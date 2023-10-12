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嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、合菜、鮮蚵料理 享受幸福小時光 友善餐廳 寵物友善

2023-10-12 09:48:44 辣媽 人氣：102
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窩客好文

辣媽

發表篇數：297篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：樂亞小食光
phone09-3738-0988
place嘉義縣東石鄉猿樹村206-12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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東石漁人碼頭是全家人出遊走走的好地方，觀賞一望無際的海景，吹吹海風，

帶孩子們玩人工砂、噴水池...非常的愜意，那用餐時間到要吃什麼呢~

近年來很流行烤蚵吃到飽，但如果是帶著幼兒該怎麼辦？擔心吃不多？擔心炭烤的危險？

那辣媽建議，可以選擇漁人碼頭旁的【樂亞小食光】嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、

它不僅是親子餐廳，也是寵物友善餐廳，店裡除了有中式熱炒、各式海鮮料理，

也有簡餐、合菜、飲料，更有孩子們愛吃的炸物點心，還提供了飯後冰品，

是全家出遊用餐、約會吃飯、好友聚餐的好所在！

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來到東石，怎麼錯過東石鮮美的蚵仔，【樂亞小食光】的烤蚵是經過特別嚴選的，

與其它200烤蚵真的不一樣，每顆都是肥美而飽滿，營養又美味~

更有多項鮮蚵料理，其中那珍珠鮮蚵及鮮蚵滷肉飯更是讓人大開眼界食指大動，

非常奇妙的組合，非常豐富的滋味~

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【樂亞小食光】鄰近東石漁人碼頭，應該說它是在往返漁人碼頭的必經之路上，

佔地寬廣，店門前即設有停車場，非常好找也相當方便~

辣媽搬到東石十多年，這是辣媽印象中首家有規模的「複合式餐飲」

一般簡餐店都是朴子較多，像我們靠海的居民，以前都得往朴子跑~

甚至是辣媽的兄姊妹來訪，都是到漁石碼頭玩一玩之後，再跑到朴子用餐，

現在有這家【樂亞小食光】真的是便利多了，而且它中午還有供應便當餐盒，

菜色也是豐富精緻，很受到歡迎呢~

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店家很貼心，設想周到，設有寬敞的無障礙通道，

不論是嬰兒推車或者是輪椅，都可以輕鬆入內~

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裡頭寬尚明亮，給人很溫馨的感覺，與一般的熱炒店很不一樣哦~

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有著舒適的用餐環境，店裡大多是木質裝潢搭配綠色牆面，讓人很放鬆~

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【樂亞小食光】是親子友善餐廳，備有兒童座椅及可愛的兒童餐具~

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還有玩具可以玩耶，爸媽就可以安靜的享用餐點囉~

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洗手間更設置了換尿布台，真的很貼心嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、

它同時也是寵物友善餐廳，非常歡迎帶著毛孩來用餐，但前提是必須牽繩，

或放置在外出籠，以不影響其它顧客用餐權利為原則！

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【樂亞小食光】用餐桌椅設計，從雙人到多人，可以依照用餐人數來調整，

不論是情侶、大家族、公司團體，或者好友們聚餐，都是一個很棒的選擇！

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用餐空間寬敞，挑高的設計，讓人舒適無壓力~

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用餐前，可以先電話預約，才不用久候~

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一個人來用餐也不必怕尷尬，除了有雙人桌，也有靠窗的座位，一個人也能靜靜享用~

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餐具與醬料採自助式~

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用餐後還有冰品可以享用，也太好了吧~

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在【樂亞小食光】還在建造的時候，辣媽經過就對它非常好奇，以為是要蓋豪宅，

沒想到是一家這麼舒適的餐廳，這回剛好是二公主的生日，全家人就決定來這裡慶生囉~

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來這裡用餐，不能錯過新推出的「樂亞烤蚵仔」！

烤蚵仔上桌後，真的讓人蠻驚訝的，如同店長所說，都是經過精挑細選，

每一顆都相當肥美，烤的程度剛剛好，味道真香，附有檸檬汁及特製沾醬！

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蚵仔有著相當豐富的營養，而東石的鮮蚵，因為水質好，污染少，口味更是鮮甜！

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一顆顆肥美又飽滿，入口柔軟且會爆汁，直接吃味道就非常棒，

沾點檸檬汁、特製醬料或者是哇沙米，更提升它的鮮美度，好吃到彈舌啊！

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這道「珍珠鮮蚵」也讓人感到非常驚豔，原本辣媽以為珍珠是蚵仔的名稱，

沒想到它是手搖飲中的珍珠與鮮蚵搭配而成，您看看盤中的蚵仔，也都超大顆，

柔軟的蚵仔加上Q彈的珍珠，口感超多層，鮮甜鹹香，滋味超豐富！

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「香煎虱目魚肚」有著濃郁的海鮮香氣，外層恰恰的口感，裡頭魚肉相當細緻，

沾點胡椒鹽，美味度更加分~

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鮮甜清脆的「清炒高麗菜」

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這道「鮮蚵滷肉飯」，更是讓人看著都流口水了，鮮甜而肥美的鮮蚵搭配手切滷肉，

再配上時蔬與荷包蛋，入口飽足，心裡更是滿足！

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非常奢華又營養的鮮蚵滷肉飯，蚵仔的鮮美不在話下，而滷肉肥而不膩，醬香味濃，

跟珍珠鮮蚵一樣，讓人驚豔的美味佳餚！

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「肉絲炒水蓮」肉絲柔軟，水蓮清脆，搭配多項食材，口感非常豐富，

鹹淡適中，調味剛剛好，好呷！

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「剝皮辣椒雞湯」這道喝著超溫暖的，鮮甜的湯頭帶一點微微的辣，

會讓人一碗接一碗，裡頭的料也很實在，鮮嫩的雞肉搭配脆口帶辣度的剝皮辣椒，

再用上蛤蜊提鮮，非常滋補的一道湯品！

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「薑爆雞腿」其實辣媽在點餐時誤以為是薑燒，就是有帶醬汁的哪一種，

但上桌後更讓人覺得還真是誤打誤撞，辣媽非常喜歡這道菜色！

薑料理得像炸牛蒡片一樣，咬下的口感也略為相似，但咀嚼後薑的辛辣感慢慢出現，

反而更吸引人，而雞腿塊也是炸得酥酥脆脆，非常棒的一道下酒菜，可惜沒點酒(呵呵)

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香氣逼人，口感酥脆！

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「金沙中卷」一圈圈的中卷非常有彈性，咬下去QQ的更帶有鮮嫩，香薄的酥脆外衣，

讓口感更豐富，鹹香細膩的金沙(鹹蛋黃)，更是讓整個味蕾變得滿足~

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除了各式熱炒佳餚、海鮮料理，也有輕食點心哦，小朋友會吃得非常開心，

就像我們家的寶弟(呵呵)

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【樂亞小食光】的美味佳餚都讓人感到真材實料，價格卻相當平實，

這滿滿一桌2000有找，非常便宜，相當划算~

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一道道都是鮮美實在的好味道，來東石遊玩，不要錯過這麼棒的美食餐廳哦！

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全家歡聚的好地方【樂亞小食光】嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、

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享用完美食之後，再嚐點冰品，完美！

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食材鮮美實在，菜色豐富多樣，服務親切熱忱，東石美食推薦！

【樂亞小食光】

嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、地址：嘉義縣東石鄉猿樹村206-12號

嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、電話：0937-380-988

嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、營業時間：

週一~週五：上午9：30 ~下午7：00（每週四公休）

週六~週日：上午10：30~下午7：30

嘉義美食 東石漁港美食【樂亞小食光】熱炒中式海鮮料理 簡餐、FB粉絲團

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辣媽

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幸福的辣媽最喜歡與最愛的老公及三個寶貝共享美食及四處走走~~ 更喜歡分享生活中的大小事~~
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