食材外，他們家還有不少的嚴選隱藏版食材，還有必點的人氣推薦，這些都是不能錯過的好料。

如果想要來『麻妃』小酌幾杯也沒問題，這裡很特別的結合了下酒菜跟熱炒料理，想要喝酒配美食通通可以滿足。

鴛鴦鍋：天然麻辣鍋+銷魂蹦蹦鍋

『麻妃』的湯頭共有5種，鴛鴦鍋就是5選2除了我們選的麻辣跟蹦蹦鍋外，還有大骨蔬菜、日式味噌、酸菜白肉可以選。麻辣鍋裡的果凍鴨血超讚，口感滑嫩相當彈牙，這個已經屌打其他很多間的鴨血了。

銷魂蹦蹦鍋的底料有大蒜、洋蔥跟蔥花。

銷魂蹦蹦鍋

要開始吃鍋前，服務人員會先在桌邊幫你炒，將底料先爆香讓香氣先衝上來。

接著就加入老闆長時間熬煮的老母雞湯，銷魂蹦蹦鍋就大功告成。

雞湯香醇不膩口，單喝是很清爽的路線，前面爆炒的底料香氣與這雞湯完美結合，喝上一口真的停不下來誒，這拿來煮海鮮或是肉品都很合適。

這就是我們這天第一輪的餐點，後面喝幾杯後的下酒料理下一篇再跟大家分享。一整桌看起來真是舒服。

野生大蛤蜊 南蝦 牡蠣杯

這天我們還有預訂現流的海鮮，據說都是老闆當天市場採買還有先跟廠商預訂的特殊海鮮，品項都很新鮮還有我第一次吃到跟我拳頭一樣大的野生大蛤蠣，超難忘。

從上菜的擺盤就可以看得出來老闆是個很重視細節的人，這蝦也擺得太美了吧。

看看這野生大蛤蠣再看看旁邊的牡蠣杯，千萬不要覺得是牡蠣杯太小，因為這蛤蠣真的狂大的。

直接拿我的拳頭來比，真的沒差多少，這已經不是那種拿50元硬幣可以比較大小的等級，直接拿拳頭比最快，這樣大小的蛤蠣你吃過嗎？沒吃過就趕快來『麻妃』預訂一下。

不只個頭大上桌時還是活跳跳，這品質真的是精挑細選過沒話說。

要煮這大蛤蠣稍微需要點時間，但等待絕對是值得的。看看這超飽滿的蛤蠣肉，可以想像一下在嘴裡爆開的海味是多麽開心的一件事。

擺在湯碗裡瞬間就覺得這碗也太小了。

旁邊的蝦也是來頭不小，這可不是一般的白蝦那麼簡單，不論是肉質還是甜度等級都高上不少。

這南蝦是第一次吃到，吃過真的是回不去，那超青的蝦剝殼幾乎不需要費力，彈牙又細緻的肉質這要親自吃才能體會。

三點螃蟹

現流海鮮除了上面這些外，現在也進入了吃螃蟹的季節。

這天老闆準備的是三點蟹，果然季節海鮮品質就是好。

要料理這三點蟹火候相當重要，過頭肉質就會縮變得粉，這天的三點蟹表現真的沒話說，肉質細緻蟹膏濃醇，太好吃啦。現在已經開始期待後面的螃蟹季了。

吃了那麼多海鮮，怎麼可以錯過這個牡蠣杯，簡單檸檬擠一點直接Shot掉就對了。

好東西要跟好朋友分享，乾杯。這牡蠣杯鮮度真高，太滿足了。

老闆還給我特調了一碗醋醬沾螃蟹用，更能凸顯蟹肉的鮮甜。

滷雞爪

珍小姐特愛吃滷雞腳，現在都指定來『麻妃』一定要點的就是這個滷雞爪。

嚴選的雞腳個頭好大，滷的火候恰到好處，保留雞腳的彈牙口感又不會難咬，滷汁的香氣相當迷人，這個吃過應該都很難忘。

老闆還貼心的準備專用的手套，讓你在吃雞腳的同時還不會弄髒手，真的是太貼心。

去骨牛小排 

去骨牛小排一直是我吃火鍋最愛的部位之一，油花分布多肉質相當軟嫩，好吃。

順帶一提『麻妃』的麻辣鍋湯頭真的好喝，看似辣度很高其實就算單喝也不會嗆辣，這也很適合拿來煮麵一起吃，如果你吃很辣這裡的辣度也可以可以選擇的。

西班牙伊比利豬肉

這個來自西班牙的豬肉也是品質相當高，因為飼養的方式不同所以它們的肉可以不用吃全熟。

同樣是油花表現亮眼相當軟嫩，這個拿來涮麻辣鍋也很適合。

青菜。菇菇。油條。香菇丸

肉肉吃多了還是要來點青菜均衡一下，這天選了幾樣顏色不同的蔬菜，菜同樣都是老闆嚴選過的。

其中要大推他們家的手工香菇丸，雖然這不是老闆自己做的，但挑選的等級相當不錯，裡面滿滿的香菇香氣又多汁，超好吃。

煎馬頭魚

接下來就是下酒料理的時刻，這天老闆大推的是他們家的招牌煎馬頭魚，皮酥內嫩實在很厲害。

煎韭菜餅、煎飛魚卵香腸

另外一個我很喜歡的是他們家的煎韭菜餅，

裡面竟然可以吃到超大塊的蝦仁，韭菜香氣配上蝦的鮮甜完美。

 

        

飛魚卵香腸也好吃，裡面的飛魚卵也沒有在客氣的，相當飽滿。

辣椒拌麵

這個辣椒拌麵也是老闆的特調，麵條選的是手工拉麵口感很有特色，椒麻香氣太逼人了。

  

        

後來發現店裡面竟然有做這樣的打卡看板，超可愛的，老闆說這是他們客人親手畫的，這未免也太有才華，如果有來麻妃用餐記得要拿這個來打個卡喔。

黑糖珍珠撞奶、水蜜桃烏龍果茶

『麻妃』竟然還有珍珠奶茶可以點，老闆直接把手搖飲店搬進店裡了，而且味道跟口感都不馬虎喔。

冰棒

用餐結束老闆還拿出很可愛的冰棒當飯後甜點，大推芋頭口味我好愛。這次是第一次來『麻妃』用餐，感謝在地老饕的引路推薦，這間10年的在地老店真的太有魅力，不管你喜不喜歡吃辣，只要你愛吃鍋就一定不能錯過『麻妃』的好味道，還有老闆嚴選的食材都一定會讓你難忘。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋～餐廳資訊

地址：台灣新北市三重區重安街110號（近捷運菜寮站步行7分鐘）
電話：02-8972-8898
開放時間：週一至週四 17:00~00:00 週五～週日17:00~01:00（週二公休）
麻妃粉絲專頁：FB

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