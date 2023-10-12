為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 一顆110元的肉圓吃過嗎？大熱天還在排隊的神奇肉圓店！生意超好的～

一顆110元的肉圓吃過嗎？大熱天還在排隊的神奇肉圓店！生意超好的～

2023-10-12 09:10:15 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
share
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：576篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：北門口肉圓(中正店)
phone0920-182-200
place彰化縣彰化市中正路一段494號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

彰化肉圓那家好吃？肉圓是彰化最有名的小吃，搜尋彰化必吃肉圓找到北門口肉圓、阿三肉圓、阿璋肉圓、過溝仔肉圓王、大竹肉圓、社口肉圓、肉圓瑞和北斗肉圓生，有酥脆的肉圓也有軟Ｑ的肉圓，每間肉圓店都各有擁護者。

彰化肉圓推薦 北門口肉圓中正路總店

聽說第一次到彰化旅遊必吃的肉圓推薦，彰化在地人會推薦阿三肉圓或北門口肉圓這兩家必吃，都是脆皮口感的肉圓，也有親戚關係，北門口肉圓共有三間分店：北門口肉圓(中正路總店)北門口肉圓(民生店)北門口肉圓(三民站前店)

北門口肉圓(中正路總店)
地址：彰化縣彰化市中正路一段494號(中正路、成功路口)
電話：04-7229980
營業時間：11:00~19:00(賣完提早收)

北門口肉圓生意超級好，平日下午一點多抵達北門口肉圓中正路總店，排隊人潮沒停過，還有客人直接外帶一千多元的肉圓，真的很誇張，本來想說肉圓前進的速度應該很快，結果遇到好幾位買一千多元就卡一下下，彰化天氣這麼熱，肉圓魅力依舊不減。

看到一顆顆白白胖胖的炸肉圓都快流口水了～

排隊半小時，終於輪到我們，本來想點內餡有干貝和鳥蛋的大肉圓，結果要等很久，直接點三顆小肉圓內用，雖然生意超好，但店家態度很親切。

北門口肉圓是先蒸後炸，肉圓皮炸到酥脆的口感，雖然一顆肉圓要50元不算便宜，但來到觀光景點一定要吃看看啊！

被網路推薦為彰化必吃肉圓的北門口肉圓有許多藝人及媒體採訪。

彰化肉圓推薦 北門口肉圓菜單價錢

2023北門口肉圓菜單
肉圓 大（干貝）110元
肉圓 小（香菇蛋）55元

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

北門口肉圓中正路總店內用是幾張簡單桌椅，環境悶熱，吃完會想快閃離開XD，地板都是油漬，腳底還會抹到滑滑的，但生意還超級好就很厲害，傳統小吃的魅力真的很受歡迎。

肉圓 小55元
剛才還在油鍋裡的白拋拋肉圓，經過店家“修剪”和醬料加持，立馬變成可口模樣。

肉圓皮好脆喔！入口聽到卡滋的聲音，高溫油炸就是不同口感，皮很厚卻很脆，相當有咬勁，內餡豬肉塊軟嫩帶Ｑ，還有香菇和炸蛋加持，在三重沒吃過這樣酥脆的肉圓，北門口肉圓皮確實好吃，但我自己會更喜歡蒜味＋香菜多一點：Ｐ阿璋肉圓的醬料我就很喜歡，不過阿璋肉圓是Ｑ彈的肉圓皮。

是說～彰化肉圓也太多家，想要一口氣全吃完真的有點困難呢！因為我們也不好意思每家都點一顆肉圓啊（笑～）

北門口肉圓(中正路總店)
地址：彰化縣彰化市中正路一段494號(中正路、成功路口)
電話：04-7229980
營業時間：11:00~19:00(賣完提早收)
食記：【彰化美食】北門口肉圓，彰化脆皮肉圓推薦！

泉焢肉飯
地址：彰化縣彰化市成功路216號
營業時間： 07:00–13:30
電話： 04 728 1979
備註：提供內用、外帶，無外送
食記：【彰化美食】泉焢肉飯，彰化好吃爌肉飯推薦！

肉圓壽
地址：彰化縣二林鎮中山路119號
電話： 04 896 7247
營業時間：7:00–18:30（週二休息）
食記：彰化二林美食：肉圓壽，在地人千千推薦好吃炸肉圓

陽光老店 爌肉飯
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號
電話：04 896 5536
營業時間：06:00–01:30
食記：彰化二林美食推薦陽光老店爌肉飯，大胃王千千推薦必吃

阿源炸粿
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段458號
電話：04 896 6966
營業時間：09:30–16:30 週三休息
食記：彰化二林美食：阿源炸粿，市場銅板美食！在地80年老店

彰化二林美食推薦，走進二林菜市場尋找阿源炸粿肉圓壽陽光老店爌肉飯，朋友看了大胃王千千進食中推薦，在地人推薦的美食，隱藏在市場必吃的在地美食。

彰化二林美食：阿源炸粿、肉圓壽、陽光老店爌肉飯！在地人推薦必吃

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

早上七點就營業，在地人的早午餐推薦！生意超好

來一套65元吃飽，夜市「滿料肉圓」三重人都激推

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：576篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
人生辣舖頭-概念辛舍店 照片

人生辣舖頭-概念辛舍店

4.05 (1人評鑑)

區域：彰化縣鹿港鎮
圓環頂麵食館 照片

圓環頂麵食館

4.75 (1人評鑑)

區域：彰化縣鹿港鎮
漢強麵館 照片

漢強麵館

4.50 (1人評鑑)

區域：彰化縣溪湖鎮
鼎香牛肉麵 照片

鼎香牛肉麵

4.80 (1人評鑑)

區域：彰化縣員林市
全國麗園大飯店 照片

全國麗園大飯店

5.00 (1人評鑑)

區域：彰化縣花壇鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up