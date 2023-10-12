彰化肉圓那家好吃？肉圓是彰化最有名的小吃，搜尋彰化必吃肉圓找到北門口肉圓、阿三肉圓、阿璋肉圓、過溝仔肉圓王、大竹肉圓、社口肉圓、肉圓瑞和北斗肉圓生，有酥脆的肉圓也有軟Ｑ的肉圓，每間肉圓店都各有擁護者。

彰化肉圓推薦 北門口肉圓中正路總店

聽說第一次到彰化旅遊必吃的肉圓推薦，彰化在地人會推薦阿三肉圓或北門口肉圓這兩家必吃，都是脆皮口感的肉圓，也有親戚關係，北門口肉圓共有三間分店：北門口肉圓(中正路總店)、北門口肉圓(民生店)和北門口肉圓(三民站前店)。

北門口肉圓(中正路總店)

地址：彰化縣彰化市中正路一段494號(中正路、成功路口)

電話：04-7229980

營業時間：11:00~19:00(賣完提早收)

北門口肉圓生意超級好，平日下午一點多抵達北門口肉圓中正路總店，排隊人潮沒停過，還有客人直接外帶一千多元的肉圓，真的很誇張，本來想說肉圓前進的速度應該很快，結果遇到好幾位買一千多元就卡一下下，彰化天氣這麼熱，肉圓魅力依舊不減。

看到一顆顆白白胖胖的炸肉圓都快流口水了～

排隊半小時，終於輪到我們，本來想點內餡有干貝和鳥蛋的大肉圓，結果要等很久，直接點三顆小肉圓內用，雖然生意超好，但店家態度很親切。

北門口肉圓是先蒸後炸，肉圓皮炸到酥脆的口感，雖然一顆肉圓要50元不算便宜，但來到觀光景點一定要吃看看啊！

被網路推薦為彰化必吃肉圓的北門口肉圓有許多藝人及媒體採訪。

彰化肉圓推薦 北門口肉圓菜單價錢

2023北門口肉圓菜單

肉圓 大（干貝）110元

肉圓 小（香菇蛋）55元

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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北門口肉圓中正路總店內用是幾張簡單桌椅，環境悶熱，吃完會想快閃離開XD，地板都是油漬，腳底還會抹到滑滑的，但生意還超級好就很厲害，傳統小吃的魅力真的很受歡迎。

肉圓 小55元

剛才還在油鍋裡的白拋拋肉圓，經過店家“修剪”和醬料加持，立馬變成可口模樣。



肉圓皮好脆喔！入口聽到卡滋的聲音，高溫油炸就是不同口感，皮很厚卻很脆，相當有咬勁，內餡豬肉塊軟嫩帶Ｑ，還有香菇和炸蛋加持，在三重沒吃過這樣酥脆的肉圓，北門口肉圓皮確實好吃，但我自己會更喜歡蒜味＋香菜多一點：Ｐ阿璋肉圓的醬料我就很喜歡，不過阿璋肉圓是Ｑ彈的肉圓皮。

是說～彰化肉圓也太多家，想要一口氣全吃完真的有點困難呢！因為我們也不好意思每家都點一顆肉圓啊（笑～）

北門口肉圓(中正路總店)

地址：彰化縣彰化市中正路一段494號(中正路、成功路口)

電話：04-7229980

營業時間：11:00~19:00(賣完提早收)

食記：【彰化美食】北門口肉圓，彰化脆皮肉圓推薦！

泉焢肉飯

地址：彰化縣彰化市成功路216號

營業時間： 07:00–13:30

電話： 04 728 1979

備註：提供內用、外帶，無外送

食記：【彰化美食】泉焢肉飯，彰化好吃爌肉飯推薦！

肉圓壽

地址：彰化縣二林鎮中山路119號

電話： 04 896 7247

營業時間：7:00–18:30（週二休息）

食記：彰化二林美食：肉圓壽，在地人千千推薦好吃炸肉圓

陽光老店 爌肉飯

地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號

電話：04 896 5536

營業時間：06:00–01:30

食記：彰化二林美食推薦陽光老店爌肉飯，大胃王千千推薦必吃

阿源炸粿

地址：彰化縣二林鎮儒林路二段458號

電話：04 896 6966

營業時間：09:30–16:30 週三休息

食記：彰化二林美食：阿源炸粿，市場銅板美食！在地80年老店

彰化二林美食推薦，走進二林菜市場尋找阿源炸粿、肉圓壽和陽光老店爌肉飯，朋友看了大胃王千千進食中推薦，在地人推薦的美食，隱藏在市場必吃的在地美食。

彰化二林美食：阿源炸粿、肉圓壽、陽光老店爌肉飯！在地人推薦必吃

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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