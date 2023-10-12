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早上七點就營業，在地人的早午餐推薦！生意超好大爆滿，內用外帶站兩排，必點得獎焢肉飯

2023-10-12 09:10:13 陳小可的吃喝玩樂 人氣：218
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：560篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：泉焢肉飯
phone04-7281-979
place彰化縣彰化市成功路216號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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彰化爌肉飯推薦「泉焢肉飯」，得到第一屆500碗首獎的彰化之光小吃，菜單招牌必點爌肉飯，有瘦肉、肥肉和適中選擇，營業時間早上七點開始至中午，彰化在地人的早午餐推薦。

提到彰化爌肉飯排名，「泉焢肉飯」一定榜上有名，在地超過80年老店，也是許多彰化人的第一名控肉飯，評論數超高。

彰化美食 泉焢肉飯 交通

泉焢肉飯」地點位在彰化火車站附近，走路約五至七分鐘，開車或騎車可以找一下路邊停車格，平日停車位還蠻好找的。

泉焢肉飯」附近美食還有北門口肉圓、彰化阿璋肉圓、腳筋飯阿正爌肉飯、阿三肉圓和排隊的不二坊蛋黃酥都可以走路抵達。

泉焢肉飯
地址：彰化縣彰化市成功路216號
營業時間： 07:00–13:30
電話： 04 728 1979
備註：提供內用、外帶，無外送
食記：【彰化美食】泉焢肉飯，彰化好吃爌肉飯推薦！

彰化美食 泉焢肉飯 在哪裡 店內環境

把汽車停在國立彰化女子高級中學附近停車格，步行到成功路路口就看到不少排隊人潮，內用和外帶站兩排，兩排人潮差不多，生意超級好啊！

內用和外帶分別站一排。

泉焢肉飯」的點餐方式非常清楚
分成內用和外帶菜單，排隊畫菜單、結帳一次搞定。

當天賣完的餐點會貼在白板，畫菜單時可以看一下，忙到都歪掉，我一開始還以為是招牌推薦XD還在菜單畫了蛤蜊湯。

泉焢肉飯」生意非常好，消費也有開發票，如有需要統編或載具可以先準備好，因為速度就是他們的金錢。

除夕圍爐也有賣手工蝦丸、手工肉丸和高粱香腸。

點完餐準備進店內享用，經過透明櫥窗看到整鍋牙籤爌肉，好療癒啊！

泉焢肉飯」內用有冷氣，加分。

地板和桌面沒有黏踢踢的油膩，以傳統小吃店來看，環境維持的很棒，工作人員也很客氣，沒有生意好的傲氣。

小吃店沒有提供廁所，不過店外有提供洗手台方便洗手，這點還蠻貼心的。

泉焢肉飯」是彰化有名美食，牆上貼滿各大媒體採訪照片紀念。

第一屆500碗，彰化「泉焢肉飯」獲7碗奪冠，肥瘦各半的招牌焢肉飯能夠同時得到7碗推薦真的不簡單呢！

彰化美食 泉焢肉飯 菜單價錢

「泉焢肉飯」菜單價錢 

菜單寫著阿泉泉焢肉飯，有人叫這裡是阿泉控肉飯或是阿泉爌肉飯
爌肉飯有分大碗和小碗，也有爌肉飯便當選擇，不敢吃爌肉飯也可以點肉燥飯，限量的蛤蜊湯感覺厲害，可惜中午後來訪就賣光。

好吃的爌肉沒有提供單點。
要注意的是～爌肉有提供全瘦、適中和肥的選擇，我畫菜單沒看到。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

彰化美食 泉焢肉飯 評價

爌肉飯 大碗60元
爌肉飯 小碗55元
肉燥飯 大碗35元

小碗和大碗差5元而已，看起來像是白飯給的比較多。
因為我還吃了好幾間小吃，在這就只點了得獎的爌肉飯嚐鮮～

爌肉飯 小碗

彰化爌肉飯的特色就是牙籤啦！要維持爌肉形狀都會插上竹籤。

選用豬的後腿肉部位，醬汁上色美味誘人，入口鹹香耐吃，沒有想像中的鹹膩，還有一點點醬油的甘甜，不會太鹹又很下飯順口。

豬皮彈牙帶Ｑ，口感不軟爛，醬汁入味相當下飯，只是我看網路的爌肉飯都好好看、形狀立體，我點的這兩碗看起來都是趴下去的XD

爌肉飯 大碗

看起來白飯較多，爌肉飯大碗的還多一塊豬皮，可能是隨機的。
我好愛豬皮底下那塊肥嫩脂肪，ＱＱ的又不會太油，有一點黏嘴，加點吳記蕃薑醬更好吃。

泉焢肉飯的白飯煮得真好吃！
白飯軟硬適中，咀嚼中還有淡淡米香，和滷汁超搭，重口味的人可能會覺得不夠鹹，但越吃越順口。

肉燥飯 大碗

朋友不想吃爌肉飯，於是點了一碗肉燥飯，以瘦肉為主，旁邊附有鹹香的菜脯。

爌肉飯的皮真的經典，小吃經濟無敵啊～一碗60元加上小菜和湯可能隨便都破百以上，但這人潮證明彰化泉爌肉飯真不是蓋的。

超人氣小吃店可以維持很棒的用餐環境，也是我很推薦的原因～有來彰化旅遊真的可以安排順路來吃喔！

泉焢肉飯
地址：彰化縣彰化市成功路216號
營業時間： 07:00–13:30
電話： 04 728 1979
備註：提供內用、外帶，無外送
食記：【彰化美食】泉焢肉飯，彰化好吃爌肉飯推薦

肉圓壽
地址：彰化縣二林鎮中山路119號
電話： 04 896 7247
營業時間：7:00–18:30（週二休息）
食記：彰化二林美食：肉圓壽，在地人千千推薦好吃炸肉圓

陽光老店 爌肉飯
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號
電話：04 896 5536
營業時間：06:00–01:30
食記：彰化二林美食推薦陽光老店爌肉飯，大胃王千千推薦必吃

阿源炸粿
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段458號
電話：04 896 6966
營業時間：09:30–16:30 週三休息
食記：彰化二林美食：阿源炸粿，市場銅板美食！在地80年老店

彰化二林美食推薦，走進二林菜市場尋找阿源炸粿肉圓壽陽光老店爌肉飯，朋友看了大胃王千千進食中推薦，在地人推薦的美食，隱藏在市場必吃的在地美食。

彰化二林美食：阿源炸粿、肉圓壽、陽光老店爌肉飯！在地人推薦必吃

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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