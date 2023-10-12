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桃園景點｜丸山咖啡｜台七線景觀餐廳，放慢腳步悠閒享絕美風光！

2023-10-12 09:15:03 Ann‧榜哥‧生活事務所 人氣：1,417
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Ann‧榜哥‧生活事務所

發表篇數：380篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 復興區

造訪商家：丸山咖啡
phone03-3825-440
place桃園市復興區三民里丸山2鄰8號之1
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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2023.10.04

桃園景點｜丸山咖啡｜台七線景觀餐廳，放慢腳步悠閒享絕美風光！

 
 
 
 

連假不想跑太遠但還是想要去走走，所以Ann和榜哥就會選擇在自己的家鄉-桃園走跳，而桃園的景點要不往山區跑要不就要往海邊去。這天我們就決定往山區走跳，想當然就是要往台七線這裡遊玩，也真要說台七線的景點、餐廳可真是多，一天要走跳完根本就是不可能的事情，最終我們就決定來到丸山咖啡吃吃喝喝，愜意的享受這裡的風光！

 

丸山咖啡就位在台七線上，介於大溪老茶廠以及角板山形象商圈(角板山公園)的中間，鄰近的周邊景點可還有像是慈湖、天御花園GOGOBOX餐車誌復興蝙蝠洞等。開車前來的朋友，直接導航丸山咖啡即可到達，丸山咖啡設有免費的汽機車停車場可停放愛車！停好車就可以漫步的在園區內走走或是接走往半山腰的餐廳(貨櫃屋)用餐去。

 

 


還沒走進丸山咖啡用餐，蔬果姐妹就被餐廳外的坐在盪鞦韆上的可愛小熊給吸引住，一旁還有著英式復古風的電話亭，在這小小場景拍照打卡還真的挺不錯。

而走進丸山咖啡，服務人員會先確認用餐人數，再依循服務人員的指示前往二樓去，因為一樓的空間不大，主要有飲料吧台區、用餐座位區以及洗手間，主要的用餐區還是以二樓三樓為主。

 

 

走上二樓，接待的服務人員就會詢問要坐在有冷氣的區域還是沒冷氣的區域，區別是冷氣區域在二樓，沒冷氣區域在三樓，三樓屬半露天的戶外用餐區，正中午或是夏天坐在三樓用餐其實挺熱的，來訪的這天，大多數的用餐客人都是選擇在二樓用餐，空檔時間再到三樓用餐區或是四樓的景觀台區拍照打卡。

 

 

二樓的用餐區主要有分為靠窗區以及室內無窗景的用餐座位區，三樓則是戶外露天用餐區，想必下午傍晚時段來這用餐應該挺愜意，但防蚊措施可要做好喔！

 

 

另外也絕不能錯過四樓的戶外觀景台，設有拍照打卡點可以拍美照，也可在這觀看到山林景致，視野好的時候還可以看到石門水庫的風光喔！

 

 


丸山咖啡，用餐時間為兩小時，每人有基本的低消150元的限制，僅收現金或是轉帳，餐點的選擇有米飯類、義大利麵、三明治、鬆餅、炸物點心、沙拉、咖啡、歐蕾、特調茶飲、果汁、冰沙等等可以點選。

 

 

 


簡單跟大家分享這天我們來訪所點選的餐點！

●煙燻雞肉(紅醬)義大利麵
玉米姊姊想要吃義大利麵，最後她選擇了這份煙燻雞肉(紅醬)義大利麵，而店家也貼心地幫我們升級套餐，套餐有贈送湯品跟飲料折抵50元。丸山咖啡的義大利麵份量算夠味道也不錯，搭贈的濃湯也不馬虎。

 

 

●炸物拼盤
炸物拼盤內有脆薯、洋蔥圈、魷魚球、松果薯、雞塊，多人分享真的挺不錯，但這份炸物拼盤有一半都進了檸檬妹的肚子裡，小孩真的超愛吃炸物。

 

 

●香草雞肉胡麻沙拉
Ann和榜哥最近在飲食控制(減肥)，所以這趟來丸山咖啡就不太想吃澱粉，於是就點了沙拉系列來品嘗，丸山咖啡的沙拉份量也很大份採用不少新鮮的蔬食，挺適合多人分食享用，但裡面有放堅果(腰果)，這對堅果過敏的Ann來說有點困擾，但榜哥都細心的幫我處理掉！

●蜜桃泡泡氣泡飲
蜜桃泡泡氣泡飲應該不錯喝，因為蔬果姐妹喝光光！Ann和榜哥半口都沒喝到。

 

 

●水果茶(冰)


丸山咖啡的園區是可免費參觀，但建議來到丸山咖啡還是走進餐廳用個餐，走到四樓的景觀台欣賞山林景致。而丸山咖啡整體的服務還算不錯，餐點選擇多元又多樣，也提供了絕佳的景色給大家欣賞！

 

 

丸山咖啡，現金收費以及轉帳，每人低消為150元，用餐時間為2個小時，假日來用餐的朋友也建議可以事先去電預訂。

Ann和榜哥第一次來訪丸山咖啡，真的覺得這裡的景色真的很棒！聽說櫻花盛開的季節這裡也是很美，來訪這之後當然也可以去大溪老茶廠或是角板山公園走走喔！

丸山咖啡
營業時間：平日10:00-19:00假日09:00-19:00
營業地址：桃園市復興區丸山2鄰8之1號
營業電話：03-3825440
粉絲專頁：FB連結

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 

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